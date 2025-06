OpenAI will mit Ex-Apple-Design-Chef Jony Ive ein neues Gerät herausbringen - und könnte damit dem iPhone gefährlich werden.

Ein Blick, wie durch Glasbausteine, Bildelemente und Apps schimmern transparent und simulieren sogar die Lichtbrechung - Apple glänzt auf seiner wichtigsten Entwicklerkonferenz WWDC in der kalifornischen Konzernzentrale Cupertino, wie immer, mit ikonischer, dabei minimalistischer Ästhetik.

KI: Konkurrenz ist Apple auf den Fersen

Erst kürzlich kündigte OpenAI an, eine eigene Hardware für seinen Chatbot ChatGPT zu entwickeln. Dazu wurde der legendäre Ex-Apple-Design-Chef Jony Ive nicht nur angeheuert, OpenAI kaufte gleich dessen komplette Firma io für 6,5 Milliarden Dollar.

OpenAI-Gründer Sam Altman und Jony Ive kennen sich schon seit Jahren und denken gemeinsam über Geräte für die KI-Ära nach. Ziel dürfte ein Gerät sein, das nicht nur technisch überzeugt und in der Design-Tradition von Apple steht, sondern das Nutzererlebnis ganz neu denkt. Die Eroberung der physischen Welt wäre eine völlig neue Phase für OpenAI.

OpenAI plant neues Gerät mit ehemaligem Apple-Design-Chef

Der große KI-Durchbruch bei Apple lässt auf sich warten

Apples Stärke, die Daten seiner Nutzer weitgehend vor der Öffentlichkeit zu schützen, wird bei KI zur Schwäche: Nur kleinere KI-Modelle haben Platz, weil sie direkt auf den Geräten und nicht, wie ChatGPT oder Googles Gemini-Chatbot, in der Cloud arbeiten. Bedeutet aber auch: weniger Leistung. Allerdings soll sich die Leistung von Apples eigenen KI-Modellen mittlerweile stark verbessert haben. Das wird sich wohl erst zeigen, wenn im September das iPhone 17 präsentiert wird.

KI könnte Apples Nokia-Moment werden

KI könnte für Apple alles verändern. Wie nur wenige Konzerne ist die Firma abhängig vom Erfolg nur eines Produkts. Und so, wie Nokia die Bedeutung des Smartphones vor fast 20 Jahren unterschätzte, könnte es auch Apple beim Thema KI ergehen. Aufhorchen ließ da auch kürzlich die Aussage eines Apple-Managers in einem Gerichtsverfahren mit Google: "In zehn Jahren brauchen sie vielleicht kein iPhone mehr."