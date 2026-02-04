Bei einem Autounfall kann die automatische Übermittlung des Standortes über Leben und Tod entscheiden. Was bringt das neue Notrufsystem Next Generation eCall?

Das automatische Notrufsystem eCall wird technisch erneuert. Ab wann es Pflicht wird und welche Vorteile die neue Notruf-Generation hat. 29.01.2026 | 0:40 min

Seit 2018 müssen Neuwagen mit einem automatischen Notrufsystem ausgestattet sein. Bislang reichte der sogenannte 112eCall, der nun auf moderne Mobilfunktechnik umgestellt wird. Das betrifft alle neu typgenehmigten Pkw (M1) und leichten Nutzfahrzeuge (N1) ab 2026. Fabian Fährmann vom ADAC erklärt, was die Umstellung auf das Notrufsystem NG eCall für Autofahrer bedeutet.

Ab wann gilt NG eCall und welche Mobilfunknetze werden genutzt?

Das neue Notrufsystem "Next Generation Emergency Call" (NG eCall) ist seit Anfang des Jahres verfügbar und wird nach einer Übergangszeit ab 1. Januar 2027 in allen Neufahrzeugen Pflicht. Die Übermittlung eines Notrufs erfolgt in Deutschland über die Mobilfunknetzbetreiber Vodafone, Deutsche Telekom und O2 Telefónica.

Trotz regionaler Lücken ist die Abdeckung im deutschen Mobilnetz hoch - das ist das Ergebnis der ersten Mobilfunkmesswoche. Rund 98 Prozent der Messpunkte lagen im 4G- und 5G-Netz. 13.07.2025 | 0:26 min

Was ist der Unterschied zwischen eCall und NG eCall?

Die neue Variante des Notrufsystems setzt auf aktuelle 4G-LTE und perspektivisch 5G Standards. Damit können Unfälle schneller gemeldet und auch mehr Daten geliefert werden als bei alten eCall-Versionen. Die Modernisierung ist notwendig, da die Netzbetreiber die Mobilfunktechnik 2G stufenweise bis spätestens 2030 abschalten.

Notrufsystem läuft mit Batterie Um die Stromversorgung für den Notruf sicherzustellen, funktionieren die Systeme mit zusätzlichen Backup-Batterien. Die Lebensdauer ist je nach Fahrzeughersteller sehr unterschiedlich. Deshalb sollte die Batterie regelmäßig gewechselt werden. Der Batteriewechsel ist leider oft recht teuer, sollte aber unbedingt durchgeführt werden.

Sie sind praktische Stromquellen aber woraus bestehen Batterien? 24.07.2025 | 1:36 min

Welche Vorteile bringt NG eCall für Autofahrer?

Die Einführung von NG eCall bietet eine Reihe von Verbesserungen. So soll der Verbindungsaufbau und die Datenübertragung schneller als bisher funktionieren, auch werden mehr Informationen transportiert: unter anderem Ort, Zeit oder Aufprallgeschwindigkeit. Mit solchen Zusatzinformationen können Rettungskräfte Unfälle besser einschätzen und schneller am Unfallort sein. Der ADAC unterstütze das neue System, so Unternehmenssprecher Fabian Fährmann, da es weitaus leistungsfähiger sei als das bisherige System.

Es bietet das Potenzial, dass Rettungskräfte zum Zeitpunkt der Alarmierung wichtige Informationen über die Art des Unfalls und über die mögliche Zahl an Verletzten erhalten. „ Fabian Fährmann, Unternehmenssprecher ADAC e.V.

Wie funktioniert NG eCall?

Der neue Notrufdienst funktioniert wie das alte System, das europaweit gleich ist: NG eCall stellt bei schweren Unfällen automatisch über die Notrufnummer 112 die Verbindung zur nächstgelegenen Rettungsleitstelle her. Das System übermittelt per Satellitenortung die Daten.

Der 11.2. ist der Europäische Tag des Notrufs. Er wurde 2009 von der Europäischen Union eingeführt, um die europaweite Gültigkeit des Notrufs 112 sichtbarer zu machen. 11.02.2025 | 0:17 min

Diese Verbindung kann in medizinischen Notfällen auch manuell über eine SOS- oder eCall-Taste im Pkw ausgelöst werden. Kleinere Unfälle führen in der Regel nicht zur Aktivierung des Notrufs.

Datenschutz beim NG eCall gesetzlich geregelt Der Datenschutz bleibt gewahrt, da sich das System erst nach einem Unfall in das Mobilfunknetz einbucht. In der Regel ist die Aktivierung an das Auslösen der Airbags gekoppelt. Auch ist gesetzlich verankert, dass bei einem eCall-System keine Bewegungsprofile erstellt werden dürfen.

Welche Nachteile hat das neue NG eCall?

Mit dem Abschalten der 2G-Netze verliert das alte eCall seine Funktionsfähigkeit und kann bislang nicht nachgerüstet werden. In einer Übergangszeit läuft es zunächst weiter.

Enteisungsspray, warmes Wasser oder Hightech-Eiskratzer? ADAC-Experte Fabian Fährmann zeigt, wie Autoscheiben im Winter schnell und sicher frei werden und wovon man besser die Finger lässt. 08.01.2026 | 5:55 min

Der ADAC befürchtet allerdings, dass Millionen Autos bei einem Unfall keinen automatischen Notruf mehr absetzen könnten - je nachdem, wann die Netzbetreiber das 2G-Netz abstellen. Telekom und Vodafone haben dies für 2028 angekündigt.

Darüber hinaus könnten Fahrzeuge ohne NG eCall eine Hauptuntersuchung beim TÜV nicht mehr bestehen, weil dies als erheblicher Mangel bewertet wird. Einige Hersteller haben bereits Listen mit Modellen veröffentlicht, die betroffen sind. Laut Fährmann setzt sich der Verband für eine gesetzliche Regelung ein.

Ein durch die Abschaltung der 2G-Netze funktionslos gewordenes eCall-System darf nicht dazu führen, dass die Hauptuntersuchung nicht bestanden wird. „ Fabian Fährmann, Unternehmenssprecher ADAC e.V.

Eine entsprechende Regelung solle in den kommenden Monaten auf europäischer Ebene verhandelt werden.

Corinna Wirth ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

Der ADAC hat 31 Winterreifenmodelle getestet: Günstige Reifen schwächeln bei Schnee und Nässe. Was ist beim Fahren im Winter wirklich entscheidend? 23.10.2025 | 3:33 min

