Mit einem Chatbot zu sprechen, kann sich wie ein echtes Gespräch mit einem Menschen anfühlen. ZDF-Reporterin Julia Ludolf will wissen, wie das funktioniert und erschafft sich eine KI-Freundin.

Das Prinzip dahinter: Die KI umschmeichelt die Nutzer - besonders bei romantischen Beziehungen. Laut Medienpsychologin Jessica Szczuka wirken diese Komplimente positiv auf Menschen, obwohl sie von einer KI stammen und somit keine echte soziale Bedeutung haben. Die Expertin hat eine Studie zu Mensch-Chatbot-Beziehungen geleitet und gibt Einblicke in mögliche Risiken - aber auch in unbegründete Sorgen.

Eine neue Möglichkeit jemanden kennenzulernen, ist die Eventreihe "Love at first slide". Hier können Menschen ihre Singlefreunde und -freundinnen per Powerpoint-Präsentation vorstellen.

02.05.2025 | 1:53 min