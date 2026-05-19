Jugendschutzbericht warnt: Wenn die KI zum Freund wird

Jugendschutzbericht vorgestellt:Wenn die KI zum Freund wird
von Dorthe Ferber
Mehr als 15.000 Verstöße gegen den Jugendschutz wurden 2025 registriert, sexualisierte Gewalt ist dabei die größte Bedrohung. Künstliche Intelligenz verschärft das Problem.
Hass, sexualisierte Gewalt, politischer Extremismus - darauf stoßen Kinder und Jugendliche auf beliebten Anwendungen in Social Media. Mehr als 15.000 Verstöße gegen den Jugendschutz zählt der aktuelle Bericht von jugendschutz.net, 93 Prozent davon entfielen auf sexualisierte Gewalt.
Im Netz sind Heranwachsende schlecht geschützt, denn die Plattformen reagieren häufig zu langsam oder unzureichend auf Gefahren. "Besonders besorgniserregend ist, dass frei verfügbare KI-Anwendungen viele Risiken massiv verschärfen", stellt Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) fest.
KI empfahl große Mengen Alkohol für eine Party
Sogenannte Charakter-Bots ermöglichen Interaktionen mit KI-Charakteren, etwa eine romantische Beziehung mit dem Helden aus der Lieblingsserie. Solche Beziehungen bergen ein hohes Suchtpotenzial für Heranwachsende, Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen.
Weil die Bots auch beraten, können Kinder und Jugendliche zudem mit schädlichen Inhalten konfrontiert werden. Die Jugendschützer baten den Bot etwa, eine Feier zum 15. Geburtstag zu planen. Zwar riet die KI von Drogen ab, empfahl jedoch einen übergroßen Vorrat an Alkohol: Für zehn 15-jährige Gäste mindestens 50 Liter Bier, 20 Flaschen Sekt sowie fünf Liter Wodka. Zweifelhafte Trainingsdaten oder unzureichende Sicherheitseinstellungen werden zum Problem.
Unrealistische Körperbilder und kein Jugendschutz
Künstlich generierte Influencer und manipulierte Bilder stellen den Jugendschutz vor neue Herausforderungen. KI-Models zeigen eine Masse an unrealistischen Körperbildern und erhöhen die Gefahr von Essstörungen bei Jugendlichen, die mit ihrem Körper hadern. KI-Erotikmodels locken Follower auf Plattformen mit pornografischen Inhalten.
Bei WhatsApp erhöhen neue Community-Funktionen das Risiko: Kanäle sind seit 2025 immer öffentlich, selbst 11-Jährige betreiben dort inzwischen Kanäle mit Zehntausenden Followern.
Spotify: Gewalt, Suizid und Extremismus in Playlists
Der Musikdienst Spotify fiel den Jugendschützern besonders negativ auf: Es gibt Texte über sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige, Playlists mit suizidalen Botschaften und verfassungsfeindliche Symbole. Auch hier spielt KI eine Rolle, die beispielsweise Musik mit extremistischen Texten generieren kann. Von einer neuen "Dimension" spricht die Direktorin der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, Eva-Maria Sommer: Es gehe plötzlich nicht mehr um einen Song, sondern um Hunderte.
Beim Löschen von angezeigten Inhalten reagieren die Dienste schleppend. Im Bereich des politischen Extremismus löschte etwa Youtube gerade mal zwei Prozent, wenn die Anzeige von den Nutzenden erfolgte. Inhalte, die jugendschutz.net ihnen als Institution meldete, entfernten die Dienste dagegen wesentlich häufiger.
Prien will europäische Regulierung zur Alterskontrolle von Online-Inhalten
"Ein Problem sind die Geschäftsmodelle der Dienste", sagt Stefan Glaser, Leiter von jugendschutz.net. Technisch sei es möglich, dass Inhalte altersgerecht ausgespielt werden und eine wirksame Altersprüfung stattfinde. Familienministerin Prien will eine Regulierung der Anbieter auf europäischer Ebene durchsetzen:
Dorthe Ferber ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio Berlin.
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