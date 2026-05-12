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Künstliche Intelligenz (KI) - Aktuelle Nachrichten & Hintergründe

Künstliche Intelligenz

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Technologien wie künstliche
Intelligenz (KI) prägen unser Alltagsleben und stellen Industrien vor
Veränderungen. Was ist künstliche Intelligenz? Wie begegnet KI uns im Alltag, in Bildung und Kultur, in der Arbeitswelt sowie bei Krisen wie Krieg und Klimawandel? ZDFheute informiert: Aktuelle News und Hintergründe.

Aktuelle Nachrichten zu Künstlicher Intelligenz

  1. Eine Person tippt mit den Fingern auf einer beleuchteten Laptop-Tastatur. (Symbolbild)

    BKA und Innenminister Dobrindt:Deutschland als "Top-Angriffsziel" für Cyberkriminelle

    mit Video1:43
  2. Cyberkriminalität

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Rekordschäden durch Cyberkriminalität

    von Charlotte Greipl
    Video1:33
  3. Das Bild zeigt grüne Nullen und Einsen auf schwarzem Hintergrund. In der unteren rechten Ecke ist das Logo der Firma Anthtopic: ein schwarzes Viereck, in dem in weiß "Anthropic" steht und das ganze unten drunter gespiegelt.

    Anthropic stellt neue KI vor:"Claude Mythos" setzt die Cybersicherheit unter Druck

    von Patrick Müthing
    mit Video6:50
  4. Demonstration gegen die Teilnahme des israelischen und des russischen Pavillons an der Biennale von Venedig

    Nachrichten | heute in Europa:Biennale in Venedig

    von Barbara Lueg
    Video1:51
  5. Krieg der Stellvertreter

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Krieg der Stellvertreter

    von Anne Brühl
    Video2:32
  6. Nahaufnahme eines Smartphones mit der geöffneten Facebook-Webseite.
    Faktencheck

    Posts über Flüchtlinge, Islam und AfD:Wie KI-Seiten mit Wut-Inhalten auf Facebook Geld verdienen

    von Nils Metzger
  7. ZDF-Wirtschaftskorrespondent Florian Neuhann im Studio von "WISO - Wirtschaft erklärt"

    WISO - Wirtschaft erklärt:Jobkiller KI: Warum es keine einfache Antwort gibt

    von Mischa Ehrhardt und Florian Neuhann
    mit Video8:49
  8. KI-Logo auf dem Kopf einer Person, die einen aufgeklappten Laptop auf den Beinen hat

    WISO - Wirtschaft erklärt:Jobkiller KI? Oder Chance für Deutschland?

    von Tim Weber und Florian Neuhann
    Video8:49
  9. Maybrit Illner diskutiert im Studio mit Sarah Tacke, Karsten Wildberger, Sascha Lobo, Ranga Yogeshwar und Jeannette zu Fürstenberg

    Digitalisierung bei "illner":Mit KI zum neuen Wirtschaftswunder?

    von Torben Schröder
    mit Video63:23
  10. 2026 Film Independent Spirit Awards - Arrivals

    Aufregung um X-Post von Mark Hamill:Trump im Grab: "Star Wars"-Schauspieler postet KI-Bild

    mit Video0:58
  11. Schauspieler Mark Hamill vor einer Star Wars-Posterwand.

    Mark Hamill verbreitet KI-Bild:"Star Wars"-Schauspieler postet Trump im Grab

    Video0:58
  12. Student vor einem Bildschirm - Symbolbild Künstliche Intelligenz

    Nachrichten | heute journal:KI als Gefährte in „Finding Connection"

    von Christiane Lange
    Video2:49
  13. Die EU will KI-Anwendungen mit Missbrauchspotenzial für Deepfakes verbieten.
    Interview

    EU-Einigung zu KI-Tools:Deepfakes: "Jede Frau muss heutzutage Angst haben"

    mit Video7:52
  14. Logo der Firma Deepl ist auf Displays zu sehen. (Archiv)

    Jede vierte Stelle fällt weg:KI-Firma DeepL kürzt drastisch Jobs

    mit Video0:32
  15. Xplained 2

    Mirko Drotschmann über die Gen Z:ChatGPT und Co.: Wie viel KI ist gut für uns?

    Video11:36
  16. Die Übersetzer-App DeepL im App-Store auf einem Handy.

    Deutsche KI-Branche:DeepL streicht jede vierte Stelle

    Video0:32

KI: Künstliche neuronale Netze

Lesch & Co "Künstliche Intelligenz"

Wie Künstliche Intelligenz funktioniert

KI in der Arbeitswelt

  1. ZDF-Wirtschaftskorrespondent Florian Neuhann im Studio von "WISO - Wirtschaft erklärt"

    WISO - Wirtschaft erklärt:Jobkiller KI: Warum es keine einfache Antwort gibt

    von Mischa Ehrhardt und Florian Neuhann
    mit Video8:49
  2. Der Journalist Florian Neuhann und die Kinderbuchillustratorin Anne Behl sitzen nebeneinander an einem Schreibtisch vor einem Fenster.

    Illustratoren und Dolmetscher berichten:"Kein Werkzeug. Es ist ein Ersatz": Wie KI Jobs verändert

    von Hanna Günther
    mit Video53:44
  3. Bauarbeiter arbeiten auf einer Baustelle im Stadtteil Groß Borstel.

    Apps am Bau:Wo Künstliche Intelligenz im Handwerk helfen könnte

    von Alexander Schwinning
    mit Video1:30
  4. Symbolbild KI Künstliche Intelligenz: Student vor Bildschirm

    Wenn Künstliche Intelligenz den Job kostet:Kreativberufe im Umbruch: Durch KI "zweimal enteignet"

    von Nils Metzger
    mit Video89:03
  5. Eine junge Frau arbeitet an einem Computerbildschirm.

