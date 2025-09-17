Gaming umfasst das Spielen von Video- und Computerspielen sowie die Nutzung weiterer Unterhaltungselektronik. Ob Fortnite, Minecraft, Elden Ring, GTA oder FIFA - längst ist Gaming in der breiten Gesellschaft angekommen und begeistert Menschen in allen Altersgruppen. Die weltweit größte Gaming Messe ist die Gamescom in Deutschland
, tausende Fans aus der ganzen Welt besuchen die jährlich stattfindende Messe in Köln.