Bertelsmann-Umfrage: Gamer sind politisch besonders aktiv

Gamer sind laut einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung politischer als ihr Image. Das betreffe nicht nur Engagement in sozialen Medien, sondern auch Offline-Aktivitäten wie Demos.

"Alles andere als unpolitisch": Eine Umfrage hat das Engagement von Gamern untersucht. Quelle: epa | Vogel, Friedemann

Spielerinnen und Spieler, die viel Zeit an der Konsole oder am Computer verbringen, sind einer Umfrage zufolge häufiger politisch aktiv als die deutsche Durchschnittsbevölkerung. Etwa 45 Prozent der Menschen, die sich selbst als Gamer bezeichnen, haben demnach etwa in den vergangenen zwölf Monaten an einer Unterschriftenaktion oder Maßnahme zur Bürgerbeteiligung teilgenommen.

In der gesamten Bevölkerung sind es 39 Prozent, wie die Bertelsmann-Stiftung an diesem Dienstag in Gütersloh mitteilte - einen Tag vor Beginn der weltweit größten Messe für Computer- und Videospiele, der Gamescom in Köln in Nordrhein-Westfalen . Der Unterschied bei der Teilnahme an Demonstrationen liege bei 27 zu 14 Prozent.

"Gaming-Communities sind alles andere als unpolitisch", sagte der Bertelsmann-Experte Joachim Rother. Für viele junge Menschen seien sie wichtige Kanäle der politischen Meinungsbildung und würden ihnen beim "Erlernen demokratischer Spielregeln" helfen.

Es ist an der Zeit, das demokratische Potenzial der Gaming-Communitys zu nutzen. „ Joachim Rother, Experte der Bertelsmann-Stiftung für Gaming und Demokratie

Zwei von drei Erwachsenen zocken

Befragt wurden im März online 6.435 Internetnutzerinnen und -nutzer ab 16 Jahren. Davon bezeichneten sich 1.203 als Gaming-Enthusiasten, kurz Gamer.

Nach Angaben der Stiftung ist das Spielen von Computer- und Videospielen mittlerweile ein Hobby für mehr als zwei Drittel der Deutschen über 16 Jahren. In der Altersgruppe der 16- bis 34-Jährigen liege der Anteil bei 86 Prozent.

Politische Diskussionen bei Twitch und Discord

Neben dem Spielen vernetzten sich zahlreiche Gamer über Plattformen wie Twitch oder Discord. Aus den USA sei bekannt, dass dieser Austausch für immer mehr junge Menschen zu den wichtigsten Quellen politischer Informationen zähle.

In der repräsentativen Befragung gaben 65 Prozent der Gamer an, die Demokratie funktioniere. Der Gesamtschnitt lag bei 55 Prozent. Auch trauten Computerspielende Politikern eher zu, ihre Aufgaben lösen zu können (53 zu 42 Prozent).

Jeder zweite Gamer gab in der Umfrage an, mit anderen Spielern über Politik zu diskutieren. Das ist laut der Stiftung für die Zukunftsfähigkeit der Demokratie relevant, da sich unter den Gamern viele junge Leute befinden.

Mobbing, Antisemitismus und Sexismus

Die Befragung zeigte aber auch problematische Aspekte von Gaming auf. Viele Spieler berichteten von Diskriminierung und Mobbing auf Online-Plattformen. Zudem gaben 58 Prozent der jüngeren Befragten an, sich trotz des Austauschs stark einsam zu fühlen.

Alarmierend ist der Bertelsmann-Stiftung zufolge, dass unter Gamern auch antisemitische, sexistische oder queerfeindliche Einstellungen häufiger auftreten als in der Gesamtbevölkerung. Diese Ambivalenz mache weitere Forschung nötig.

Bildungseinrichtungen, Jugendhilfen und Familien seien gefragt, Schutzräume zu schaffen, Gegenrede zu stärken und mit jungen Menschen auf Augenhöhe über ihre digitalen Interaktionen zu sprechen.

Gamescom-Eröffnung am Abend

In Köln findet von Mittwoch bis Sonntag die Gamescom statt, die weltgrößte Messe für Video- und Computerspiele. Es werden wieder Hunderttausende Gamingfans erwartet. Für Dienstagabend steht eine Eröffnungsshow auf dem Programm, die Tore für Messebesucher öffnen sich am Mittwochmorgen.

