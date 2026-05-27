Gelber Sack, blaue Tonne, Restmüll: Damit Wertstoffe gut recycelt werden können, sollte der Müll bereits zu Hause getrennt werden. Doch was gehört in welche Tonne? Ein Überblick.

Mülltrennung und Recycling: Was ist richtig, was ist falsch?

Fettige Pizzakartons, Kassenbons oder kaputte Gläser - bei vielen Abfällen ist unklar, in welche Tonne sie gehören. Philip Heldt von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen erklärt, was richtig ist. 21.05.2026 | 8:50 min

Ob leere Zahnpastatuben, Glasflaschen oder Joghurtbecher - viele Verpackungen enthalten Materialien, die sich recyceln lassen. Werden sie allerdings im Restmüll entsorgt, sind sie für den Wertstoffkreislauf verloren. Denn alles, was im Restmüll landet, werde im Wesentlichen verbrannt, erklärt Matthias Fabian vom Umweltbundesamt. "Wichtig ist, überhaupt seinen Müll zu trennen", so der Experte. Nur so können Wertstoffe zurückgewonnen werden. Angst vor Fehlern sollte bei der Mülltrennung niemand haben.

Alle leeren Verpackungen gehören in die Gelbe Tonne, es sei denn, es handelt sich um Glas oder Papier beziehungsweise Pappe. „ Philip Heldt, Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

Glasverpackungen gehören in den Altglascontainer und solche aus Pappe in die Blaue Tonne. Zu den sogenannten Leichtverpackungen, die über die Gelbe Tonne entsorgt werden können, zählen Kunststoffe, Aluminium, Weißblech und Verbundstoffe - also Verpackungen, die aus mehreren Materialien bestehen, wie beispielsweise Getränkekartons. Auf manchen Verpackungen, die ins Recycling gehen können, findet sich als Hinweis auch der Grüne Punkt.

Als vor 130 Jahren die Industrialisierung begann, dachte keiner an Recycling. Man wollte Müll einfach nur schnell loswerden. Dabei wurde schon in der Steinzeit Müll recycelt. 03.07.2023 | 2:53 min

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Wie man Müll in der Gelben Tonne korrekt entsorgt

Verpackungen sollten restentleert entsorgt werden. Ausgespült werden müssen sie nicht. Das übernimmt die Recyclinganlage, erklärt der Umweltexperte. Unterstützen kann man die Sortieranlagen, indem man Verpackungen nicht ineinander stapelt.

Wenn eine Verpackung aus verschiedenen Materialien besteht, sollten diese nach Möglichkeit getrennt voneinander entsorgt werden. So sollte man beispielsweise den Deckel von der Zahnpastatube abschrauben oder die Alufolie von einem Joghurtbecher komplett abziehen, bevor die Einzelteile in die Gelbe Tonne wandern. Die Pappe, mit der manche Joghurtbecher oder Butterpackungen umhüllt sind, sollte separat in der Blauen Tonne entsorgt werden.

Was in der Gelbe Tonne entsorgt werden darf

Das gehört in die Gelbe Tonne Folien und Plastiktüten

Butterverpackung und -folie

Konservendosen

Wurst- und Käseverpackungen

Alufolien, -deckel und -schalen

Verschlüsse von Flaschen und Gläsern

Kronkorken

Styropor

Saft- und Milchkartons

To-go-Becher

Wasch- und Spülmittelflaschen

Shampooflaschen, Zahnpasta- und Cremetuben

Arzneimittelblister Das darf nicht in die Gelbe Tonne Videokassetten und CDs sollten zum Recyclinghof gebracht werden.

Leere Feuerzeuge, Grabkerzen, Einwegrasierer, Essensreste, Windeln und verschmutzte Verpackungen gehören in den Restmüll.

Unsachgemäße Entsorgung hat Folgen

"Wir stellen fest, dass insbesondere in der gelben Tonne und im gelben Sack Sachen sind, die da nicht hineingehören," sagt Matthias Fabian vom Umweltbundesamt. Dieser Teil landet dann später größtenteils in der Müllverbrennungsanlage. Axel Subklew von der Initiative Mülltrennung wirkt ergänzt: "Was uns Sorgen macht, sind Batterien und Elektro-Altgeräte mit verbauten Akkus. Die sorgen für Brandgefahr." Auch Vapes könnten in den Recyclinganlagen unmittelbar zu Bränden führen.

Während noch immer viel Restmüll im Gelben Sack landet, gehe auf der anderen Seite Bioabfall und Glas im Hausmüll verloren. Pro Jahr und Einwohner landen demnach gut vier Kilogramm Glas im Restmüll, obwohl sich der Stoff gut recyceln ließe, so Fabian.

