KI-Wettlauf: Wie die Chancen der deutschen Industrie stehen

Industriedaten als Wettbewerbsvorteil:Datenschatz: Deutschlands Chance im KI-Wettlauf
von Frank Bethmann
Deutschland sitzt auf einem Schatz: Industriedaten. Ein Wettbewerbsvorteil im Digitalzeitalter. Doch nur dann, wenn die Daten nicht in fremde Hände geraten. Eine Herausforderung.
In einer Fabrik in Velbert steht ein Maschinenbauer vor einer Herausforderung: Präzisionsdrehteile müssen gefertigt werden, jeder Ausschuss kostet Geld, Zeit und Ressourcen. Die Lösung? Künstliche Intelligenz, entwickelt in Deutschland.
Die Firma Heismann Drehtechnik hat mit KI-gestützter Qualitätskontrolle begonnen - und ist damit Teil einer stillen Revolution, die sich gerade in deutschen Betrieben vollzieht. "Für uns ist es wichtig , unsere Prozesse in der Drehteilproduktion immer weiter zu optimieren", sagt Martin Gawenda, Geschäftsführender Gesellschafter bei Heismann. "Dabei ist für uns Digitalisierung und gerade auch Künstliche Intelligenz relevant."
Künstliche Intelligenz: Ein strategisch, mächtiges Werkzeug
Für Gawenda ist KI ein strategisches, mächtiges Werkzeug, was zunächst in der Umsetzung vieler Anstrengungen bedurfte. Längst nicht alles klappt auf Anhieb. "Wir lernen aktuell sehr viel," sagt Gawenda weiter. "Bei der Herstellung unserer Produkte fallen Daten an."
"Zum Beispiel damit wir wissen, wann eine Maschine tatsächlich betriebsbereit und in welchem Zustand sie ist. Damit können wir nachhaltiger produzieren und Ausschuss reduzieren", so Gawenda.
Historische Chance für deutsche Industrieunternehmen
Anstrengungen, die zeigen, KI ist auch in Deutschland bei den Unternehmen angekommen. Dieses Jahr nutzen fast die Hälfte der deutschen Industriekonzerne Künstliche Intelligenz in der Produktion. Trotzdem muss Deutschland im globalen KI-Wettlauf aufholen. Chinesische und US-amerikanische Technologieunternehmen dominieren den Markt.
Gerade aber in der Nutzung von Industriedaten für KI-Anwendungen liegt für heimische Betriebe und dem Mittelstand eine historische Chance. Kaum ein anders Land verfügt über eine derart dichte industrielle Wertschöpfung, präzise dokumentierte Produktionsprozesse und jahrzehntelang gewachsene Maschinenparks - ein Datenschatz, den es gilt in die Moderne mitzunehmen.
Digitale Souveränität als Voraussetzung
Mehr noch: Wer diese Daten souverän nutzt, kann völlig neue Geschäftsmodelle entwickeln, die nicht nur effizient, sondern auch sicher sind. Doch dieser Vorteil funktioniert nur, wenn die Daten nicht in fremde Hände geraten.
Digitale Souveränität bedeutet: Unternehmen behalten die Kontrolle über ihre Daten und die KI-Systeme, die darauf trainiert werden. Das ist nicht nur eine Frage der Sicherheit, sondern auch der Wettbewerbsfähigkeit. Wer seine Produktionsdaten in eine US-Cloud lädt, gibt nicht nur Informationen preis, sondern auch Innovationspotenzial. Die Herausforderung: An US-Konzernen wie Microsoft, Amazon oder Google kommt man beim Thema "Daten in die Cloud" kaum vorbei. Geht es also überhaupt ohne?
Datensicherung in Europa als Grundvoraussetzung
In Bremen versucht die KI-Agentur Construktiv das Problem zu lösen. Construktiv hilft Unternehmen, diesen Datenschatz zu heben - ohne die digitale Unabhängigkeit zu verlieren. Die Digitalagentur entwickelt Strategien, wie Industrie-Daten lokal oder in souveränen Cloud-Umgebungen verarbeitet werden können.
Statt auf generische Modelle zu setzen, unterstützt die Agentur die Firmen beim Aufbau individueller KI-Lösungen, die auf den spezifischen Daten eines Unternehmens trainiert werden. Die Sicherheit der Daten spielt dabei eine zentrale Rolle. "Für unsere Geschäftskunden ist das wirklich sehr wichtig", sagt Sebastian Matthies von Construktiv.
"Inzwischen wird es sogar immer wichtiger, dass das tatsächlich auch in Deutschland passiert. Das heißt, die Daten werden in Deutschland gespeichert und auch nur hier verarbeitet, eben gemäß der DSGVO." Mit DSGVO ist die Datenschutz-Grundverordnung gemeint, die in erster Linie sicher stellen soll, dass Daten geschützt und nicht missbräuchlich verwendet werden.
Enormes Potenzial mit große Herausforderungen
"Wir haben in Deutschland eine Spitze, die das Themas KI erkannt hat und investiert", sagt Christian Korff gegenüber der FAZ. Korff ist Manager bei Cisco Deutschland, einer Tochter des US-amerikanischen Netzwerkausrüsters. Die Dynamik entstehe vor allem in den Industriekonzernen mit weltweiten Strukturen. Im Mittelstand, so Korff weiter, flache die Kurve ab.
In Velbert bei Heismann Drehtechnik ist von abflachen nichts zu spüren. Im Gegenteil, wie Gawenda berichtet: "Für uns ist das erst der Anfang. Wir haben die Vision, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre die passenden Daten immer an der richtigen Stelle verfügbar sind, genau zu dem Zeitpunkt, an dem sie benötigt werden." Das Potenzial ist jedenfalls enorm. Der richtige Umgang mit den Daten bleibt eine Herausforderung.
