Projekt mit grünem Methanol: Klima-Lösung für Schiffe?

"All the way to zero" steht auf der Bordwand des Containerschiffes Laura Maersk. Der Weg ist das Ziel: Bis auf null kommen, das heißt, null Kohlendioxid ausstoßen. Das Schiff hat sich dafür nach Dänemark aufgemacht. Es liegt im Hafen von Apenrade, wenige Kilometer hinter der deutsch-dänischen Grenze. Hier wartet es auf einen Lkw, der das Schiff mit grünem Methanol betankt, das nur wenige Kilometer entfernt produziert worden ist.