In den letzten Jahren ist die Zahl der wildlebenden Vögel stark zurückgegangen: laut einer Studie der Universität Montpellier zwischen 1980 und 2016 um etwa ein Viertel. Das liegt nicht nur an Katzen : Vor allem Lebensraumverlust, Insektensterben , intensive Landwirtschaft, Verkehr und der Tod an Glasscheiben setzen den Tieren zu.Es ist also eine Mischung aus vielen Gefahren. Treten gleichzeitig eine hohe Dichte von Katzen, Insektenschwund und fehlende Nistplätze auf, können selbst verbreitete Gartenvogel-Arten verschwinden.