Trump und Co.: Zivilgesellschaft im Würgegriff von Autokraten

Die Civicus-Daten belegen, dass der Handlungsraum der Zivilgesellschaft nur in 40 Staaten "offen" ist; in diesen Ländern leben insgesamt 284 Millionen Menschen (3,5 Prozent der Weltbevölkerung). Neben zahlreichen europäischen Staaten zählen dazu unter anderem auch Kanada, Uruguay, Jamaika und Japan.



In 42 Staaten ist der Handlungsraum "beeinträchtigt" - neben Deutschland ist das zum Beispiel auch so in Frankreich und Italien, im Kosovo und in den USA. Laut Civicus "beschränken" 35 Länder den zivilgesellschaftlichen Handlungsraum, darunter die Ukraine, Ungarn, Israel, Serbien und Marokko.



51 Staaten "unterdrücken" die Zivilgesellschaft - zum Beispiel die Türkei, Pakistan und Kuwait sowie viele afrikanische Länder wie etwa Libyen, Tunesien, Uganda oder die Republik Kongo. "Geschlossen" ist der Raum für zivilgesellschaftliche Akteure in 29 Staaten, darunter Russland, Aserbaidschan, Afghanistan, Syrien, Saudi-Arabien und China.



Insgesamt gibt es neun Absteiger im Ranking: Niederlande, Georgien, Mongolei, Burkina Faso, Kenia, Peru, Äthiopien, Eswatini, Palästinensische Gebiete. Neun Länder haben sich im Ranking verbessert: Bangladesch, Botswana, Fidschi, Japan, Jamaika, Liberia, Polen, Trinidad und Tobago sowie Slowenien.