Künstliche Intelligenz (KI) - Aktuelle Nachrichten & Hintergründe

Künstliche Intelligenz |

Technologien wie künstliche

Intelligenz (KI) prägen unser Alltagsleben und stellen Industrien vor

Veränderungen. Was ist künstliche Intelligenz? Wie begegnet KI uns im Alltag, in Bildung und Kultur, in der Arbeitswelt sowie bei Krisen wie Krieg und Klimawandel? ZDFheute informiert: Aktuelle News und Hintergründe.