Gegen Lebensmittelverschwendung : Resteverwertung: Tipps für Reste im Glas Auch Reste in Gläsern und Verpackungen tragen zur Lebensmittelverschwendung bei. Nachhaltiger ist es, sie zu nutzen. Wie man sie herausbekommen oder direkt verwerten kann. von Maurice Göbel

So sortieren Sie Altglas, Papier und Biomüll

Das kommt in den Altglascontainer (Grün, Weiß, Braun) Glasflaschen für Ketchup, Essig und Öl

Konservengläser wie Marmeladen- und Honiggläser

Saft-, Wein- und Sektflaschen

Gewürzgläser

Fläschchen für Babybrei

Kosmetikfläschchen wie zum Beispiel Glas-Deoroller

Blaues und rotes Glas gehören in den Grünglas-Container. Steingutflaschen können über die Gelbe Tonne entsorgt werden. Trinkgläser, zerbrochenes Glas, Spiegel oder Porzellan gehören in den Restmüll. Blaues und rotes Glas gehören in den Grünglas-Container. Steingutflaschen können über die Gelbe Tonne entsorgt werden. Trinkgläser, zerbrochenes Glas, Spiegel oder Porzellan gehören in den Restmüll. Das kommt in die Blaue Tonne Papier, Pappe, Karton

Zeitschriften, Kataloge, Zeitungen, Schulhefte

Versandkartons

Briefumschläge

Eierkartons

Toilettenpapierrollen

Pizzakartons (nur wenn nicht zu verschmutzt)

Für Pappkartons gilt: zusammenfalten und möglichst klein entsorgen. Gebrauchte Taschentücher dagegen gehören in den Restmüll, ebenso wie beschichtetes Papier (Fahrkarten, Fotos) und Tapeten.



Auch Kassenbons sollten im Restmüll entsorgt werden, da sie oftmals auf Thermopapier gedruckt sind und Chemikalien enthalten, so Matthias Fabian vom Umweltbundesamt. Für Pappkartons gilt: zusammenfalten und möglichst klein entsorgen. Gebrauchte Taschentücher dagegen gehören in den Restmüll, ebenso wie beschichtetes Papier (Fahrkarten, Fotos) und Tapeten.Auch Kassenbons sollten im Restmüll entsorgt werden, da sie oftmals auf Thermopapier gedruckt sind und Chemikalien enthalten, so Matthias Fabian vom Umweltbundesamt. Das kommt in die Biotonne Organische Abfälle wie Lebensmittel- und Gartenabfälle

Ungekochte Speisereste

Obst- und Gemüsereste

Eierschalen

Teebeutel (nicht aus Kunstfasern) und Kaffeefilter

Küchenpapier

Kaminasche, Zigarettenkippen, Staubsaugerbeutel und Kehricht gehören in den Restmüll. Auch Biomüllbeutel gehören nicht in die Biotonne, sondern in den Restmüll. Der Grund: Sie zersetzen sich nur sehr langsam und sind für die Kompostieranlagen ungeeignet. Weitere Informationen dazu erhalten Sie Kaminasche, Zigarettenkippen, Staubsaugerbeutel und Kehricht gehören in den Restmüll. Auch Biomüllbeutel gehören nicht in die Biotonne, sondern in den Restmüll. Der Grund: Sie zersetzen sich nur sehr langsam und sind für die Kompostieranlagen ungeeignet. Weitere Informationen dazu erhalten Sie hier

Batterien, Akkus und Kleingeräte separat entsorgen

Akkus und Batterien sollten in den dafür vorgesehenen Sammelboxen in Supermärkten, Elektrofachgeschäften oder Drogerien entsorgt werden.

Größere Supermärkte, Discounter sowie Elektrofachhändler nehmen auch kleinere Elektro-Altgeräte kostenlos zurück. Sowohl ausrangierte Elektrogeräte als auch Batterien können zudem beim Wertstoffhof abgegeben werden. Batterien, Akkus und Lampen sollten - soweit zerstörungsfrei und ohne Spezialwerkzeug möglich - aus dem Altgerät entfernt werden.

Klassische Glühlampen sind vom Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) ausgenommen und gehören in den Restmüll. Alte LED-Lampen sowie Gasentladungslampen (ehemalige "Energiesparlampen") sind Elektroaltgeräte und sollten über die Elektroaltgerätesammlung bei den Rücknahmestellen im Handel entsorgt werden oder über den Wertstoffhof. Zu beachten ist dabei, dass diese aus dem Elektroaltgerät zu entnehmen sind, sofern dies zerstörungsfrei möglich ist.

Alte Handys enthalten viele wertvolle Metalle und Mineralien. Forschende entwickeln Verfahren, um auch bisher schwer trennbare Stoffe zurückzugewinnen und als Rohstoff nutzbar zu machen. 28.04.2026 | 2:26 min

Regionale Unterschiede bei der Mülltrennung

Philip Heldt von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rät, einen Blick auf die Homepage des Entsorgers in der eigenen Kommune zu werfen, denn es gebe noch immer regionale Unterschiede beim Recycling. So unterscheiden sich beispielsweise die Vorgaben für den Biomüll.

Außerdem setzen einige Kommunen bereits auf die Wertstofftonne, die - anders als die Gelbe Tonne - nicht auf Verpackungen beschränkt ist. Darin können zusätzlich Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff und Metall entsorgt werden. Dazu gehören beispielsweise Zahnbürsten, Brotdosen, Bratpfannen oder Spielzeug.

Wichtigster Tipp der Experten des Umweltbundesamts: Müllvermeidung, denn: "Der beste Abfall ist immer noch derjenige, der gar nicht erst anfällt".

Friederike Trumpa ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich"

Elektroaltgeräte entsorgen : So werden Sie Elektroschrott korrekt und kostenfrei los Ob Toaster, Föhn, Waschmaschine oder Kühlschrank: Alte Elektrogeräte lassen sich kostenlos entsorgen. Was Sie dabei beachten sollten und welche Rechte Sie als Verbraucher haben. von Thilo Hopert mit Video 0:36

Dieser Beitrag wurde erstmals am 20. September 2024 veröffentlicht und am 27. Mai 2026 aktualisiert.