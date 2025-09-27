"Lego Voyagers" ist wunderbar entschleunigt und meditativ. "Silksong" und "Borderlands 4" sind dagegen eine ziemliche Herausforderung: die Gaming-Tipps für Oktober.

Die dänische Spielzeugfirma Lego ist nicht nur für Klemmbausteine bekannt, sondern auch für Videospiele. Schon 1995 erschien das erste Game, in dem die bunten Steine und gelben Figuren auftauchten. Seit 2005 veröffentlicht das britische Studio Traveller's Tales regelmäßig Titel, die meist auf einer Zusammenarbeit von Lego mit Hollywood-Serien beruhen: Angefangen mit Lego Star Wars, gibt es auch zahlreiche Lego-Videospiele in der Welt von Indiana Jones, Batman, Harry Potter und Herr der Ringe.

Und während solche Lizenzspiele in der Vergangenheit oft von zweifelhafter Qualität waren - ein Großteil des Budgets floss immer in Lizenzgebühren und nicht genug in die eigentliche Entwicklung -, so waren die Lego-Spiele von Traveller's Tales immer sehr solide, charmant und ein Garant für stundenlangen Spaß.

Die inzwischen mehr als 20 solchen Titel folgen aber auch weitgehend demselben Schema. Eine erfrischende Ausnahme war "Lego City Undercover" von 2013, letztlich eine bunte und entschärfte Variante von "Grand Theft Auto".

"Lego Voyagers": Nur zu zweit, nur gemeinsam

Nun hat ein dänisches Entwicklungsstudio zusammen mit einem kalifornischen Spieleverlag "Lego Voyagers" veröffentlicht, mit einem besonders kreativen und ungewöhnlichen Ansatz - ganz anders als alle Vorgänger. Das Spiel ist entschleunigt, besinnlich und einfach bezaubernd.

Zwei denkbar kleine Lego-Steine rollen durch eine schön gestaltete Landschaft, können an alle anderen Steine andocken und diese bewegen und zusammenbauen, um Hindernisse zu überwinden. Das geht aber nur gemeinsam, denn "Lego Voyagers" erfordert zwingend zwei Spieler. Es kann nicht allein gespielt werden. Dieses Konzept erinnert an das der preisgekrönten Spiele "It Takes Two" (2021) und "Split Fiction" (2025) eines schwedischen Studios und bewährt sich auch hier.

Die zwei Legosteinchen stolpern in "Lego Voyagers" auch über Spielgeräte wie hier eine Wippe. Die dient allein der Entspannung. Quelle: Annapurna Interactive / Lego

Kein Zeitdruck bei "Lego Voyagers" und meditative Klänge

Ich finde Mitspieler entweder neben mir auf dem Sofa oder im Internet. Treffe ich auf einen Abgrund, kann dann ein Spieler etwa einen Schalter bedienen, der den anderen über eine Plattform auf die andere Seite katapultiert. Dieser kann dann von dort den Mitspieler ebenfalls über den Abgrund befördern.

Gemeinsam geht es voran, durch detailreich gestaltete Landschaften. Zeitdruck gibt es dabei keinen. Fällt ein Spieler von einer Klippe, wird er einfach wieder zurückgesetzt, so oft wie nötig.

Auch auf eine Geschichte verzichtet das Spiel weitgehend; das einzige Ziel ist voranzukommen. Und das Ganze wird von reduzierten und meditativen Klängen begleitet.

"Hollow Knight: Silksong": Wunderschön und sauschwer

Ebenso zauberhaft, aber auf eine ganz andere Art, ist "Hollow Knight: Silksong": ein handgezeichnetes, zweidimensionales Jump and Run, also letztlich ein Spiel wie "Super Mario Bros.", indem ich vor allem hüpfen und Gegner bekämpfen muss. So ästhetisch die Fantasie-Welt wirkt, so hektisch und so schwer kann das Spiel werden. Hier sind viel Geschicklichkeit und exaktes Timing gefragt.

Einen leichten Schwierigkeitsgrad gibt es nicht. Im Gegenteil: Ich kann nur einen noch schwereren Modus freischalten, einen sogenannten Permadeath-Modus, indem ich nur einmal sterben kann. Danach muss ich wieder komplett von vorn anfangen.

So wunderschön die Welt auch aussieht, Spieler von "Hollow Knight: Silksong" sterben oft und brauchen deshalb viel Geschick, Ehrgeiz und Geduld. Quelle: Team Cherry

Publikumsliebling auf der Gamescom

Ich spiele Hornet, eine Kämpferin, die in ein fremdes Königreich verschleppt wird und entkommen muss. Auf meiner Reise treffe ich allerlei andere Insekten-Figuren. Das Spiel ist der lang ersehnte Nachfolger von "Hollow Knight", dem preisgekrönten Indie-Titel von 2017. Auf der Videospielmesse Gamescom im August war "Silksong" ein absoluter Publikums- und Kritikerliebling.

"Borderlands 4": Überdrehter Comic-Shooter

Auch für Erwachsene gibt es neue Games. "Borderlands 4" ist ein epischer Science-Fiction-Shooter und der erste Teil der Serie, der nach dem großen Kinofilm aus dem vergangenen Jahr erscheint. Die Hollywood-Produktion mit Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis und Jack Black war zwar ein krachender Flop; zeigt aber, wie beliebt die "Borderlands"-Computerspiele sind. Denn nur die bekanntesten Serien schaffen es auf die Leinwand.

Eine Portion "Mad Max" und eine Prise "Tank Girl": Die "Borderlands"-Reihe setzt auf überdrehte, postapokalyptische Action. Quelle: Take-Two Interactive

Kammerjäger versus Alien-Tyrann

Die "Borderlands"-Serie ist bekannt für überdrehte Action und Humor im Comic-Stil und der vierte Teil ist da keine Ausnahme. Ich bin ein überdimensionierter Kammerjäger, der auf einem Planeten notlanden musste, auf dem ein böser Tyrann herrscht. Den und seine Leute muss ich bekämpfen, um den Planeten zu befreien. Und dafür sorge ich mit reichlich Blei. Ein fulminanter Shooter: actiongeladen, lustig und durchaus makaber. Aber wie bei "Silksong" gilt auch hier: Das Spiel ist durchaus eine Herausforderung.

