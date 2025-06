Wer die Freiheit liebt, tut gut daran, Turkmenistan zu verlassen. Dursoltan Taganova ist eine von vielen, die ihrer Heimat in den vergangenen Jahrzehnten den Rücken kehren mussten. Die junge Frau lebt wie Hunderttausende ihrer Landsleute im türkischen Exil. Aber sicher fühle sie sich auch hier nicht, erklärt Taganova in der ZDF-Dokumentation " Inside Turkmenistan - Gas und Größenwahn ".

Weil sie in Istanbul 2020 vor der turkmenischen Botschaft gegen den damaligen Präsidenten Gurbanguly Berdimuhamedow und dessen Versagen in der Corona-Krise demonstriert hatte, saß sie zeitweise sogar in Abschiebehaft. Internationaler Protest bewirkte Taganovas Freilassung.