    Veränderungen am Arbeitsmarkt:Welche Folgen KI für Berufseinsteiger hat

    von Thadeus Parade
    mit Video1:50
  6. Harald Lesch und die Gäste Debora Weber-Wulff, Björn Ommer, Björn Schuller, Jasmina Neudecker

    Deep Talk mit Lesch :Chancen und Risiken von KI

    Video89:53
  7. Eine Frau programmiert einen Roboter

    Gesellschaft | plan b:Digitale Kollegen im Einsatz

    Video43:30
  8. Avatar von Florian Neuhann

    Experiment mit einem Avatar:Wie eine KI mich einmal (beinahe) ersetzt hätte

    von Florian Neuhann
    mit Video53:44

KI in der Bildung

  1. Unterricht an einer Grundschule

    Projekt in Sachsen-Anhalt:Wie KI bei Lehrermangel helfen kann

    von Lana Ulman
  2. 26.07.2023, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Schüler eines Gymnasiums sitzen vor einem Computer und benutzen ein KI-Tool.

    Bitkom-Umfrage zum Lernen :Viele Schüler finden KI-Erklärungen besser

    mit Video1:42
  3. Student sitzt vor einem Computer

    Chatbots & Co an der Uni:Wie Künstliche Intelligenz das Studium ändert

    von Noah Schmitt
    mit Video3:23
  4. KI-Chatbot (Dieses Bild wurde mit Künstlicher Intelligenz erstellt)

    KI an Hochschulen:Uni-Chatbots: Der Prof, der niemals schläft

    von David Metzmacher

KI in der Medizin

  1. Drei behandelnde Ärzte stehen in einem Operationssaal und beugen sich über eine Liege. Um sie herum sind technische Geräte.
    Interview

    "Chirurgen arbeiten am Limit":Wie Robotik die Arbeit im OP erleichtern soll

    von Julia Disselmeyer
    mit Video43:30
  2. Eine Frau sitzt mit einer Decke um die Schultern auf einem Sofa und schaut auf ein Tablet, das vor ihr steht.

    Künstliche Intelligenz statt Arztbesuch:Können KI-Chatbots den Gang zum Arzt ersetzen?

    von Anja Braunwarth
    mit Video4:55
  3. Frau nutzt Smartphone

    Gesundheitsanalyse im Netz:KI-Diagnose per Selfie: Gut oder gefährlich?

    von Jan Schneider
    mit Video2:33
  4. Eine Frau sitzt am Computer und gibt etwas bei "ChatGPT" in die Suchmaske ein.

    KI und Psychotherapie:Kann ChatGPT eine Therapie ersetzen?

    von Carlotta Vogelpohl
    mit Video3:06

KI im Krieg

heute journal - der Podcast mit Helene Reiner und Christian Sievers

KI im Krieg: Trump vs. Anthropic

Streit zwischen Pentagon und Anthropic
KI im Militär: Wo wird sie genutzt, wo liegen Grenzen?
Der Krieg der Zukunft
Wie KI das Gefechtsfeld verändert

KI und Kultur

  1. Artist Refik Anadol (R) and Sebastian Sanchez (L), Christies Manager of Digital Art Sales, view the digital artwork installation 'Living Memory: Messi  A Goal in Life' by Anadol during an auction press preview at Christies in New York, New York, USA, 11 July 2025.

    Mit Algorithmen generiert:Kunst aus KI: Kopie oder Innovation?

    von Maike Verlaat-Violand
    mit Video3:23
  2. KI-Roboter arbeitet als Musikdirigent

    Zwischen Chancen und Risiken für Musiker:So revolutioniert Künstliche Intelligenz die Musikwelt

    von Sophie Steinfeld
    mit Video3:03
  3. Vorlesestunde mit Monika Seidel - Kinderbuch: "Der kleine Drache Kokosnuss"

    Welttag des Buches:Wie KI die Buchbranche verändert

    von Stephanie Gargosch
    mit Video8:01
  4. Während der Erstellung eines KI-Musikstücks bei SUNO werden Wellenformen von Audiodateien verschiedener Instrumente auf einem Computerbildschirm angezeigt

    Gema klagt gegen Suno AI:Kunstschaffende im Kampf gegen KI

    von Daniel Heymann und Bianca Schwarz
    mit Video0:35

KI-Aufholjagd in Europa

  1. Pressekonferenz zu deutsch-kanadischer Partnerschaft für souveräne KI

    Cohere übernimmt KI-Konkurrenten:Mit Kooperationen gegen KI-Übermacht der USA

    von Jan Henrich
    mit Video0:33
  2. Eine Hand hält ein Smartphone auf dem das Logo des französischen Start-ups Mistral AI mit einem rot-gelben M zu sehen ist. Im Hintergund leuchtet grüner Binärcode.
    Interview

    Digitale Souveränität Frankreichs:KI: Mistral-Gründer will weniger Abhängigkeit von USA

    mit Video6:32
  3. Student vor einem Bildschirm - Symbolbild Künstliche Intelligenz
    Interview

    Experte zu KI-Infrastruktur :Europa hat "Fenster von ein, eineinhalb Jahren"

    mit Video1:34
  4. LEDs leuchten in einem Serverschrank in einem Rechenzentrum. (Archivbild)

    Industriedaten als Wettbewerbsvorteil:Datenschatz: Deutschlands Chance im KI-Wettlauf

    von Frank Bethmann
    mit Video0:37

ChatGPT und KI

Die Homepage von ChatGPT. Künstliche Intelligenz, die Glückwunschkarten, Gedichte oder Sachtexte schreibt - und dabei verblüffend menschlich klingt.

ChatGPT und KI