KI-Wettlauf: Welcher US-Tech-Konzerne liegt vorn?

... ist ein deutscher Investor und Berater. Bekannt wurde er als SEO-Experte unter anderem bei der Start-up-Schmiede Rocket Internet und dem Online-Preisvergleichsportal Idealo. Zusammen mit Philipp Glöckler spricht er im Podcast "Doppelgänger Tech Talk" über wirtschaftliche Entwicklungen im In- und Ausland sowie insbesondere über Künstliche Intelligenz.



Klöckner ist in mehreren Start-ups und größeren Unternehmen investiert. Etwas weniger als drei Prozent seines Vermögens stecken nach eigenen Angaben in Microsoft. Außerdem hat er in Groq, ein Unternehmen für KI-Chip-Infrastruktur, investiert.