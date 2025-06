Als Paar in die erste gemeinsame Wohnung zu ziehen, kann ziemlich herausfordernd sein. Welche Stolpersteine gibt es, wie geht man mit Konflikten am besten um?

Zusammenziehen lässt Paare scheitern

Wenn Unterschiede in Gewohnheiten, Haushalts- oder Finanzplanung aufeinandertreffen, ist das ein Stresstest für die Beziehung. Urlaub und Wochenendbesuche seien etwas ganz anderes, als gemeinsam Rechnungen zu bezahlen oder "herauszufinden, wer den Müll rausbringt", so Dexheimer.

Zusammenziehen auf Probe

Zusammenwohnen auf Probe sei auch eine Lösung für Paare, die zögern, zusammenzuziehen. Diesem Zögern liege oft die Angst zugrunde, dass es die Beziehung gefährdet. Eine begründete Sorge, so Karin Dexheimer, die oft von eigenen Erfahrungen oder dem Scheitern elterlicher Beziehungen geprägt sei. Deshalb sei es wichtig, die Ängste ernst zu nehmen und offen zu besprechen: Was genau bereitet mir Sorgen? Und wie können wir diese gemeinsam auffangen?

Was tun, wenn es nicht läuft in der Beziehung zu Partnern, Freunden oder Familie? Für viele junge Erwachsene heißt die Antwort: ab auf die Couch zur Therapie.

Klare Regelungen für die gemeinsame Wohnung treffen

Sie empfiehlt Paaren, genau abzustimmen: Wer macht was im Haushalt? Wie werden Miete und Nebenkosten aufgeteilt? Wie sollen Urlaube oder Freizeit finanziert werden? Gerade beim Thema Geld wird es oft heikel. Laut Dexheimer scheitern Beziehungen nicht so sehr wegen des Geldes an sich. Sondern vielmehr am finanziellen Ungleichgewicht und wegen eines unterschiedlichen Lebensstils.