Wenn es um die Sauberkeit des Autoinnenraums geht, denken viele Menschen zuerst an den Wohlfühlfaktor. Doch tatsächlich geht es auch um die Sicherheit: Schmutz, Staub und herumliegende Gegenstände können im Alltag zur Gefahr werden.

Vor der Reinigung: Auto ausräumen

Bei einem Unfall können solche losen Gegenstände zu gefährlichen Geschossen werden. Denn durch abruptes Bremsen oder einen Aufprall vervielfacht sich das Gewicht eines Gegenstandes - mit dramatischen Folgen. Daher sollte alles raus, was nicht niet- und nagelfest ist.

Mit einfachen Mitteln saugen wie ein Profi

Wenn der Staubsauger keinen speziellen Bürstenaufsatz hat, können Sie improvisieren: Wickeln Sie einfach ein sauberes Tuch um die Saugdüse, fixieren Sie es mit ein oder zwei Haushaltsgummis und stecken Sie das obere Ende leicht in die Düse. So entsteht ein selbstgebauter, schonender Staubwisch-Aufsatz. Damit lassen sich Kunststoffflächen wie das Armaturenbrett effektiv und ohne Kratzer absaugen.

Für schwer erreichbare Stellen eignet sich ein kleiner Fettpinsel (ohne Metallkante) oder eine weiche Zahnbürste, aber auch Wattestäbchen. Bei besonders hartnäckigem Schmutz in engen Fugen hilft ein einfacher Trick: Kauen Sie das Ende eines Zahnstochers leicht an. Dadurch wird er weich, faserig und funktioniert wie ein Miniaturpinsel. Selbst Lüftungsschlitze lassen sich damit gründlich säubern.

Viel Schmutz gelangt bereits während der Fahrt durch die Lüftung in den Innenraum, zum Beispiel Staub, Pollen und kleine Partikel. Den Rest bringen wir selbst mit hinein: mit Schuhen, Taschen, Essen, Getränken und unseren vierbeinigen Begleitern. Mit der Zeit setzt sich dieser Schmutz nicht nur ab, sondern er haftet sich auch hartnäckig an.

Wo kommt der Schmutz im Auto eigentlich her?

Feuchtreinigung für die gründliche Säuberung

Nachdem der grobe Schmutz entfernt wurde, geht es an die Feinarbeit. Für die Feuchtreinigung verwenden Sie am besten einen Mikrofaserschwamm oder ein Mikrofasertuch in Kombination mit warmem Wasser und einem Neutralreiniger.