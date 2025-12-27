Beheizbare Kleidung ist im Trend. Akkus in Jacken, Socken oder Handschuhe versprechen: nie wieder frieren im Winter. Doch wie gut funktioniert die Technik und wie sicher ist sie?

Beheizbare Kleidung soll per Knopfdruck für Wärme im Winter sorgen. Hält die Kleidung wirklich warm? Fünf Produkte im Praxis-Check. 03.12.2025 | 6:11 min

Beheizbare Kleidung verspricht Wärme auf Knopfdruck. Socken, Handschuhe oder Jacken nutzen die Energie aus USB-Powerbanks zum Einheizen. Fachverkäufer für Ski- und Outdoorbekleidung Kai Hamburg erklärt, wie beheizbare Kleidung funktioniert.

Wann beheizbare Kleidung sinnvoll ist

Beheizbare Textilien sind praktisch, wenn es richtig kalt wird. Sie sind geeignet für längere Freizeitaktivitäten im Freien, etwa beim Winterspaziergang, Radfahren oder Skifahren. Auch bei Outdoor-Berufen wie auf dem Bau, im Forst oder der Postzustellung sind sie nützlich. Menschen, die besonders kälteempfindlich oder gerade erkältet sind, spüren den Vorteil von beheizbarer Kleidung sofort.

Wenn es kalt wird, beginnt die Zeit der Wollkleidung. Doch Mottenlöcher, Verfilzungen und eingelaufene Lieblingsstücke trüben oft die Freude. Mit diesen Tipps zur Wollpflege bleiben Ihre Strickteile schön. 13.11.2025 | 5:35 min

So funktioniert wärmende Winterkleidung mit Akku

In der Regel seien Silberfäden in der Kleidung untergebracht, die durch einen zu Hause aufladbaren Akku Wärme abgeben, erläutert Kai Hamburg die Funktionsweise. Mit mehreren Heizstufen lasse sich die Kleidung oftmals individuell regulieren. Akkus halten je nach Modell zwischen drei und zehn Stunden, die Ladezeit beträgt meist bis zu vier Stunden.

Unterschiedliche Kleidungsstücke haben verschiedene Heizflächen: Jacken wärmen vor allem Brust und Rücken, Handschuhe und Socken konzentrieren die Wärme an den Extremitäten. Die Elektronik lasse sich bei den meisten Modellen zum Waschen herausnehmen oder sei sogar mitwaschbar, betont Hamburg. Das könne die Lebensdauer der Kleidung erhöhen.

Nachhaltigkeit beim Kleiderkauf : Worauf ich achten kann, dass Mode länger lebt Stilbewusst und umweltbewusst, das geht nicht automatisch Hand in Hand. Zwei Modeexpertinnen geben Tipps für den Kauf von nachhaltiger Mode. von Kathrin Haas mit Video 1:45

Vorteile beheizbarer Kleidung

Die Vorteile von beheizbarer Kleidung liegen vor allem in der einfachen Bedienung: Auf Knopfdruck wird es warm.

Generell sind weniger Kleidungsschichten notwendig, um den Körper aufzuwärmen. Wer sich länger draußen aufhalten muss und dabei nicht bewegt, zum Beispiel an Bushaltestelle oder Bahnhöfen, profitiert von der wärmenden Technik. Außerdem kann wärmende Kleidung eher dazu motivieren, bei großer Kälte überhaupt nach draußen zu gehen.

Einige Menschen reagieren überempfindlich auf Kälte und Stress. Bei ihnen werden plötzlich die Finger weiß und taub. Ursache ist eine Durchblutungsstörung, Raynaud-Syndrom genannt. Was steckt dahinter? 15.02.2024 | 5:23 min

Nachteile von Kleidung mit Heizfunktion

Beheizbare Kleidung ist nicht immer preiswert, eine Jacke beispielsweise kann um die 200 Euro kosten. Ähnlich wie beim Handy ist Planung wichtig, denn die Akkus müssen stets aufgeladen sein, am besten direkt nach der Nutzung.

