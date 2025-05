Chiphersteller zieht Bilanz: Nvidia und KI - als nächstes Roboter?

Am Mittwochabend legt Nvidia seine Bilanz vor. Der Chiphersteller ist zu einem der international wertvollsten Konzerne aufgestiegen und will künftig in die reale Welt eingreifen.

Nvidia-Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien. Der erfolgreiche Chiphersteller will aus der Gaming-Welt in die reale Welt - mit humanoiden Robotern. Quelle: EPA

Spotlichter in einem virtuellen Raumschiff: Eine Art Marsrover bezwingt unebenes Terrain; Computerarme justieren virtuelle Stränge, die an die Doppelhelix des menschlichen Genoms erinnern; und ein Beamer projiziert ein 3-D-Modell der Erde in den Raum und nimmt daraus eine Gebirgskette genauer unter die Lupe. So stellt sich Nvidia die künftigen Einsatzmöglichkeiten seiner Technologien vor, zu finden auf der deutschen Webseite des Unternehmens.

"Unsere Arbeit in den Bereichen KI und Metaverse transformiert die größten Branchen der Welt und hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Gesellschaft", heißt es in dem kleinen Film der Eigenwerbung. Übertrieben ist das nicht.

Noch vor einigen Jahren war Nvidia ein für die meisten Menschen unspektakuläres und unbekanntes Unternehmen. Gamer und Computerbastler dagegen konnten mit dem Namen durchaus etwas anfangen. Denn sie schraubten fleißig Nvidia-Grafikkarten in ihre Rechner.

Anfang 2022 hatte Nvidia rund 80 Prozent Marktanteil in diesem Segment. Es war die Spezialität des amerikanischen Konzerns aus Sante Clara in Kalifornien - und ist es bis heute. Nur gab es dazwischen einen Gamechanger mit zwei Buchstaben: KI

Viele Prozessoren von KI-Anwendungen stammen von Nvidia

Seinen Aufstieg in den vergangenen Jahren verdankt das Unternehmen der Tatsache, dass seine Prozessoren das Herz der meisten KI-Anwendungen sind. Die Serverzentren von Unternehmen wie Google Meta oder OpenAI - der Mutter von ChatGPT - sind bis oben vollgestopft mit Nvidia-Prozessoren. Rund 80 Prozent der Prozessoren für KI-Anwendungen stammen aus dem Hause Nvidia.

Mit einem Börsenwert von aktuell rund 3,3 Billionen Euro steht Nvidia auf Platz 2 der wertvollsten Unternehmen weltweit, zeitweise hat Nvidia 2024 sogar die Pole Position übernommen. Apple Amazon und die Google-Mutter Alphabet hat das Unternehmen an der Börse längst in den Schatten gestellt.

Raketenhafter Börsenaufstieg

Wie sehr KI mit den Hoffnungen von Investoren an Nvidia verknüpft sind, zeigt sich an seinem raketenhaften Börsenaufstieg. Im November 2022 hatte OpenAI sein erstes KI-Sprachmodell ChatGPT veröffentlicht. Da kostete die Aktie rund 15 Euro. Heute handeln die Börsen die Papiere mit 120 Euro - ihr Wert hat sich also versiebenfacht.

Doch es gibt es auch Gegenwind. So hat beispielsweise "DeepSeek" international für Furore gesorgt . Der chinesische KI-Sprachbot arbeitet hocheffizient - und braucht dabei weitaus weniger teure Hardware-Komponenten als herkömmliche Zeitgenossen seiner Art. Und die Regierung der USA hat im geopolitischen Ringen um die Vormachtstellung mit China bereits unter Joe Biden Restriktionen für den Export amerikanischer Technologien eingeführt.

Nvidia entwickelt neue KI-Chips für China

Durch diese Exportkontrollen für Hochleistungschips hat sich der Marktanteil von Nvidia in China von 95 auf 50 Prozent fast halbiert. Um diese Hindernisse zu umgehen, hat Nvidia in jüngster Vergangenheit neue Varianten seiner KI-Chips für China entwickelt. Sie fallen nicht mehr unter die Restriktionen - etwa eine abgespeckte Variante seines derzeitigen Chip-Flaggschiffes namens "Blackwell".

Und die Segel einer neuen Generation der KI-Chips aus Kalifornien sind bereits gehisst: 2026 sollen neue Halbleiter mit dem Namen "Vera Rubin" an den Start gehen. Rubin ist eine amerikanische Astronomin, die Pionierarbeit geleistet hat auf dem Gebiet der Rotationsgeschwindigkeiten von Galaxien. Sie hat dabei erste Erkenntnisse zur Existenz "dunkler" Materie geliefert. Eine Revolution, die zum neuen Selbstverständnis von Nvidia passt.

Mit humanoiden Robotern in die reale Welt

Künftig will der Chipkonzern seinen Arm aus den Serverfarmen von KI-Anwendungen heraus in die reale Welt verlängern - und zwar unter anderem in Form von humanoiden Robotern. Kürzlich stellte Nvidia-Chef Jensen Huang auf einer Entwicklerkonferenz eine neue Plattform vor, die die Entwicklung humanoider Roboter beschleunigen helfen soll.

Was früher also unsichtbar in den Gehäusen von Gaming-Computern seine Grafikarbeit verrichtete, könnte einem zukünftig auch in der realen Welt begegnen: Nicht nur bei der virtuellen Steuerung von Robotern in Raumschiffen auf dem Weg in ferne Galaxien.