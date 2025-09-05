Kanzler Merz eröffnet Jupiter in Jülich. Der Supercomputer gilt als schnellster Europas und soll Forschung und Industrie stärken.

Ein Mitarbeiter arbeitet am Supercomputer Jupiter im Forschungszentrum Jülich. Quelle: dpa

Es war 1964, als der Begriff "Supercomputer" zum ersten Mal fiel. Der CDC 6600 schaffte schon damals in jeder Sekunde drei Millionen Rechenoperationen. Verglichen mit heutigen Smartphones lieferte das klobige Ungetüm allerdings eine fast lächerliche Leistung.

Mehr als 60 Jahre später steht der schnellste Rechner immer noch in den USA, 70 Kilometer östlich von San Francisco. Er heißt "El Capitan" und gilt als das Monster unter den Supercomputern. Im Gegensatz zu seinem Urahn schafft er keine drei Millionen, sondern 1,74 Trillionen, also 1.740.000.000.000.000.000 Operationen in der Sekunde. Er ist also 580 Milliarden Mal schneller.

Leistung dank 24.000 Nvidia-Chips

Jetzt bekommt auch Europa seinen Supercomputer: Jupiter steht am Rande des Rheinischen Braunkohlereviers auf einer Fläche etwa so groß wie ein halbes Fußballfeld. Die Konstruktion wurde in acht Monaten aus 125 Racks in 50 Containern zusammengesetzt.

Supercomputer für KI made in EU: Europas KI-Gigant erwacht

Terra X - die Wissens-Kolumne: Was vernetzte Quantencomputer verändern

Der Rechner soll unter Optimalbedingungen bald eine Trillion Rechenoperationen pro Sekunde schaffen und gilt damit als Europas Nummer eins. 24.000 Chips des US-Herstellers Nvidia machen diese enorme Rechenleistung möglich, erklärt Prof. Thomas Lippert vom Jülicher Super Computing Center.

Als viertschnellster Rechner der Welt ist Jupiter in der Lage, sehr große Probleme zu lösen und die im Wettbewerb mit anderen Ländern eventuell sogar besser zu lösen. „ Prof. Thomas Lippert, Jülich Supercomputing Center (JSC)

Supercomputer helfen Forschenden

Nützlich können derart schnelle Superrechner vor allem zu Simulationszwecken sein. In der Hirnforschung kann beispielsweise wesentlich besser dargestellt werden, wie Milliarden von Gehirnzellen miteinander kommunizieren und wie sie sich bei Krankheiten wie Alzheimer verändern.

Auch Wettervorhersagen könnten deutlich präziser werden. Mit Jupiter können Meteorologen in ihren Simulationen ein noch engeres Gitternetz um den Erdball legen und so für kleinere Flächen als bisher Daten berechnen. Auch das Strömungsverhalten des Windes an Rotorblättern von Windkraftanlagen kann besser erforscht und die Anlagen so effizienter werden.

Supercomputer Jupiter: "Ein großer Wurf"

Zwar gebe es in Deutschland und Europa schon einige Hoch- und Höchstleistungsrechner, die für solche Zwecke eingesetzt werden, sagt Prof. Christof Schuette vom Berliner Zuse-Institut, das sich ebenfalls mit der Entwicklung von Supercomputern beschäftigt. Jupiter sei aber "ein entscheidender Schritt und ein großer Wurf".

Das ist wie in der Champions League. Jetzt bekommen wie einen neuen Superstürmer dazu, aber letztlich entscheidet die Mannschaft. „ Prof. Christof Schuette, Präsident Zuse-Institut Berlin

Allerdings verbrauchen die Höchstleistung enorme Mengen an Energie. Jupiter hat beispielsweise fast den gleichen jährlichen Energiebedarf wie die 35.000-Einwohner-Stadt Jülich direkt nebenan. Das sei aber nötig, um wichtige Projekte umzusetzen, so Schuette.

Wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, dann müssen wir solche Rechner betreiben und auch die notwendigen Investitionen in die energetische Infrastruktur leisten. „ Prof. Christof Schuette, Präsident Zuse-Institut Berlin

500 Millionen Euro kosten Bau und Betrieb in den kommenden sechs Jahren, zur Hälfte finanziert vom Bund, vom Land NRW und der EU. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will ihn am Freitag in einweihen.

Zum Start der Technikmesse CES in Las Vegas stellte der Chipkonzern Nvidia einen KI-Supercomputer im Schreibtisch-Format vor. Doch auch technische Spielerein werden präsentiert. 07.01.2025 | 1:42 min

KI-Fabrik soll entstehen

Bisher nutzten vor allem Forschungsgruppen den Jülicher Supercomputer. Jetzt können sich auch Unternehmen um öffentlich ausgeschriebene Rechenzeit bewerben, müssen aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um einen Zuschlag zu bekommen, beispielsweise einen "innovativen Charakter".

Mittlerweile können auch Industrieunternehmen auf Jupiter zugreifen und die Maschine kommerziell nutzen. „ Prof. Thomas Lippert, Jülich Supercomputing Center

Am FZJ soll aber noch mehr entstehen: die KI-Fabrik Jaif (Jupiter AI Factory), dessen Herzstück Jupiter sein soll. Das System soll riesige Datenmengen verarbeiten und komplexe KI-Modelle trainieren können - direkt in Europa, unter EU-Recht. Im Braunkohlerevier entstünden riesige Rechenzentren und Digitalparks mit neuen Arbeitsplätzen, sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gerade auf dem Landesparteitag.

Nordrhein-Westfalen hat sich auf den Weg von der Kohle zur KI gemacht. „ Hendrik Wüst, CDU, Ministerpräsident NRW