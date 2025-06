Dating-Apps wie Parship, Tinder und Co. galten für Singles lange Zeit als Innovation bei der Partnersuche. Doch der Frust über die Apps nimmt zu. Woran liegt das?

Erfolgsfaktor Dating-App

Psychologin und Dating-Coach Stella Schultner erklärt den Reiz, den Dating-Apps als Treffpunkte speziell für Singles haben: "Nirgendwo sonst kann man geballt auf so viele potenzielle Partnerinnen oder Partner treffen". Auch heute noch gehören die Plattformen zu den Orten, an denen sich die meisten Menschen finden und kennenlernen.

Gefahr durch "Online-Dating-Burnout"

Trotz der Beliebtheit und der hohen Nutzungsrate wird die Kritik an den Dating-Plattformen größer. Eine forsa-Umfrage im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse KKH ergab, dass acht von zehn befragten Nutzerinnen und Nutzern negative Gefühle durch Online-Dating verspüren. Ein Phänomen, das als "Online-Dating-Burnout" inzwischen einen Namen hat.

Dies könne wiederum das Selbstwertgefühl angreifen . Vor allem, "wenn man generell bereits an sich zweifelt".

Schwarze Sportklamotten signalisieren: 'Ich bin Single!' Jede Woche treffen sich New Yorker, um gemeinsam Joggen zu gehen. Sie wollen einander abseits von Dating-Apps kennenlernen.

Zusätzlich entstehe ein Überangebot, das überfordernd wirken könne. "Statt sich zu entscheiden, verlieren sich viele in Optionen und bleiben emotional unverbindlich", so Schultner.

Alternativen zu Dating-Apps: Organisierte Single-Treffen

Für Menschen, die sich nach einem persönlichen Kennenlernen jenseits von Bildschirmen und Algorithmen sehnen, gibt es Lösungen: Viele Veranstalter reagieren auf das Phänomen des Online-Dating-Burnouts und bieten konkrete Offline-Aktivitäten für Singles zum Kennenlernen an.

Eine spezielle Veranstaltung, die diesen Ansatz verfolgt, ist "Kennt ihr schon…?". Hier können Menschen ihre Single-Freunde in fünf Minuten einem Publikum vorstellen - egal ob als spontaner Pitch oder klassische Folien-Präsentation. Statt der üblichen Selbstinszenierung, wie es in Dating-Apps der Fall ist, steht die Fremddarstellung durch die eigenen Freunde im Vordergrund.

Eine neue Möglichkeit jemanden kennenzulernen, ist die Eventreihe "Love at first slide". Hier können Menschen ihre Singlefreunde und -freundinnen per Powerpoint-Präsentation vorstellen.

