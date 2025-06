Solaranlagen für den Balkon oder die Dachterrasse sind mittlerweile überall zu finden. Und die Nachfrage wächst weiter. Worauf kommt es bei einem guten Modell an?

Kleine Solaranlagen zum Stecken boomen: Sie bestehen meist aus ein bis zwei Modulen mit maximal 2.000 Watt Leistung und einem Wechselrichter, der den gewonnenen Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt, um ihn über eine Außensteckdose ins Hausnetz einspeisen zu können.

Bei Bedarf kann ein Stromspeicher dazugekauft werden, zum Beispiel um den am Tag gewonnenen Strom auch nachts nutzen zu können. Mieter haben ein gesetzlich verankertes Recht auf die Nutzung. Vermieter können die Installation nur in Ausnahmefällen untersagen, etwa wenn das Haus unter Denkmalschutz steht.

Stromerzeuger mit Schwachstellen im Test

Wer handwerklich geschickt ist, kann viele Sets selbst montieren. Wichtig sei dabei, sich die Anleitung genau anzusehen, idealerweise ergänzt durch Videos der Hersteller. Wer lieber auf Nummer sicher gehen will, kann aber auch spezialisierte Firmen beauftragen.

Lohnt sich ein Balkonkraftwerk für jeden Balkon?

Das Wichtigste zu Balkonkraftwerken

Was braucht man?

Was ist ein Balkonkraftwerk?

Balkonkraftwerke: Worauf Verbraucher achten sollten

1. Die Anmeldung nicht vergessen

Auch wenn Balkonkraftwerke bis 800 Watt pro Wechselrichter vereinfacht zugelassen sind, müssen sie im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur eingetragen werden. In der Regel ist zudem eine formlose Meldung beim zuständigen Netzbetreiber nötig - das geht meist online. Wer das vergisst, riskiert rechtliche Probleme.

2. Auf zertifizierte Geräte achten

Beim Kauf sollte man auf CE-Kennzeichnung, eine VDE-Zertifizierung und einen NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 achten. Letzterer stellt sicher, dass die Anlage im Störfall vom Netz getrennt wird. Seriöse Händler geben diese Angaben in den Produktdetails an.

3. Eigenverbrauch optimieren

