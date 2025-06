"Death Stranding 2: On the Beach", "Mario Kart World" und "Dune: Awakening" - wie spielen sich die Gaming-Tipps im Juni? 27.06.2025 | 2:59 min

Wie viel ist ein Videospiel wert? Über diese Frage wird intensiv gestritten, seit bekannt ist, dass Nintendo die Software-Preise wenigstens teilweise anhebt. Anfang Juni erschien mit der Switch 2 eine neue Konsole, deren Spiele spürbar teurer sind. Blockbuster-Titel wie "Mario Kart World" kosten nun rund 80 Euro als digitaler Download und 90 Euro als Speicherkarte, etwa zehn Euro mehr als bislang.

"Mario Kart World": Abseits der Rennstrecken

Was die Serie "Mario Kart" betrifft, ist der jüngste Teil tatsächlich deutlich umfangreicher als die Vorgänger. Denn erstmals enthält das Spiel nicht mehr nur einzelne, isolierte Rennstrecken - von grünen Kuhweiden über Lava-Festungen bis hin zu den legendären Regenbogenstrecken - sondern bildet, wie der Name schon sagt, eine ganze Welt ab, die alle Rennstrecken miteinander verbindet. Ich kann also nahtlos von einer zur anderen düsen und das auch abseits von Straßen. Im Modus "Freies Fahren" gibt es einiges für mich zu entdecken: spezielle Herausforderungen, seltene Items, spontane Gegner.

Zentraler Bestandteil des Spiels bleibt der klassische Rennmodus und auch der hat sich massiv verändert: Die Strecken sind alle deutlich breiter angelegt und es gibt mehr Abkürzungen und "Schleichwege"; dazu neue Gegenstände, mit denen ich meine Gegner malträtieren kann - die klassischen Bananenschalen, die bunten Schildkrötenpanzer und weitere vertraute Items gibt es natürlich auch noch.

Akten durchforsten, nach Hinweisen suchen – in „The Darkest Files“ schlüpft man in die Rolle einer Staatsanwältin, die Verbrechen aus der Zeit des Nationalsozialismus aufklärt. 12.05.2025 | 2:40 min

Das Starterfeld ist mit bis zu 24 Fahrern ebenfalls deutlich größer. So wirkt "Mario Kart World" noch etwas bunter und gleichzeitig auch etwas chaotischer. Gut möglich, dass sich kurz vor der Zieleinfahrt noch einmal alles ändert. Unfair oder willkürlich wirken die Rennen dabei aber nicht.

Schade also, wenn diese gelungene Frischzellenkur einer Traditionsserie von der Debatte um die neue Preispolitik überschattet wird. Denn wenn erst das heiß erwartete Actionspiel "GTA VI" im kommenden Jahr erscheint, dürfte das sogar noch mehr kosten. Immerhin hat sich das grafische Detail, das in Videospielen steckt, in 25 Jahren vervielfacht: von PAL-Auflösung zu HD und inzwischen zu 4K. Damit wuchsen natürlich auch die Teams in den Studios und die Entwicklungskosten. Die Preise für Games sind währenddessen weitgehend stabil geblieben.

Ob Gaming, Gesellschaftsspiele oder Spielzeug: Ist Zocken gesund? 04.11.2024 | 26:34 min

Death Stranding 2: Interaktiver Kinofilm mit Starbesetzung

Auch Sony hat aktuell an der Preisschraube gedreht. Denn wenn in den kommenden Tagen "Death Stranding 2: On the Beach" erscheint, wird es knapp 80 Euro kosten. 2019 kostete der erste Teil - damals für die Playstation 4 - rund zehn Euro weniger. Doch auch hier wird deutlich mehr geboten. Wer das Spiel auf der neuen Playstation 5 Pro spielt, kann es in 4k-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde und im HDR-Modus, also mit besonders hohem Kontrast, genießen.

Und gerade bei diesem Spiel lohnt sich das immens. Denn "Death Stranding 2" ist ein interaktiver Kinofilm. Wie schon der erste Teil setzt das Spiel auf echte Schauspieler mit Norman Reedus ("The Walking Dead") und Léa Seydoux ("Keine Zeit zu sterben") erneut in den Hauptrollen; der deutsche Regisseur Fatih Akin taucht in einer Gastrolle auf.

Geschichte und Setting des Spiels sind einzigartig, oft skurril und bizarr. In einer dystopischen Science-Fiction-Welt muss ich als Kurier Sam eine unwirtliche Landschaft bezwingen, meine Fracht möglichst unbeschadet abliefern und dabei neue Gebiete kartografieren und erschließen, diesmal Richtung Mexiko. Dabei muss ich unheimliche Geister und Banditen bekämpfen. Neben packender Action bietet das Spiel auch zahlreiche ruhige Momente, glänzt mit atemberaubenden Grafiken und eben vielen langen Filmsequenzen.

Millionen Kinder spielen täglich Roblox. Doch Kritiker bemängeln: Die Plattform biete nicht genügend Schutz für junge Nutzer. 05.02.2025 | 28:17 min

Dune: Awakening - Alternative Timeline

Wüste, Science Fiction und knallharte Dystopie - das ist ebenfalls das Rezept von "Dune: Awakening". Der Online-Titel spielt in dem Science Fiction Universum bekannt aus "Dune - der Wüstenplanet", erzählt aber eine etwas andere Geschichte als die Roman- und Filmserie. In letzteren spielt Paul Atreides die Hauptrolle, der im Spiel aber nie geboren wurde.

Auf dem Wüstenplaneten Arrakis herrscht stattdessen Bürgerkrieg und ich spiele einen Agenten der mächtigen Bene Gesserit Schwesternschaft, der das Volk der Fremen finden muss, das verschwunden ist. Doch das heißt zunächst einmal: in der Wüste überleben. Ich suche nach Wasser und Rohstoffen, bastele allerlei Gegenstände und bekämpfe Feinde. Dazu muss ich mich vor Sandstürmen und den gigantischen Würmern in Acht nehmen, die die meisten Menschen wohl mit der Welt von Dune verbinden. Im späteren Spielverlauf treffe ich auch auf echte Mitspieler.

Studio und Verlag des Spiels betreibt die norwegische Firma Funcom, die seit 2020 komplett zum chinesischen Mediengiganten Tencent gehört.