Winterkleidung mit Wärme auf Knopfdruck:Beheizbare Kleidung: So funktioniert die wärmende Technik
von Katja Wiemers
Beheizbare Kleidung ist im Trend. Akkus in Jacken, Socken oder Handschuhe versprechen: nie wieder frieren im Winter. Doch wie gut funktioniert die Technik und wie sicher ist sie?
Beheizbare Kleidung verspricht Wärme auf Knopfdruck. Socken, Handschuhe oder Jacken nutzen die Energie aus USB-Powerbanks zum Einheizen. Fachverkäufer für Ski- und Outdoorbekleidung Kai Hamburg erklärt, wie beheizbare Kleidung funktioniert.
Wann beheizbare Kleidung sinnvoll ist
Beheizbare Textilien sind praktisch, wenn es richtig kalt wird. Sie sind geeignet für längere Freizeitaktivitäten im Freien, etwa beim Winterspaziergang, Radfahren oder Skifahren. Auch bei Outdoor-Berufen wie auf dem Bau, im Forst oder der Postzustellung sind sie nützlich. Menschen, die besonders kälteempfindlich oder gerade erkältet sind, spüren den Vorteil von beheizbarer Kleidung sofort.
So funktioniert wärmende Winterkleidung mit Akku
In der Regel seien Silberfäden in der Kleidung untergebracht, die durch einen zu Hause aufladbaren Akku Wärme abgeben, erläutert Kai Hamburg die Funktionsweise. Mit mehreren Heizstufen lasse sich die Kleidung oftmals individuell regulieren. Akkus halten je nach Modell zwischen drei und zehn Stunden, die Ladezeit beträgt meist bis zu vier Stunden.
Unterschiedliche Kleidungsstücke haben verschiedene Heizflächen: Jacken wärmen vor allem Brust und Rücken, Handschuhe und Socken konzentrieren die Wärme an den Extremitäten. Die Elektronik lasse sich bei den meisten Modellen zum Waschen herausnehmen oder sei sogar mitwaschbar, betont Hamburg. Das könne die Lebensdauer der Kleidung erhöhen.
Vorteile beheizbarer Kleidung
Die Vorteile von beheizbarer Kleidung liegen vor allem in der einfachen Bedienung: Auf Knopfdruck wird es warm.
Generell sind weniger Kleidungsschichten notwendig, um den Körper aufzuwärmen. Wer sich länger draußen aufhalten muss und dabei nicht bewegt, zum Beispiel an Bushaltestelle oder Bahnhöfen, profitiert von der wärmenden Technik. Außerdem kann wärmende Kleidung eher dazu motivieren, bei großer Kälte überhaupt nach draußen zu gehen.
Nachteile von Kleidung mit Heizfunktion
Beheizbare Kleidung ist nicht immer preiswert, eine Jacke beispielsweise kann um die 200 Euro kosten. Ähnlich wie beim Handy ist Planung wichtig, denn die Akkus müssen stets aufgeladen sein, am besten direkt nach der Nutzung.
Wiederaufladbare Powerbanks haben eine begrenzte Kapazität und können sich nach mehreren Stunden in der Kälte entladen. Außerdem sollte der in die Kleidung integrierte Akku nur mit dem Original-Ladegerät geladen werden. Zu beachten ist, dass eine ständige Nutzung die körpereigene Regulierung von Kälte und Wärme durcheinanderbringen kann - man "verlernt", sich selbst zu wärmen.
Sicherheitsrisiken bei beheizbarer Kleidung
Eine gute Isolation und Verarbeitung von Kleidungsstücken sind auch bei beheizbarer Kleidung wichtig. Outdoor-Experte Kai Hamburg warnt vor Kleidung mit defekten Akkus oder mangelhafter Elektronik: "Das kann im Extremfall zu Verbrennungen und Kurzschlüssen führen." Bei billigen Produkten bestehe die Gefahr, dass die Akkus nicht lange halten und im schlimmsten Fall sogar explodieren könnten, so Hamburg.
Wärmende Kleidung kaufen - darauf kommt es an
Akkus mit genügend Kapazität garantieren längere Wärme, mindestens 5.000 Milliampere-Stunden (mAh) sind zu empfehlen. Entscheidend für eine gute Heizleistung in wärmender Kleidung sind Größe, Anzahl und Position der Heizflächen.
Das Material der Kleidung sollte isolierend, aber atmungsaktiv sein, um Nässe durch Schweiß zu vermeiden. Die Elektronik sollte mitwaschbar oder zu Reinigungszwecken herausnehmbar sein. Darüber hinaus erhöhen stabile Kabel und saubere Nähte die Lebensdauer. Für größtmögliche Sicherheit auf Prüfzeichen wie das europäische CE-Prüfzeichen, TÜV- oder DEKRA-Siegel achten.
Prüfzeichen für Produkte
Wärmende Alternativen zu beheizbarer Kleidung
Funktions- oder Skiunterwäsche kann statt Akku-betriebener Kleidung den Körper ebenfalls warm halten. Und da im Winter der Wärmeverlust über den Kopf enorm ist, sollte eine Kopfbedeckung auf keinen Fall fehlen. Denn auch beheizbare Kleidung ersetzt keine Mütze.
