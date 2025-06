Das "Herzstück" der Mission ist das so genannte "P-Band Synthetic Aperture Radar (SAR) Instrument". Das Radar-Instrument durchdringt Wolken und Waldkronen, um holzige Biomasse - Stämme, Äste und Stämme - zu messen. Es kann so das Volumen der Wald-Biomasse sowie den darin enthaltenen Kohlenstoff und dessen Verteilung hochgenau erfassen. Entwickelt wurde es von Airbus Defence and Space in Friedrichshafen.