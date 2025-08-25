Zehnter Testflug von SpaceX-Riesenrakete Starship verschoben

Das Starship von Elon Musks Firma SpaceX ist die bisher größte Weltraumrakete. Doch auch der zehnte Testflug wurde am Sonntag kurzfristig abgesagt. Der Grund: technische Probleme.

Nach mehreren missglückten Starts hat das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX einen neuen Testflug seiner Riesenrakete Starship verschoben. Quelle: ddp

Der geplante zehnte Testflug des größten jemals gebauten Raketensystems der Raumfahrtgeschichte ist kurz vor dem Start verschoben worden.

Der Test des unbemannten Starship werde zunächst nicht wie geplant stattfinden, damit ein Fehler an den Bodensystemen behoben werden könne, teilte SpaceX, das private Raumfahrtunternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk, wenige Minuten vor der ursprünglich geplanten Startzeit mit.

Weitere Details gab SpaceX zunächst nicht bekannt. Das Starship hatte eigentlich vom Weltraumbahnhof des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas zu einem rund einstündigen Testflug aufbrechen sollen.

Starship soll den Mars erreichen

Das Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst. Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können.

Die Entwicklung der Rakete ist für die Zukunft von SpaceX von entscheidender Bedeutung und das Herzstück der Pläne von Musk für eine Besiedlung des Mars. Zudem hofft die US-Raumfahrtbehörde Nasa, die Rakete bereits 2027 für ihre erste bemannte Mondlandung seit dem Apollo-Programm einsetzen zu können.

Wann SpaceX einen neuen Startversuch unternehmen wird, wurde zunächst nicht mitgeteilt. In der Vergangenheit wurden ähnliche Probleme oft innerhalb weniger Tage behoben.

Rückschläge für SpaceX

Das Starship-Programm war in diesem Jahr von wiederholten Rückschlägen geprägt. Zwei Testflüge scheiterten kurz nach dem Start, ein weiterer im All. Im Juni explodierte zudem ein Prototyp auf dem Teststand.

Die Rückschläge unterstreichen den riskanten Entwicklungsansatz von SpaceX, bei dem Fehlschläge in Kauf genommen werden, um schnell Fortschritte zu erzielen. Trotz der Probleme produziert das Unternehmen an seinem Standort in Texas kontinuierlich neue Raketen für weitere Testflüge.