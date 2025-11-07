  3. Merkliste
"Grand Theft Auto VI": Neuer Videospiel-Teil kommt noch später

Die neue Version von "Grand Theft Auto" wird mit Spannung erwartet - doch nun ist das Videospiel ein weiteres Mal verschoben worden. Es soll erst Ende 2026 auf den Markt kommen.

Symbolbild: Eine Szene aus "Grand Theft Auto VI"

Das Videospiel "GTA 6" wird ein weiteres Mal verschoben - erst im November 2026 soll es an den Start gehen.

Quelle: dpa

Das mit Spannung erwartete neue Spiel aus der Reihe "Grand Theft Auto" wird nach der nächsten Verzögerung frühestens in einem Jahr erscheinen. Zuletzt hatte die Spielefirma Rockstar Games einen Termin Ende Mai kommenden Jahres in Aussicht gestellt.

Jetzt soll es der 19. November 2026 werden. In den zusätzlichen Monaten werde man das Spiel weiter aufpolieren können, hieß es zur Begründung.

"GTA VI" - erster neuer Teil seit 2013

"GTA VI" ist das nächste Spiel der Reihe "Grand Theft Auto". Es ist der erste neue Teil seit "GTA V" im Jahr 2013. Der Chef des Rockstar-Mutterkonzerns Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, verwies in einem Interview der Website "Gamesbeat" auf die hohen Erwartungen der Spieler. Die Aktie von Take-Two fiel im nachbörslichen US-Handel um mehr als sechs Prozent.

"Grand Theft Auto" ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht.

Offene Spielewelt: Rasante Autofahrten und Krokodile

Das Besondere an dem Game ist die enorme spielerische Freiheit: Die offene Spielwelt kann frei erkundet werden, abseits der Hauptmissionen gibt es zahlreiche Nebenaufgaben und Aktivitäten - von Sportarten wie Golf oder Tennis über Autorennen bis hin zu Freizeitbeschäftigungen.

Schauplatz von "Grand Theft Auto VI" soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein. In dem bisher veröffentlichten Trailer kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen, Krokodile und viele Charaktere vor, darunter eine Protagonistin namens Lucia.

Quelle: dpa
