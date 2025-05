Aktuelle Daten: Gasverbrauch, Gasspeicher, Gasimporte

Der Blick auf den Stand der Energieversorgung zeigt: Die Erdgasspeicher in Deutschland sind gut gefüllt, der Gasverbrauch ist nicht im kritischen Bereich. In diesem Artikel finden Sie täglich und wöchentlich aktualisierte Daten zur Gasversorgung in Deutschland - vom Füllstand der Gasspeicher über den Gasverbrauch bis hin zu den importierten Mengen.