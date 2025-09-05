KI-Experte: Europa hat "Fenster von ein, eineinhalb Jahren"

Experte zu KI-Infrastruktur :Europa hat "Fenster von ein, eineinhalb Jahren"
Die USA sind beim Thema KI weit voraus. Viel Zeit, um aufzuholen, bleibt Deutschland nicht. Doch möglich ist es, meint KI-Experte Antonio Krüger.
Ob OpenAI, Microsoft, Google oder IBM: Wenn es um Künstliche Intelligenz geht, dominieren die großen Player aus den USA. Europa kommt mit eigenen Lösungen nicht schnell genug hinterher. Gleichzeitig bleiben die Potenziale, die der Einsatz künstlicher Intelligenz bietet, vielfach ungenutzt. Dabei birgt KI für die deutsche Wirtschaft große Chancen, ist KI-Experte Antonio Krüger überzeugt.
In welchen Bereichen kann Deutschland besonders profitieren? Und was muss Europa tun, um im Bereich Künstliche Intelligenz unabhängig(er) zu werden?
Im Interview mit ZDFheute sagt Krüger, dass …
… die Wirtschaft der Forschung hinterherhinkt
Während Deutschland bei der Forschung zu Künstlicher Intelligenz vorne dabei ist, ist der Transfer in die wirtschaftliche Praxis zu langsam. Schon bei der ersten Welle der Digitalisierung habe es in Deutschland Probleme gegeben, die Erkenntnisse aus der Forschung in wirtschaftliche Münze umzuwandeln, erklärt Krüger.
… ist seit 2009 Professor für Künstliche Intelligenz im Handel an der Universität des Saarlandes. Außerdem ist er Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI).
… China bei Ingenieurkenntnissen hinterherhinkt
Es gebe viele Nischenmarktführer, etwa in den Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik. Wenn es diesen Unternehmen gelingt, ihre Produkte durch Künstliche Intelligenz aufzuwerten, gewinne der deutsche Wirtschaftsstandort "sehr, sehr stark", so der Experte. "Allerdings muss das passieren", betont er die Dringlichkeit.
Damit verweist Krüger auf die Konkurrenz aus China. Dort gebe es "ganz, ganz viele innovative Unternehmen, denen die Maschinenbaukenntnisse und klassischen Ingenieurkenntnisse noch fehlen, die aber im digitalen Bereich unglaublich aufgeholt haben und uns dort eigentlich schon voraus sind".
Wenn diese Unternehmen etwa im Bereich Maschinenbau nachziehen, werden sie zu großen Konkurrenten. "Deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass wir an der Stelle gerade den Mittelstand fit machen."
… das Innovationstempo im Vergleich zu langsam ist
Innovationen seien in Deutschland in der Vergangenheit vor allen Dingen aus dem Mittelstand gekommen. Unternehmen im Maschinenbau oder der Automobilindustrie haben Innovationen in ihren eigenen Entwicklungsabteilungen durchgeführt - mit Zeit und deutscher Ingenieurskunst - und diese Innovationen direkt in ihre Produkte eingebaut. Doch im Digitalen folgen Innovationen einer anderen Logik, macht der Experte deutlich.
"Die Digitalwirtschaft ist einfach viel schneller. Dort finden Innovationen vor allen Dingen über Start-ups statt. Das bedeutet über ganz schnelle Zyklen", erklärt Krüger. Dieses Ökosystem baue man gerade in Deutschland und Europa auf.
Man müsse den Mittelstand als Säule der wirtschaftlichen Leistung mit einem schnelleren Innovationssystem "verheiraten". "Das ist nicht einfach, aber das geht", ist der Experte überzeugt. Man werde dafür nicht das ganze System umkrempeln. "Aber wir müssen versuchen, unsere Art der Innovation zusammen mit einer höheren Geschwindigkeit hinzubekommen." Das trage bereits erste Früchte.
… Europa die nötige KI-Infrastruktur fehlt
Der andere große Vorteil in den USA sei die Infrastruktur, sagt Krüger: "Die großen KI-Modelle benötigen sehr viel Rechenleistung, sowohl im Training als auch nachher im Betrieb. Diese Rechenleistung fehlt in Europa." Ein Dilemma, so Krüger.
Die Pläne der Europäischen Kommission, eine solche Infrastruktur aufzubauen, hält der Experte für richtig. Doch bei der Umsetzung bleibt er skeptisch: "Wir werden sehen, wie schnell das geht."
Gelingt das, ist der Experte zuversichtlich, dann könne "man den Abstand wieder deutlich verringern." Dafür brauche es einen Zusammenschluss von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.
Die Sprünge bei der Weiterentwicklung von großen KI-Modellen seien aktuell enorm. Vorherzusagen, wohin es als nächstes geht, ist schwer. "Das bedeutet, wir haben da durchaus eine Chance, aufzuholen und bei der nächsten Generation von KI-Modellen auch wieder vorne mit dabei zu sein."
Das Interview führte Laura Ozdoba, Reporterin im ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg.
