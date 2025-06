Wichtig ist die Gartengestaltung , denn damit kann die Ausbreitung von Schnecken verhindert werden. "In einem giftfreien Garten mit Totholz und wilden Ecken fördert man die Gegenspieler der Schnecke , also Reptilien, Amphibien oder auch den Igel", sagt Gartenexpertin Marja Rottleb-Schega. "Wenn die Nützlinge sich wohlfühlen, dann können die Schnecken sich nicht so ausbreiten", sagt sie.