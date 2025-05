Beim Spaziergang finden Menschen immer wieder hilflos wirkende Wildtiere. Nicht immer benötigen sie Hilfe. Bei Feldhasen und Rehen legen die Tiermütter ihren Nachwuchs in einer Kuhle oder im hohen Gras ab und gehen teilweise mehrere Stunden auf Nahrungssuche. Es ist also völlig normal, dass die Jungtiere alleine sind.Man sollte Jungtiere immer in Ruhe lassen - außer ein Hund oder ein Mensch hat sie berührt. Die Geruch würde dafür sorgen, dass die Tierbabys nicht mehr von ihrer Mutter angenommen werden. Daher: In der Brut- und Setzzeit Hunde immer an der Leine lassen Handlungsbedarf besteht bei aufgefundenen und nicht flüchtenden oder verletzten Wildschwein-Ferkeln, jungen Füchsen und Mardern oder Greifvogel-Küken. In solchen Fällen sollte man die Polizei anrufen. Sie kontaktiert den zuständigen Jäger des Reviers.