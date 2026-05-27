Gelbe Tonne, Biomüll, Restmüll und Co.:Mülltrennung und Recycling: Was ist richtig, was ist falsch?
von Friederike Trumpa
Gelber Sack, blaue Tonne, Restmüll: Damit Wertstoffe gut recycelt werden können, sollte der Müll bereits zu Hause getrennt werden. Doch was gehört in welche Tonne? Ein Überblick.
Ob leere Zahnpastatuben, Glasflaschen oder Joghurtbecher - viele Verpackungen enthalten Materialien, die sich recyceln lassen. Werden sie allerdings im Restmüll entsorgt, sind sie für den Wertstoffkreislauf verloren. Denn alles, was im Restmüll landet, werde im Wesentlichen verbrannt, erklärt Matthias Fabian vom Umweltbundesamt. "Wichtig ist, überhaupt seinen Müll zu trennen", so der Experte. Nur so können Wertstoffe zurückgewonnen werden. Angst vor Fehlern sollte bei der Mülltrennung niemand haben.
Glasverpackungen gehören in den Altglascontainer und solche aus Pappe in die Blaue Tonne. Zu den sogenannten Leichtverpackungen, die über die Gelbe Tonne entsorgt werden können, zählen Kunststoffe, Aluminium, Weißblech und Verbundstoffe - also Verpackungen, die aus mehreren Materialien bestehen, wie beispielsweise Getränkekartons. Auf manchen Verpackungen, die ins Recycling gehen können, findet sich als Hinweis auch der Grüne Punkt.
Wie man Müll in der Gelben Tonne korrekt entsorgt
Verpackungen sollten restentleert entsorgt werden. Ausgespült werden müssen sie nicht. Das übernimmt die Recyclinganlage, erklärt der Umweltexperte. Unterstützen kann man die Sortieranlagen, indem man Verpackungen nicht ineinander stapelt.
Wenn eine Verpackung aus verschiedenen Materialien besteht, sollten diese nach Möglichkeit getrennt voneinander entsorgt werden. So sollte man beispielsweise den Deckel von der Zahnpastatube abschrauben oder die Alufolie von einem Joghurtbecher komplett abziehen, bevor die Einzelteile in die Gelbe Tonne wandern. Die Pappe, mit der manche Joghurtbecher oder Butterpackungen umhüllt sind, sollte separat in der Blauen Tonne entsorgt werden.
Was in der Gelbe Tonne entsorgt werden darf
Unsachgemäße Entsorgung hat Folgen
"Wir stellen fest, dass insbesondere in der gelben Tonne und im gelben Sack Sachen sind, die da nicht hineingehören," sagt Matthias Fabian vom Umweltbundesamt. Dieser Teil landet dann später größtenteils in der Müllverbrennungsanlage. Axel Subklew von der Initiative Mülltrennung wirkt ergänzt: "Was uns Sorgen macht, sind Batterien und Elektro-Altgeräte mit verbauten Akkus. Die sorgen für Brandgefahr." Auch Vapes könnten in den Recyclinganlagen unmittelbar zu Bränden führen.
Während noch immer viel Restmüll im Gelben Sack landet, gehe auf der anderen Seite Bioabfall und Glas im Hausmüll verloren. Pro Jahr und Einwohner landen demnach gut vier Kilogramm Glas im Restmüll, obwohl sich der Stoff gut recyceln ließe, so Fabian.
So sortieren Sie Altglas, Papier und Biomüll
Batterien, Akkus und Kleingeräte separat entsorgen
Akkus und Batterien sollten in den dafür vorgesehenen Sammelboxen in Supermärkten, Elektrofachgeschäften oder Drogerien entsorgt werden.
Größere Supermärkte, Discounter sowie Elektrofachhändler nehmen auch kleinere Elektro-Altgeräte kostenlos zurück. Sowohl ausrangierte Elektrogeräte als auch Batterien können zudem beim Wertstoffhof abgegeben werden. Batterien, Akkus und Lampen sollten - soweit zerstörungsfrei und ohne Spezialwerkzeug möglich - aus dem Altgerät entfernt werden.
Klassische Glühlampen sind vom Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) ausgenommen und gehören in den Restmüll. Alte LED-Lampen sowie Gasentladungslampen (ehemalige "Energiesparlampen") sind Elektroaltgeräte und sollten über die Elektroaltgerätesammlung bei den Rücknahmestellen im Handel entsorgt werden oder über den Wertstoffhof. Zu beachten ist dabei, dass diese aus dem Elektroaltgerät zu entnehmen sind, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.
Regionale Unterschiede bei der Mülltrennung
Philip Heldt von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rät, einen Blick auf die Homepage des Entsorgers in der eigenen Kommune zu werfen, denn es gebe noch immer regionale Unterschiede beim Recycling. So unterscheiden sich beispielsweise die Vorgaben für den Biomüll.
Außerdem setzen einige Kommunen bereits auf die Wertstofftonne, die - anders als die Gelbe Tonne - nicht auf Verpackungen beschränkt ist. Darin können zusätzlich Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff und Metall entsorgt werden. Dazu gehören beispielsweise Zahnbürsten, Brotdosen, Bratpfannen oder Spielzeug.
Wichtigster Tipp der Experten des Umweltbundesamts: Müllvermeidung, denn: "Der beste Abfall ist immer noch derjenige, der gar nicht erst anfällt".
Friederike Trumpa ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich"
Elektroaltgeräte entsorgen:So werden Sie Elektroschrott korrekt und kostenfrei los
Dieser Beitrag wurde erstmals am 20. September 2024 veröffentlicht und am 27. Mai 2026 aktualisiert.
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