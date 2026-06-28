KI in der deutschen Industrie:Warum die Fabrik wichtiger sein könnte als der Chatbot
von Arlette Geburtig
Deutschland liegt bei der Entwicklung von KI-Modellen weit zurück. Doch in der Anwendung könnte die deutsche Wirtschaft punkten - wenn KI schneller in die Produktion kommt.
Der wirtschaftliche Wert von Künstlicher Intelligenz entsteht nicht nur in Chatbots und Suchmaschinen - sondern vor allem dort, wo sie in reale Wertschöpfung eingebettet wird: in Fabriken, Maschinen und industrielle Prozesse. Genau hier liegt eine Stärke des Standorts Deutschland.
Zwei Welten der KI
Ist von KI die Rede, geht es oft um Consumer-KI: Sprachmodelle, Bildgeneratoren oder Assistenzsysteme für Büroarbeit. In der Industrie dagegen kommt eine andere Form zum Einsatz.
- Produktionsprozesse zu optimieren,
- Fehler in Echtzeit zu erkennen,
- Maschinen vorausschauend zu warten,
- Lieferketten effizienter zu steuern.
Diese "Industrial AI" basiert auf Technologien wie Machine Learning, Computer Vision oder eingebetteter ("Embedded") KI - also Systemen, die direkt in Maschinen integriert sind.
Deutschlands Chancen in Sachen KI
Wie weit diese KI-Technologien in deutschen Unternehmen bereits genutzt werden, ist jedoch schwer zu greifen. Das ifo Institut misst zwar regelmäßig den KI-Einsatz in Unternehmen. Erfasst wird dabei aber jede Form von KI-Nutzung - von Text- und Büroanwendungen bis hin zu industriellen Anwendungen in Produktion und Planung.
In der Konjunkturumfrage vom Mai 2026 gaben 54,5 Prozent der Unternehmen an, KI zu nutzen. Ein Jahr zuvor waren es rund 41 Prozent.
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"Das ist eine fundamentale Verschiebung im Umgang mit der Technologie", sagt Klaus Wohlrabe, stellvertretender Leiter des ifo Zentrums für Makroökonomie und Befragungen. KI werde zunehmend Teil des Unternehmensalltags.
Deutschlands Stärke: die Fabrik
Für Katharina Hölzle vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO liegt Deutschlands Stärke traditionell in der Industrie.
Tatsächlich verfügt Deutschland über klare Vorteile: jahrzehntelang gesammelte Maschinen-, Prozess- und Sensordaten sowie das Know-how von Ingenieuren und Fachkräften.
KI findet an der Maschine statt
Ökonom Wohlrabe beobachtet, dass KI in der Industrie zunehmend über klassische Büroanwendungen hinausgeht und immer häufiger bei Qualitätskontrolle, Produktionsplanung und vorausschauender Wartung eingesetzt wird. Entscheidend sei, sie stärker in die Produktionsprozesse zu integrieren.
Für besonders zukunftsfähig hält Hölzle die Embedded KI: "Industrial AI wird nicht im Browser entschieden, sondern an der Maschine." Ihr Vorteil: Daten bleiben besser geschützt, und die Abhängigkeit von externen Anbietern ist geringer. Niemand kann den Dienst einfach abschalten.
Im Critical-Tech-Index der Harvard Kennedy School liegt Deutschland bei Künstlicher Intelligenz auf Platz vier von 26.
Gleichzeitig zählen deutsche Fabriken zu den am stärksten automatisierten der Welt - Roboterdichte weltweit Platz 3, 449 je 10.000 Beschäftigte.
Quellen: Belfer Center, 2025; IFR, World Robotics 2025, Daten 2024
Abhängigkeit von Technologie aus dem Ausland
Die Industrie nutzt verschiedene KI-Technologien. Die Anwendungen stammen oft aus Europa, doch die Basis - wie KI-Chips, Sprachmodelle, Cloud-Infrastruktur - meist aus den USA.
Viele Unternehmen stehen noch am Anfang. Sie testen Anwendungen und prüfen, wie sich KI sinnvoll integrieren lässt.
Vom Projekt zum Wettbewerbsvorteil
Die eigentliche Herausforderung besteht darin, aus ersten Anwendungen flächendeckende Lösungen zu machen. Hölzle sieht dabei vor allem Hindernisse durch fehlende KI-Kompetenzen, fehlende Fachkräfte und beim Zugang zu Daten. Zudem fehle häufig noch der Mut, neue Technologien konsequent einzusetzen.
Die Chance des Industriestandorts
Trotzdem könnte Deutschland am Ende zu den Gewinnern der KI-Transformation gehören, glaubt Hölzle: "Gewinnen können wir dort, wo KI in die Wertschöpfung geht: in der Fertigung."
Gemeint sind damit vor allem höhere Produktivität, bessere Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität durch Kontrolle über zentrale Technologien.
Ob das gelingt, hängt weniger davon ab, ob neue KI-Modelle in Deutschland entstehen. Entscheidend ist, wie schnell und konsequent Unternehmen KI in ihre Produktionsprozesse integrieren.
Die Voraussetzungen dafür sind vorhanden. Ob daraus tatsächlich nachhaltige Wettbewerbsvorteile entstehen, ist offen.
Arlette Geburtig ist Redakteurin im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
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