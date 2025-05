Wie eine aktuelle Studie des World Resources Institute (WRI) und der University of Maryland zeigt, wurden allein im brasilianischem Amazonasgebiet vergangenes Jahr 2,8 Millionen Hektar tropischer Regenwald zerstört - eine Fläche fast so groß wie Brandenburg. Der Amazonas in Brasilien verzeichnete damit den größten Verlust an Waldfläche seit 2016.