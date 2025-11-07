Gaming-Experte Heiko Klinge:GTA 6: Was steckt hinter der Verschiebung des Spiels?
Rockstar Games hat den Release von GTA 6 erneut verschoben. Warum das Studio diesen Schritt geht und was das für Branche und Fans bedeutet, erklärt Experte Heiko Klinge.
Rockstar Games hat den Starttermin von GTA 6 ("Grand Theft Auto") auf den 19. November im kommenden Jahr verlegt - ursprünglich war der Release für den 26. Mai 2026, also knapp ein halbes Jahr früher, geplant.
Laut Heiko Klinge, Chefredakteur des Magazins Gamestar, ist die Nachricht für Branchenkenner "nicht die Riesenüberraschung" - dennoch sorgt die Nachricht für Diskussionen und Spott im Netz.
Im Interview mit ZDFheute live ordnet Klinge die Hintergründe ein und erklärt, was die Verschiebung für Entwickler und den Spielemarkt bedeutet.
Sehen Sie oben das gesamte Interview im Video oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Klinge ...
... dazu, wie die Branche auf die Ankündigung reagiert hat
"Es war jetzt zumindest für Branchenexperten nicht die Riesenüberraschung, dass sich GTA 6 noch mal verschoben hat", meint Klinge.
Für die meisten in der Gaming-Community gebe es auch Schlimmeres als einen verschobenen Release. Entscheidend sei, dass ein Spiel dieses Kalibers in einem "möglichst runden Zustand" erscheine.
... zu den Gründen der Verschiebung des GTA-6-Starttermins
Hinter der Entscheidung stehe ökonomisches Kalkül, so Klinge. Rockstar und der Publisher Take-Two könnten sich "im Grunde genommen alles leisten - außer einem problematischen Release-Zustand von GTA 6".
Mit Blick auf über 180 Millionen verkaufte Exemplare des Vorgängers sei "GTA 6" wohl der bisher größte Entertainment-Start aller Zeiten. Das Studio habe keinen akuten finanziellen Druck, aber den Anspruch, den Erwartungen gerecht zu werden.
Die erneute Terminwahl im November erlaube zudem einen Start mitten im lukrativen Weihnachtsgeschäft. Klinge geht davon aus, dass der neue Termin "ziemlich in Stein gemeißelt" ist, auch weil das Geschäftsjahr des Publishers bis Jahresende laufe.
... zu Problemen in der Entwicklung von Games
Ob die Verschiebung den Entwicklern Entlastung bringt, bezweifelt Klinge:
Immer wieder habe es in der Branche Kritik an langen Arbeitszeiten und sogenannten Crunch-Phasen (Perioden mit extremem Zeitdruck und intensiver Arbeitsbelastung) gegeben - auch bei Rockstar. Jüngst seien zudem Vorwürfe erhoben worden, das Unternehmen habe 30 bis 40 Mitarbeitende entlassen, die eine Gewerkschaft gründen wollten. Der Publisher bestreite das.
Der Experte sieht ein strukturelles Problem der Spieleindustrie: Die Entwicklung großer sogenannter Triple-A-Titel stünden generell unter enormem Druck, so Klinge.
... dazu, was die Verschiebung für den Spielemarkt bedeutet
Für den Gesamtmarkt bedeute die Verzögerung eine spürbare Verschiebung von Veröffentlichungsterminen anderer Spieletitel.
Das liege daran liegt, dass ursprünglich GTA 6 für Ende 2025 angekündigt war, so der Experte. Viele Studios hätten sich bewusst vom ursprünglichen Zeitpunkt ferngehalten, erklärt Klinge. Nun müssten etliche Titel im Herbst 2026 erneut umplanen, um nicht in direkte Konkurrenz zu GTA 6 zu geraten. Klinge spricht von "tektonischen Verschiebungen in der Games-Branche". Kaum ein Publisher wolle sein Spiel parallel zu Rockstars Blockbuster herausbringen.
... zur Faszination rund um "Grand Theft Auto"
"GTA stand immer für herausragende Produktionsqualität", sagt Klinge. Teil der Faszination rund um die Reihe sei, dass sie eine Fantasie von Gangster-Balladen biete. Und: GTA habe "der Gesellschaft ein Stück weit einen Spiegel vorgehalten - also, immer auch ein Stück weit eine Form der Gesellschaftssatire angeboten".
Das Interview führte Christian Hoch, zusammengefasst hat es David Metzmacher.
Mehr zum Thema Gaming
Videospiele-Tipps im Oktober :Entspannung mit "Lego Voyagers", zwei Spiele mit Pulsvon Andreas Garbemit Video
Ende der Spielemesse in Köln:Diese Rekorde hat die Gamescom 2025 gebrochenvon Markus Austmit Video
25 Jahre "Counter-Strike":Wie ein Spiel die Gaming-Welt verändertevon Andreas Garbemit Video
Fast 150 Beschäftigte überprüft:Razzia bei Gamescom: Verdacht auf Schwarzarbeitmit Video