Wiederaufladbare Powerbanks haben eine begrenzte Kapazität und können sich nach mehreren Stunden in der Kälte entladen. Außerdem sollte der in die Kleidung integrierte Akku nur mit dem Original-Ladegerät geladen werden. Zu beachten ist, dass eine ständige Nutzung die körpereigene Regulierung von Kälte und Wärme durcheinanderbringen kann - man "verlernt", sich selbst zu wärmen.

Frieren und Schwitzen: Wie hält der Körper seine Temperatur? 09.05.2024 | 1:05 min

Sicherheitsrisiken bei beheizbarer Kleidung

Eine gute Isolation und Verarbeitung von Kleidungsstücken sind auch bei beheizbarer Kleidung wichtig. Outdoor-Experte Kai Hamburg warnt vor Kleidung mit defekten Akkus oder mangelhafter Elektronik: "Das kann im Extremfall zu Verbrennungen und Kurzschlüssen führen." Bei billigen Produkten bestehe die Gefahr, dass die Akkus nicht lange halten und im schlimmsten Fall sogar explodieren könnten, so Hamburg.

Wärmende Kleidung kaufen - darauf kommt es an

Akkus mit genügend Kapazität garantieren längere Wärme, mindestens 5.000 Milliampere-Stunden (mAh) sind zu empfehlen. Entscheidend für eine gute Heizleistung in wärmender Kleidung sind Größe, Anzahl und Position der Heizflächen.

So funktionieren Lithium-Akkus: Wie in einer klassischen Batterie wandeln Lithium-Akkus chemische Energie in elektrische Energie um. Dieser Prozess ist umkehrbar und beliebig wiederholbar. 13.09.2021 | 6:00 min

Das Material der Kleidung sollte isolierend, aber atmungsaktiv sein, um Nässe durch Schweiß zu vermeiden. Die Elektronik sollte mitwaschbar oder zu Reinigungszwecken herausnehmbar sein. Darüber hinaus erhöhen stabile Kabel und saubere Nähte die Lebensdauer. Für größtmögliche Sicherheit auf Prüfzeichen wie das europäische CE-Prüfzeichen, TÜV- oder DEKRA-Siegel achten.

Prüfzeichen für Produkte

CE-Kennzeichen Das CE-Zeichen ist eine eigenverantwortliche Erklärung des Hersteller, grundlegende EU-Sicherheitsanforderungen eingehalten zu haben. Auch wenn das CE-Zeichen in vielen Fällen verpflichtend ist, ist eine Überprüfung durch unabhängige Stellen nicht immer erforderlich. Dadurch kann es zu Fälschungen oder missbräuchlicher Benutzung des CE-Zeichens kommen. GS-Zeichen Das GS-Zeichen steht für "Geprüfte Sicherheit". Die unabhängige Überprüfung erfolgt durch zugelassene Prüfstellen wie TÜV, DEKRA oder andere. Die GS-Zertifizierung ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern eine freiwillige Zusatzprüfung. Sie bietet eine zusätzliche Sicherheit, die etwa bei Kinderspielzeug, Werkzeug oder Elektronik besonders relevant ist.

In der kalten und dunklen Jahreszeit steigt das Risiko für Unfälle im Straßenverkehr. Reflektoren erhöhen die Sichtbarkeit und können Leben retten - dieser Check zeigt, welche wirklich helfen. 03.11.2025 | 5:57 min

Wärmende Alternativen zu beheizbarer Kleidung

Funktions- oder Skiunterwäsche kann statt Akku-betriebener Kleidung den Körper ebenfalls warm halten. Und da im Winter der Wärmeverlust über den Kopf enorm ist, sollte eine Kopfbedeckung auf keinen Fall fehlen. Denn auch beheizbare Kleidung ersetzt keine Mütze.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.