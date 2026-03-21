Kälte, Feuchtigkeit und Streusalz können Autos im Winter zusetzen. Was im Frühjahr beim eigenen Fahrzeug zu tun ist, erklären zwei Experten.

So machen Sie Ihr Auto fit für den Frühling

Der Winter hinterlässt Spuren am Auto, etwa im Lack, am Unterboden und an den Dichtungen. Wie die richtige Pflege aussieht, damit das Auto fit für den Frühling wird. 13.03.2026 | 5:26 min

Am Übergang vom Winter in den Frühling sollten Autobesitzer ihr Fahrzeug durchchecken und nicht nur den Lack von Streurückständen befreien. Katharina Lucà, Unternehmenssprecherin beim ADAC e. V., und Michael Schneider, Obermeister der Kfz-Innung Sachsen West/Chemnitz, geben Tipps, was dabei zu beachten ist.

Gründliche SB-Wäsche hilft gegen Salzrückstände

"Der Winter ist die Jahreszeit, die unseren Autos am meisten zusetzt", sagt Michael Schneider. Eine gründliche Reinigung sei daher wichtig. Unverzichtbar dabei: die Vorwäsche. "Sie weicht den hartnäckigen Schmutz auf dem Autolack auf und verhindert, dass Schmutzpartikel, Sand und Steinchen bei der Wäsche wie Schmirgelpapier auf dem Lack wirken", erklärt ADAC-Expertin Lucà.

Michael Schneider empfiehlt eine SB-Wäsche mittels Hochdruckreiniger: "Hier können mit individueller Vorwäsche und dem Hochdruckreiniger auch Ecken und Kanten am Unterboden vom Dreck befreit werden." Eine Salzschicht auf dem Lack könne sonst zu Schäden führen. Auch Gummi und Kunststoffteile leiden durch Streusalz.

Egal ob Schlamm oder Vogeldreck: Ein Auto kann schnell verschmutzen. SB-Autowaschanlagen sind eine günstige Alternative zur Reinigung des Autos. Tricks für das Reinigen ohne Lackschäden. 25.08.2025 | 6:04 min

Basis-Waschprogramme reichen aus

Experten-Tipp: Ein hoher Druck des Wasserstrahls verbessere die Reinigung dabei nicht wesentlich, könne aber zu Beschädigungen führen. "Daher eher weniger Druck oder mehr Entfernung", rät Schneider.

Teure Programme sind bei der Autowäsche überflüssig: "Günstig ist prinzipiell gut und ausreichend. Zusätzliche und teure Superprogramme mit Heißwachs oder Unterbodenschutz sind aus fahrzeugtechnischer Sicht nicht notwendig", sagt Katharina Lucà.

Dachboxen und Skiträger demontieren Wer im Winter mit Dachboxen oder Skiträgern in den Urlaub unterwegs ist, sollte diese im Frühling erst einmal wieder demontieren, denn die Aufbauten erhöhen den Spritverbrauch. Jedes Kilo an Bord koste Kraftstoff: Pro 100 Kilogramm seien es bis zu 0,3 Liter mehr Sprit auf 100 Kilometer, rechnet ADAC-Expertin Katharina Lucà vor. Auch zusätzliche Ladung, wie zum Beispiel Schneeketten, Streusplit, Eiskratzer und Besen sollte man aus dem Auto nehmen, um Gewicht zu sparen.

Mit diesen Hausmitteln und Lifehacks wird Ihr Auto wieder sauber. 30.04.2024 | 5:47 min

Batterie checken und aufladen

Kälte kann der Autobatterie zusetzen, daher sollte man sie nach dem Winter checken. "Ein Batterietest durch die Fachwerkstatt geht schnell, kostet wenig und gibt Sicherheit zum Zustand der Batterie", rät Michael Schneider.

Die durchschnittliche Lebensdauer einer modernen Starterbatterie liege nach seiner Erfahrung bei circa fünf Jahren. Wird ein Tausch nötig, sollte man unbedingt darauf achten, dass die richtige Batterie eingebaut wird. Diese erkenne man an der Typenbezeichnung. Fahrzeuge mit Start/Stopp-Automatik benötigen laut Schneider etwa eine Batterie mit sogenannter EFB- oder AGM-Technologie.

