Deutschland liegt bei der Entwicklung von KI-Modellen weit zurück. Doch in der Anwendung könnte die deutsche Wirtschaft punkten - wenn KI schneller in die Produktion kommt.

Warum die Fabrik wichtiger sein könnte als der Chatbot

Deutschland baut zunehmend KI in industrielle Prozesse ein. Warum gerade das für die Wertschöpfung von KI wichtig ist. 28.06.2026 | 1:03 min

Der wirtschaftliche Wert von Künstlicher Intelligenz entsteht nicht nur in Chatbots und Suchmaschinen - sondern vor allem dort, wo sie in reale Wertschöpfung eingebettet wird: in Fabriken, Maschinen und industrielle Prozesse. Genau hier liegt eine Stärke des Standorts Deutschland.

Zwei Welten der KI

Ist von KI die Rede, geht es oft um Consumer-KI: Sprachmodelle, Bildgeneratoren oder Assistenzsysteme für Büroarbeit. In der Industrie dagegen kommt eine andere Form zum Einsatz.



Produktionsprozesse zu optimieren,

Fehler in Echtzeit zu erkennen,

Maschinen vorausschauend zu warten,

Lieferketten effizienter zu steuern. Hier wird KI genutzt, um:

Diese "Industrial AI" basiert auf Technologien wie Machine Learning, Computer Vision oder eingebetteter ("Embedded") KI - also Systemen, die direkt in Maschinen integriert sind.

Laut ifo-Institut nutzt die Mehrzahl der Unternehmen in Deutschland Künstliche Intelligenz. Wie viel KI im Einsatz ist, dazu ZDF-Wirtschaftsexpertin Valerie Haller. 05.06.2026 | 1:34 min

Deutschlands Chancen in Sachen KI

Wie weit diese KI-Technologien in deutschen Unternehmen bereits genutzt werden, ist jedoch schwer zu greifen. Das ifo Institut misst zwar regelmäßig den KI-Einsatz in Unternehmen. Erfasst wird dabei aber jede Form von KI-Nutzung - von Text- und Büroanwendungen bis hin zu industriellen Anwendungen in Produktion und Planung.

In der Konjunkturumfrage vom Mai 2026 gaben 54,5 Prozent der Unternehmen an, KI zu nutzen. Ein Jahr zuvor waren es rund 41 Prozent.

Nutzung von KI in deutschen Unternehmen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

"Das ist eine fundamentale Verschiebung im Umgang mit der Technologie", sagt Klaus Wohlrabe, stellvertretender Leiter des ifo Zentrums für Makroökonomie und Befragungen. KI werde zunehmend Teil des Unternehmensalltags.

Deutschlands Stärke: die Fabrik

Für Katharina Hölzle vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO liegt Deutschlands Stärke traditionell in der Industrie.

Die Zukunft liegt in der Verbindung von Fertigung und Digitalisierung - und genau diese Verbindung können wir besser als fast alle anderen. „ Prof. Dr. Katharina Hölzle, Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO

Tatsächlich verfügt Deutschland über klare Vorteile: jahrzehntelang gesammelte Maschinen-, Prozess- und Sensordaten sowie das Know-how von Ingenieuren und Fachkräften.

Wie groß die Abhängigkeit von amerikanischen KI-Unternehmen ist, zeigt sich am Beispiel von Anthropic. KI-Experte Daniel Abbou spricht sich deshalb für eine Förderung europäischer Modelle aus. 16.06.2026 | 3:18 min

KI findet an der Maschine statt

Ökonom Wohlrabe beobachtet, dass KI in der Industrie zunehmend über klassische Büroanwendungen hinausgeht und immer häufiger bei Qualitätskontrolle, Produktionsplanung und vorausschauender Wartung eingesetzt wird. Entscheidend sei, sie stärker in die Produktionsprozesse zu integrieren.

Für besonders zukunftsfähig hält Hölzle die Embedded KI: "Industrial AI wird nicht im Browser entschieden, sondern an der Maschine." Ihr Vorteil: Daten bleiben besser geschützt, und die Abhängigkeit von externen Anbietern ist geringer. Niemand kann den Dienst einfach abschalten.

Industrial AI in Deutschland Im Critical-Tech-Index der Harvard Kennedy School liegt Deutschland bei Künstlicher Intelligenz auf Platz vier von 26.



Gleichzeitig zählen deutsche Fabriken zu den am stärksten automatisierten der Welt - Roboterdichte weltweit Platz 3, 449 je 10.000 Beschäftigte.



Quellen: Belfer Center, 2025; IFR, World Robotics 2025, Daten 2024

Abhängigkeit von Technologie aus dem Ausland

Die Industrie nutzt verschiedene KI-Technologien. Die Anwendungen stammen oft aus Europa, doch die Basis - wie KI-Chips, Sprachmodelle, Cloud-Infrastruktur - meist aus den USA.

Damit das tragfähig bleibt, brauchen wir eine souveräne Infrastruktur, souveräne und eigene Modelle sowie offene Datenräume - sonst läuft die beste Industrie-KI weiter auf fremden Wolken. „ Prof. Dr. Katharina Hölzle, Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO

Viele Unternehmen stehen noch am Anfang. Sie testen Anwendungen und prüfen, wie sich KI sinnvoll integrieren lässt.

"Europe 2031" warnt vor KI-Abhängigkeit : Kann Europa im KI-Rennen noch aufholen? Mit einem düsteren Szenario wollte eine Gruppe von KI-Vordenkern wachrütteln. Dann wurde Anthropics neuestes KI-Modell gestoppt und die Fiktion von der Realität überholt. von Florian Neuhann mit Video 3:19

Vom Projekt zum Wettbewerbsvorteil

Die eigentliche Herausforderung besteht darin, aus ersten Anwendungen flächendeckende Lösungen zu machen. Hölzle sieht dabei vor allem Hindernisse durch fehlende KI-Kompetenzen, fehlende Fachkräfte und beim Zugang zu Daten. Zudem fehle häufig noch der Mut, neue Technologien konsequent einzusetzen.

Landwirt Tobias Zarth nutzt zukünftig KI-App "SmartCut", um den optimalen Erntezeitpunkt für Gras zu bestimmen. Sieben Milchviehbetriebe sammeln Daten, die EU fördert das Projekt. 03.06.2026 | 1:50 min

Die Chance des Industriestandorts

Trotzdem könnte Deutschland am Ende zu den Gewinnern der KI-Transformation gehören, glaubt Hölzle: "Gewinnen können wir dort, wo KI in die Wertschöpfung geht: in der Fertigung."

Gemeint sind damit vor allem höhere Produktivität, bessere Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität durch Kontrolle über zentrale Technologien.

Ob das gelingt, hängt weniger davon ab, ob neue KI-Modelle in Deutschland entstehen. Entscheidend ist, wie schnell und konsequent Unternehmen KI in ihre Produktionsprozesse integrieren.

Die Voraussetzungen dafür sind vorhanden. Ob daraus tatsächlich nachhaltige Wettbewerbsvorteile entstehen, ist offen.

Arlette Geburtig ist Redakteurin im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.

Maybrit Illner diskutiert mit ihren Gästen das Thema: Globaler Machtkampf um KI - hat Deutschland eine Chance? 07.05.2026 | 63:23 min