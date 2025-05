Zum Start der ersten Honigernte zeigt ein Berufsimker, was im Bienenstock passiert und gibt spannende Einblicke in das Leben der Bienen.

Dass die Trickfilmbiene Maja genau genommen nicht so viel mit ihren natürlichen Artgenossen zu tun hat, sehen Kenner schon an den Farben: Schwarz-gelb sind eigentlich nur Wespen. Honigbienen sind dagegen braun-schwarz. Aber auch, wenn alles stimmen würde, hätte sie mit einer Wildbiene wenig gemein. Denn die unterscheiden sich ziemlich von ihren bekannteren Honig produzierenden Verwandten.

Wie Wildbienen aussehen

Leben Wildbienen im Schwarm?

Während Honigbienen in Stöcken und Staaten leben, bleiben die meisten Wildbienen - mal abgesehen von der Paarung - lieber für sich. Jedes Weibchen baut sein eigenes Nest - je nach Art in Röhren, Höhlen, im Boden oder auch in alten Schneckenhäusern - und versorgt die Brutzellen selbst. Es sammelt reichlich Proviant, legt ein Ei und verschließt die Zelle dann wieder. Bis zu 30 Zellen baut sie so. Etwa ein Jahr vergeht, bis die fertigen Wildbienen aus den Nestern krabbeln können.