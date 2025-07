Musk: Tesla-Autos bekommen KI-Chatbot Grok - trotz Eklat

Musks xAI konkurriert bei Künstlicher Intelligenz unter anderem mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI , dem Facebook-Konzern Meta und Start-ups wie Anthropic oder Perplexity. Er kündigte auch an, Grok in Teslas humanoide Roboter mit dem Namen Optimus zu bringen, die der Autobauer bald in großen Stückzahlen produzieren will.