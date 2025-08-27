Musks Starship-Rakete absolviert zehnten Testflug erfolgreich

Der Test wurde mehrfach verschoben: Jetzt hat das größte Raketensystem der Raumfahrtgeschichte seinen zehnten Testflug geschafft. Elon Musks SpaceX kommt dem All ein Stück näher.

Das Raketensystem Starship ist größer als die Freiheitsstatue in New York. Quelle: AP

Die Riesenrakete Starship hat ihren zehnten Testflug erfolgreich absolviert. Das vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk entwickelte Starship startete vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas, flog eine Weile durch das Weltall und kam dann rund eine Stunde später im Indischen Ozean auf.

Elon Musk lobt das SpaceX-Team

Die anwesenden Ingenieure brachen nach dem geglückten Start in Jubel aus, wie in einer Live-Übertragung im Internet zu sehen war. "Wasserung bestätigt! Herzlichen Glückwunsch an das gesamte SpaceX-Team zu einem spannenden zehnten Testflug von Starship!", schrieb das Unternehmen auf der ebenfalls Musk unterstehenden Online-Plattform X.

Erstmals gelang es bei diesem Test auch, das Aussetzen von Satelliten zu simulieren. Es sei ein "aufregender zehnter Testflug" gewesen, teilte SpaceX auf X mit. "Großartige Arbeit vom SpaceX-Team", schrieb Musk.

Der ursprünglich für Sonntag (Ortszeit) geplante Testflug war zuvor zweimal um je einen Tag verschoben worden - erst, um einen Fehler an den Bodensystemen zu beheben, dann wegen des Wetters.

Starship soll eines Tages zum Mars

Das Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst.

Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.

Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden - und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe das All und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Zuletzt waren allerdings mehrere Testflüge deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.