Die Erfindung der Batterie und wie sie weiterentwickelt wurde 17.02.2025 | 1:40 min

Lichtanlage regelmäßig prüfen Die Beleuchtungsanlage sollte regelmäßig überprüft werden. Eine ungefähre Prüfung kann jeder selbst vornehmen: Dazu das Auto gerade - ohne Seiten- oder Längsneigung - circa zwei Meter vor eine Wand stellen und das Licht einschalten. Zeigt der Leuchtkegel eine gerade, horizontale Hell-Dunkel-Linie, die rechts ansteigt, passt die Einstellung. Die Höhe der Linie sollte etwas tiefer sein als die Höhe der Scheinwerfer. Ist das Licht hingegen stark gestreut oder sind die beiden Lichtkegel unterschiedlich hoch, sollten Autofahrer eine Werkstatt aufsuchen, rät Schneider.

Scheiben und Wischerblätter kontrollieren

Auch die Scheibenwischerblätter gehören kontrolliert, denn diese können durch Schnee und Eis gerissen sein, sagt Katharina Lucà. "Wenn der Gummi brüchig ist oder die Blätter schmieren, sollten die Scheibenwischer getauscht werden."

Sind die Wischerblätter noch intakt, sollte man sie mit einem feuchten Tuch mit Glasreiniger säubern, rät Michael Schneider. "Das erhöht die Lebensdauer." Dabei lohne sich ein Blick auf die Windschutzscheibe: "Im Winter kommt es durch Streumittel häufig zu Steinschlag." Kleine Beschädigungen kann die Fachwerkstatt beseitigen. Ist die Scheibe bereits gerissen, muss diese ausgetauscht werden.

Feuchtigkeit im Auto vermeiden : Sieben Tipps gegen beschlagene Autoscheiben Beschlägt die Autoscheibe im Herbst und Winter ist meist Feuchtigkeit schuld daran. Wie man mit einfachen Maßnahmen Feuchtigkeit reduzieren und für klare Sicht sorgen kann. von Sarah Hufnagel

Nach dem Winter das Fahrwerk prüfen Im Winter rutscht man schnell mal gegen einen Bordstein oder ähnliches. Meist bleibt das unbemerkt, am Fahrwerk können sich laut Michael Schneider aber bereits kleine Schäden auswirken.

Ob alles im Lot ist, zeigt die Stellung des Lenkrades während der Fahrt: Wenn das Lenkrad auf Stellung geradeaus steht, muss das Auto bei einer mittleren Geschwindigkeit (etwa 50 Kilometer pro Stunde) auch ohne Festhalten des Lenkrades geradeaus fahren.

Zieht der Wagen nach links oder rechts, ist es laut Schneider vermutlich zu einer Abweichung der Radstellungen gekommen. Dann muss der Wagen zur Achsvermessung in die Werkstatt.

Bremsen auf Blockierungen prüfen

Schmutz, Rost und Verschleiß können dazu führen, dass Bremsbeläge festsitzen oder der Bremssattel blockiert. "Tatsächlich ist die Bremsanlage häufig im Frühjahr mit Problemen versehen", sagt Michael Schneider.

So unterscheiden sich E-Autos und Verbrenner. 21.01.2025 | 1:26 min

Vor allem bei elektrischen Fahrzeugen gilt es, die Bremsen genauer zu prüfen, rät Schneider. "Da diese Fahrzeuge einen großen Teil ihrer Bremsleistung durch die Rekuperation - also das regenerative Bremsen - leisten, wird die Bremse nur wenig gebraucht", erklärt er. Zusammen mit Streusalz und Dreck führe das schnell zum Festsitzen von Bremsbelägen und damit zu erhöhtem Verschleiß.

Ein Frühjahrs-Check in der Fachwerkstatt prüft genau diese Dinge und vermeidet hohe Folgekosten. „ Michael Schneider, Obermeister der Kfz-Innung Sachsen West/Chemnitz

Diese entstünden durch zu lange Wartungsintervalle und könnten durch eine frühzeitige Prüfung vermieden werden. "Werkstätten bieten oft Frühjahrschecks an, die deutlich günstiger sind als normale Wartungen", so Schneider.

Reifenwechsel beim Auto : Reifen selbst wechseln: Tipps und Anleitung Im Frühjahr steht der Wechsel von Winter- auf Sommerreifen an. Mit handwerklicher Begabung kann man das auch selbst erledigen. Zwei Experten erklären, worauf es dabei ankommt. von Thilo Hopert

Dieser Artikel wurde erstmals am 5. März 2025 veröffentlicht und am 21. März 2026 aktualisiert.

Quelle: dpa-Custom Content