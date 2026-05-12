Künstliche Intelligenz (KI) - Aktuelle Nachrichten & Hintergründe

Künstliche Intelligenz
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Technologien wie künstliche
Intelligenz (KI) prägen unser Alltagsleben und stellen Industrien vor
Veränderungen. Was ist künstliche Intelligenz? Wie begegnet KI uns im Alltag, in Bildung und Kultur, in der Arbeitswelt sowie bei Krisen wie Krieg und Klimawandel? ZDFheute informiert: Aktuelle News und Hintergründe.
Intelligenz (KI) prägen unser Alltagsleben und stellen Industrien vor
Veränderungen. Was ist künstliche Intelligenz? Wie begegnet KI uns im Alltag, in Bildung und Kultur, in der Arbeitswelt sowie bei Krisen wie Krieg und Klimawandel? ZDFheute informiert: Aktuelle News und Hintergründe.
Aktuelle Nachrichten zu Künstlicher Intelligenz
BKA und Innenminister Dobrindt:Deutschland als "Top-Angriffsziel" für Cyberkriminellemit Video1:43
Nachrichten | heute - in Deutschland:Rekordschäden durch Cyberkriminalitätvon Charlotte GreiplVideo1:33
Anthropic stellt neue KI vor:"Claude Mythos" setzt die Cybersicherheit unter Druckvon Patrick Müthingmit Video6:50
Nachrichten | heute in Europa:Biennale in Venedigvon Barbara LuegVideo1:51
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Krieg der Stellvertretervon Anne BrühlVideo2:32
- Faktencheck
Posts über Flüchtlinge, Islam und AfD:Wie KI-Seiten mit Wut-Inhalten auf Facebook Geld verdienenvon Nils Metzger
WISO - Wirtschaft erklärt:Jobkiller KI: Warum es keine einfache Antwort gibtvon Mischa Ehrhardt und Florian Neuhannmit Video8:49
WISO - Wirtschaft erklärt:Jobkiller KI? Oder Chance für Deutschland?von Tim Weber und Florian NeuhannVideo8:49
Digitalisierung bei "illner":Mit KI zum neuen Wirtschaftswunder?von Torben Schrödermit Video63:23
Aufregung um X-Post von Mark Hamill:Trump im Grab: "Star Wars"-Schauspieler postet KI-Bildmit Video0:58
Mark Hamill verbreitet KI-Bild:"Star Wars"-Schauspieler postet Trump im GrabVideo0:58
Nachrichten | heute journal:KI als Gefährte in „Finding Connection"von Christiane LangeVideo2:49
- Interview
EU-Einigung zu KI-Tools:Deepfakes: "Jede Frau muss heutzutage Angst haben"mit Video7:52
Jede vierte Stelle fällt weg:KI-Firma DeepL kürzt drastisch Jobsmit Video0:32
Mirko Drotschmann über die Gen Z:ChatGPT und Co.: Wie viel KI ist gut für uns?Video11:36
Deutsche KI-Branche:DeepL streicht jede vierte StelleVideo0:32
KI: Künstliche neuronale Netze
KI in der Arbeitswelt
WISO - Wirtschaft erklärt:Jobkiller KI: Warum es keine einfache Antwort gibtvon Mischa Ehrhardt und Florian Neuhannmit Video8:49
Illustratoren und Dolmetscher berichten:"Kein Werkzeug. Es ist ein Ersatz": Wie KI Jobs verändertvon Hanna Günthermit Video53:44
Apps am Bau:Wo Künstliche Intelligenz im Handwerk helfen könntevon Alexander Schwinningmit Video1:30
Wenn Künstliche Intelligenz den Job kostet:Kreativberufe im Umbruch: Durch KI "zweimal enteignet"von Nils Metzgermit Video89:03
Veränderungen am Arbeitsmarkt:Welche Folgen KI für Berufseinsteiger hatvon Thadeus Parademit Video1:50
Deep Talk mit Lesch :Chancen und Risiken von KIVideo89:53
Gesellschaft | plan b:Digitale Kollegen im EinsatzVideo43:30
Experiment mit einem Avatar:Wie eine KI mich einmal (beinahe) ersetzt hättevon Florian Neuhannmit Video53:44
KI in der Bildung
Projekt in Sachsen-Anhalt:Wie KI bei Lehrermangel helfen kannvon Lana Ulman
Bitkom-Umfrage zum Lernen :Viele Schüler finden KI-Erklärungen bessermit Video1:42
Chatbots & Co an der Uni:Wie Künstliche Intelligenz das Studium ändertvon Noah Schmittmit Video3:23
KI an Hochschulen:Uni-Chatbots: Der Prof, der niemals schläftvon David Metzmacher
KI in der Medizin
- Interview
"Chirurgen arbeiten am Limit":Wie Robotik die Arbeit im OP erleichtern sollvon Julia Disselmeyermit Video43:30
Künstliche Intelligenz statt Arztbesuch:Können KI-Chatbots den Gang zum Arzt ersetzen?von Anja Braunwarthmit Video4:55
Gesundheitsanalyse im Netz:KI-Diagnose per Selfie: Gut oder gefährlich?von Jan Schneidermit Video2:33
KI und Psychotherapie:Kann ChatGPT eine Therapie ersetzen?von Carlotta Vogelpohlmit Video3:06
KI im Krieg
Streit zwischen Pentagon und AnthropicKI im Militär: Wo wird sie genutzt, wo liegen Grenzen?
Der Krieg der ZukunftWie KI das Gefechtsfeld verändert
KI und Kultur
Mit Algorithmen generiert:Kunst aus KI: Kopie oder Innovation?von Maike Verlaat-Violandmit Video3:23
Zwischen Chancen und Risiken für Musiker:So revolutioniert Künstliche Intelligenz die Musikweltvon Sophie Steinfeldmit Video3:03
Welttag des Buches:Wie KI die Buchbranche verändertvon Stephanie Gargoschmit Video8:01
Gema klagt gegen Suno AI:Kunstschaffende im Kampf gegen KIvon Daniel Heymann und Bianca Schwarzmit Video0:35
KI-Aufholjagd in Europa
Cohere übernimmt KI-Konkurrenten:Mit Kooperationen gegen KI-Übermacht der USAvon Jan Henrichmit Video0:33
- Interview
Digitale Souveränität Frankreichs:KI: Mistral-Gründer will weniger Abhängigkeit von USAmit Video6:32
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Experte zu KI-Infrastruktur :Europa hat "Fenster von ein, eineinhalb Jahren"mit Video1:34
Industriedaten als Wettbewerbsvorteil:Datenschatz: Deutschlands Chance im KI-Wettlaufvon Frank Bethmannmit Video0:37