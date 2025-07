Sascha Lobo: Wie Musks KI-Chatbot für Kontroversen sorgt

Der Digitalexperte Sascha Lobo sieht in solchen Entgleisungen das "erwartbare Ergebnis" der Strategie Elon Musks . Im Gespräch mit dem ZDF heute journal up:date sagt er, Musk habe schon immer das Ziel gehabt, eine KI zu bauen, die "noch viel freier, noch viel offener und noch viel besser" als alle anderen sei. "Und was er unter 'besser' versteht, hat er in den letzten zwei, drei Jahren ja sehr deutlich gezeigt."