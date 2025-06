Der Wechsel eines Stromanbieters soll für Verbraucherinnen und Verbraucher in Zukunft einfacher werden. Dafür tritt zum 6. Juni 2025 eine wichtige Änderung in Kraft: Der technische Wechselprozess muss künftig innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen sein - und das an jedem Werktag. Die Neuerung basiert auf einem EU -Beschluss und soll Abläufe in der Energiewirtschaft effizienter und kundenfreundlicher gestalten. In der Vergangenheit dauerte die Umstellung bis zu acht Werktage.