Durch Lebensraumverlust und Insektensterben geraten viele Singvögel in der kalten Jahreszeit in Not. Wie Futterstellen und selbst gemachtes Fettfutter ihr Überleben sichern können.

Im Winter haben viele Vögel Schwierigkeiten, Nahrung zu finden. Christian Ehrlich erklärt, auf was man bei der Fütterung achten sollte und wie man sonst noch helfen kann. 14.11.2025 | 10:32 min

Im Winter sterben besonders viele Singvögel in unseren Gärten. Gründe dafür sind Futtermangel und fehlende Unterschlüpfe in Kombination mit kalten Temperaturen oder langen Regenperioden. Anders als früher empfohlen sollten Gartenbesitzer nicht nur bei Frost oder geschlossener Schneedecke Futter anbieten, sondern mindestens den gesamten Winter hindurch.

Dies hat den Vorteil, dass die Vögel schnell lernen, wo es eine sichere Futterquelle gibt, auf die sie sich in Notzeiten verlassen können. Gerade bei tagelangem Dauerregen oder langem Frost kommen sie dann zu den Futterstellen, um zu fressen - dies kann ihnen das Überleben sichern.

Aufgeräumte Gärten liefern häufig nicht ausreichend Nahrung für die gefiederten Gesellen. Mit gut durchdachten Futterstellen können Gartenfreunde und Balkonbesitzer dem entgegenwirken.

"Stunde der Wintervögel": Christian Ehrlich erklärt, welchen Zweck Aktionen zur Vogelzählung erfüllen. 10.01.2025 | 9:57 min

Tipp 1: Richtige Futterstelle: Klassisches Vogelhaus oder Futterspender?

Klassische "Vogelhäuschen" haben oft den Nachteil, dass die Singvögel durch das Futter laufen und hineinkoten können. Dies kann dazu führen, dass Krankheiten schneller übertragen werden. Daher sind aufhängbare Futterspender aus Kunststoff mit kurzen Sitzstangen vor den Futterausgabelöchern die bessere Variante, da sie äußerst hygienisch sind.

Wer auf ein klassisches Futterhaus nicht verzichten möchte, sollte dieses täglich mit heißem Wasser reinigen. Übrigens: Amseln und andere Bodenvögel fressen lieber ausgestreutes Futter auf gut einsehbaren Flächen und gehen ungern in Vogelhäuser.

Was sollen Vögel auf keinen Fall fressen? Das falsche Futter kann dazu führen, dass Vögel krank werden und schließlich sogar sterben. Daher sollte man auf folgende Futtermittel verzichten:



Brot und Kekse: Sie können im Magen aufquellen und/oder für Durchfall sorgen.

Gesalzene und gewürzte Speisereste, zum Beispiel Reis, können dehydrierend wirken.

Milchprodukte und Obstkerne werden gegebenenfalls nicht vertragen, daher besser weglassen.

Verdorbenes Vogelfutter, erkennbar an einem muffigen Geruch, Keimlingen oder Verklumpungen im Futter sowie Schimmel - dann muss es entsorgt werden.

Tipp 2: Der richtige Standort für die Vogelfütterung

Futterstellen werden kaum genutzt, wenn sie von den Singvögeln als "nicht sicher" eingestuft werden. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Vögel keinen guten Rundum-Blick und keine Fluchtwege vom Futterplatz haben.

Stellen beziehungsweise hängen Sie die Futterstelle daher am besten in/an kahle Bäume, die nicht von Büschen umgeben sind - darin könnten Feinde lauern.

Freilaufende Katzen sind eine Gefahr für Singvögel. Dieser Konflikt wird unter Tierschützern kontrovers diskutiert. Christian Ehrlich zeigt Lösungsansätze für eine friedliche Koexistenz. 20.06.2025 | 8:28 min

Tipp 3: Welches Vogelfutter im Winter geeignet ist

Unter optimalen Bedingungen kann eine Futterstelle im Garten von über 30 Arten besucht werden. Diese benötigen jedoch unterschiedliche Futtersorten, sodass es sinnvoll ist, das passende Futter auf die Vögel im eigenen Garten anzupassen.

Körnerfresser wie Spatzen oder Goldammern mögen Vogelfutter mit hohem Anteil von Getreide, etwa Weizen.

Meisen und sehr viele andere Gartenvögel nutzen lieber Sonnenblumenkerne, Fettfutter wie Meisenknödel (siehe Tipp 4), da diese Futtermittel viel Energie enthalten. Selbst Spechte und Kleiber sind daran interessiert.

Stieglitze und Rotkehlchen dagegen fressen Weichfutter, zum Beispiel Haferflocken.

Amseln und Wacholderdrosseln bevorzugen Rosinen, aber auch ausgelegte Apfelstücke.

Alle Vögel haben im Winter Probleme, an Eiweiß zu kommen, daher ist die Gabe von Mehlwürmern oft sinnvoll. Alle Futtersorten (inklusive Rosinen und Mehlwürmern) gibt es inzwischen im Fachhandel.

Rekordbeteiligung bei Abstimmung : Rebhuhn ist Vogel des Jahres 2026 Über 184.000 Menschen stimmten ab: Das Rebhuhn ist Vogel des Jahres 2026. Naturschützer sehen in der Wahl ein Signal für mehr Artenschutz auf dem Land. mit Video 6:17

Tipp 4: Meisenknödel selbst machen

Fettfutter wie Meisenknödel kann man leicht selbst herstellen: Dazu erwärmt man vorsichtig ungesalzenen Rindertalg oder Kokosfett auf dem Herd und gibt die gleiche Menge des passenden Körnerfutters hinzu. Hier nimmt man die Mischung, die auch ohne Fett gut angenommen wird. Ein Löffel Pflanzenöl macht das Ganze geschmeidiger.

Gut umrühren und dann mit einem Löffel in Formen füllen. Gut bewährt haben sich Tontöpfe, in die ein kleiner Ast (zum späteren Sitzen) gesteckt wurde. Für Weichfutterfresser kann man auch einfach Haferflocken in Sonnenblumenöl einlegen und verfüttern.

Warum sind Meisenknödel in Netzen gefährlich? Quelle: dpa Trotz aller Warnungen werden noch immer Meisenknödel in Kunststoff-Netzen angeboten. Darauf sollten Garten- und Balkonbesitzer unbedingt verzichten. Die Vögel können sich mit ihren Füßen oder Krallen in den Netzen verheddern, was zu Verletzungen und Behinderungen führen kann. Zudem fallen die Netze oft vom Baum, wenn der Knödel aufgefressen ist, sodass sich dann andere Tiere darin verfangen können.



Der Handel bietet als Alternative Aufhängungen aus Draht an, die keine Gefahr mit sich bringen und zudem nachhaltiger sind, da sie immer wieder nachgefüllt werden können.

Tipp 5: Vogeltränke im Winter nicht vergessen

Bei Frost haben Vögel häufig das Problem, an Wasser zu kommen. Hier hilft eine Vogeltränke, die mit warmem Wasser befüllt wird. Sie sollte täglich mit heißem Wasser gereinigt werden. Ein Stein in der Mitte dient als Landeplatz.

Dieser Artikel wurde erstmals am 16. Dezember 2023 publiziert und am 7. Dezember 2025 aktualisiert.

Unsere Vögel sind in Gefahr. Der Verlust von Lebensraum, fehlende Nahrung und vogelfeindliche Architektur gefährden viele Vogelpopulationen. Doch innovative Stadtplanung und naturverträgliche Landwirtschaft können bedrohte Arten schützen. 30.08.2025 | 29:45 min