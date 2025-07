Elon Musk gilt als einer der reichsten Menschen der Welt. Der Unternehmer ist verbunden mit dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX sowie dem Satellitensystem Starlink und dem Elektroautobauer Tesla . 2022 kauft Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter, den er 2023 in X umbenannte. Für Donald Trump soll Musk das "Department of Government Efficiency" während seiner zweiten Amtszeit führen. ZDFheute informiert über Elon Musk: Aktuelle Nachrichten und Hintergründe in der Übersicht.

Lebenslauf Elon Musk

28. Juni 1971: Elon Musk wird als erstes von drei Kindern im südafrikanischen Pretoria geboren. Mit 17 zieht er nach Kanada.

Musk macht in Philadelphia einen Bachelorabschluss in Physik und Wirtschaft.

1995 gründet er mit seinem Bruder Kimbal die Softwarefirma "Zip2". Vier Jahre später verkauft er das Unternehmen für 307 Mio. US-$ an Compaq.

Ab 2000 entwickelt er mit PayPal das erfolgreichste Bezahlsystem im Internet.

2004 gründet er das kommerzielle Weltraumunternehmen SpaceX, transportiert damit Satelliten ins All und dient als Versorger der Internationalen Raumstation ISS.

Ab 2004 ist er Miteigentümer, CEO und Product Architect bei Tesla, dem Weltmarktführer in der Elektromobilität. Mit Stromspeicher- und Photovoltaikanlagen ist Tesla auch erfolgreich.

2015 gründet er OpenAI zur Erforschung der künstlichen Intelligenz.

2016 bringt er das Unternehmen Neuralink zur Vernetzung des menschlichen Gehirns mit Maschinen auf den Markt.

2019 wird er mit der Stephen Hawking Medal for Science Communication ausgezeichnet. Im selben Jahr wird sein Vermögen auf 22 Milliarden US-Dollar geschätzt.

2022 hat Musk Ende Oktober für 44 Mrd. US-Dollar den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft.