"Hier in Dänemark und im restlichen Europa denken viele, Algen liegen nur stinkend am Strand!" Die Vorurteile gegen lästige Algen kennt Simon Weber Marcussen nur zu gut. Der 29-Jährige steht im hüfthohen Wasser im dänischen Isefjord, die Hände voll frisch geerntetem Blasentang.

Vom Scherz zur Unternehmensidee

Vor neun Jahren ließ sich der Däne auf ein Geschmacksexperiment ein. Er kostete erstmals jene Algen, die in den heimischen Gewässern der Region Odsherred, westlich von Kopenhagen, in Hülle und Fülle wachsen.

Nachhaltig und nährstoffreich

Algen liefern wertvolle Nährstoffe und brauchen zum Wachsen weder Dünger noch Süßwasser oder fruchtbares Ackerland. Entscheidend für den Verzehr ist die Wasserqualität. Denn das Meeresgemüse filtert das Wasser, in dem es wächst, und nimmt so z.B. Stickstoff auf, in Fällen von Wasserverschmutzung aber auch Schwermetalle. Weber Marcussen überprüft deshalb regelmäßig die Gewässer, die für ihre Wildernte infragekommen.

Was macht Algen so gesund?

Frische Algen für Dänemark

Knapp 500 Meter von der Küste entfernt liegt der Firmensitz von "Dansk Tang". Hierher bringt Weber Marcussen die Ernte und macht sie bereit für Lieferungen, die an Restaurants in ganz Dänemark gehen. Raschelnde Berge an getrockneten Algen werden derweil in Kisten verpackt, denn er verkauft das Meeresgrün auch in Reformhäusern.