Gaming umfasst das Spielen von Video- und Computerspielen sowie die Nutzung weiterer Unterhaltungselektronik. Ob Fortnite, Minecraft, Elden Ring, GTA oder FIFA - längst ist Gaming in der breiten Gesellschaft angekommen und begeistert Menschen in allen Altersgruppen. Die weltweit größte Gaming Messe ist die Gamescom in Deutschland, tausende Fans aus der ganzen Welt besuchen die jährlich stattfindende Messe in Köln. ZDFheute informiert aktuell zu Gaming: News, Hintergründe und mehr in der Übersicht.

Aktuelle Gaming News

Gamescom 2025

Eine Cosplayerin verkleidet als weibliche Bowser von Nintendo auf der Gamescom 2025.

Diese Rekorde hat die Gamescom 2025 gebrochen

Messe in Köln
Groß, größer, Gamescom

Videospiele-Tipps

Neuzugänge im Gaming

  1. Grand Theft Auto VI

    Rockstar Games verzögert Release:GTA 6 erscheint erst 2026: Das ist bekannt

  2. Hinter einer Auswahl an Nintendo-Spielen prangt in weißer Schrift auf rotem Grund der Schriftzug "Nintendo Switch".
    mit Video

    Nintendos neue Konsole:Switch 2 im Test: Größer, schneller, teurer

    von Andreas Garbe

Kritik an Spieleplattform

Roblox – Kinderspiel für Cybergroomer?

Roblox - Kinderspiel für Cybergroomer?

Gefahr von Cybergrooming
Roblox: Online-Spiele mit Sicherheitsrisiko

Mehr zu Gaming und Gesundheit

Gaming-Kultur

Rechtsextremismus auf Gaming-Plattformen

Junge spielt am Rechner, im Hintergrund rechtsextreme Symbole

Nächstes Level: Menschenhass

Gaming und die Wirtschaft

Gaming und Brettspiele

Mehrere bunte Spielfiguren eines Brettspiels.

Warum wir spielen, wie wir spielen