Zitruspflanzen sehen nach dem Winter oft mitgenommen aus. Wie Sie die Exoten aus den Tropen mit einfachen Mitteln wieder fit bekommen und was beim Düngen und Pflegen wichtig ist.

Zitruspflanzen bringen mediterranes Flair auf Balkon und Terrasse. Damit sie gesund wachsen und Früchte tragen, brauchen sie viel Licht und gute Pflege. Garten-Expertin Anja Koenzen gibt Tipps. 19.03.2026 | 7:53 min

Zitrone, Mandarine, Kumquat und Co. tragen nach der Überwinterung häufig gelblich verfärbte Blätter - in der Regel Zeichen eines Nährstoffmangels - oder haben großen Blattverlust. Lassen die Pflanzen viele Blätter fallen, kann das mehrere Ursachen haben: Lichtmangel, Temperaturschwankungen, Staunässe oder - genau umgekehrt - Wassermangel.

Zitruspflanzen richtig düngen

Zeigt die Pflanze gelblich verfärbte Blätter, kann eine zusätzliche Blattdüngung helfen, den Nährstoffmangel schneller zu beheben. Im Handel gibt es fertige Blattdüngungs-Sprays, die über die Pflanze gesprüht werden können. Zitruspflanzen benötigen eine regelmäßige gute Nährstoffzufuhr und sollten auch im Winter einmal im Monat gedüngt werden.

Ab dem Frühjahr, wenn die Pflanze mit dem Austrieb beginnt, sollte man ein- bis zweimal pro Woche Flüssigdünger ausbringen. Ein guter Zitruspflanzendünger ist stickstoffbetont, sollte aber neben Phosphat, Kalium, Magnesium auch ausreichend Kalzium aufweisen.

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Wissenschaftliche Studien der Forschungsanstalt Geisenheim haben vor einigen Jahren festgestellt, dass die lange Zeit geltende Regel für Zitruspflanzen, kalkarmes Gießwasser, saure Erde und viel Eisendünger zu verwenden, überholt sei. Der Hauptgrund für Blattverfärbungen bei Zitruspflanzen sei Kalziummangel - daher solle man besser mit hartem Leitungswasser (15 Grad deutscher Härte) gießen.

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Zitronenbaum verliert Blätter - Was tun?

Bei zu geringen Lichtmengen im Winterquartier kann die Pflanze nicht ausreichend Photosynthese betreiben und baut sogar über die Atmung mehr CO2 ab, als sie aufnehmen kann. Dieses Ungleichgewicht versucht die Pflanze auszugleichen, indem sie Blätter abwirft. Dagegen hilft bis zum Frühjahr, wenn die Pflanzen wieder ohne Frostgefahr nach draußen gestellt werden können, nur eine Pflanzenlampe im Winterquartier.

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Zitruspflanzen: Staunässe vermeiden

Zitruspflanzen werfen auch ihre Blätter ab, wenn im Topf keine gute Drainage eingebaut wurde und sie reichlich gegossen werden. Durch die entstehende Staunässe nehmen die Wurzeln Schaden und können die Blätter nicht mehr richtig versorgen.

Hier hilft ein Blick auf das Wurzelwerk: Gesunde Wurzeln sind hell bis cremefarben, braune Wurzeln sind stark geschädigt. Abgestorbene schwarze Wurzeln sollte man am besten entfernen. Für eine bessere Drainage kann etwas Sand oder Split in den Topf eingefüllt, das Bäumchen in Zitruspflanzenerde wieder eingetopft und sparsamer gegossen werden. Mit einem Feuchtigkeitsmesser kann eventuell der richtige Gießzeitpunkt bestimmt werden.

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Zitruspflanzen regelmäßig gießen

Rollen sich Blätter ein, ist das meist ein Zeichen für Wassermangel. Trocknet die Erde weiter aus, kommt es zum Blattfall. Zitruspflanzen möchten regelmäßig gegossen werden - auch im Winter.

Die Erde sollte nie komplett austrocknen. In der Hauptwachstumszeit von Frühjahr bis Herbst kann bei gutem Wetter tägliches Gießen notwendig sein. Wichtig ist, dass nicht nur oberflächlich der Boden befeuchtet wird, sondern das Wasser auch den Topfgrund erreicht - und das überschüssige Wasser abfließen kann.

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Organgenbaum und Co. schneiden

Manche Zitrusbäumchen wie Orangen oder Mandarinen wachsen stärker als andere. Sind die Pflanzen zu lang, zu groß oder zu gakelig geworden, hilft ein Rückschnitt. Hierbei sollte man vorsichtig vorgehen und am besten lediglich ein Drittel zurücknehmen. Das Frühjahr ist ein guter Zeitpunkt dafür.

Der richtige Standort

Die meisten bei uns gängigen Arten und Sorten mögen es im Winter kühl. Ideal sind Temperaturen zwischen drei und zehn Grad; kein Frost. Sie können dann im Sommer nach draußen und vor Zugluft geschützt nahe an der Südseite des Hauses aufgestellt werden. Die Gebäudenähe ist günstig, weil die Fassade nachts Wärme abstrahlt.

Zitruspflanzen und ihre Bedürfnisse

Echte Zitrone Quelle: imago/Michael Eichhammer (Citrus limon)



Die Echte Zitrone verträgt im Winter die meiste Kälte - bis knapp über null Grad, dann muss man sie aber fast ganz trocken halten. Sie blüht und fruchtet wie viele Zitrusgewächse gleichzeitig, auch im Winter. Zitronen brauchen ganzjährig viel Licht, im Sommer auch viel Wärme. Ab Mitte Mai können sie ins Freie. Kumquat Quelle: imago/Xinhua (Fortunella marginata und japonica)



Die Kumquat ist, ähnlich wie die Zitrone, sehr kältetolerant und kann im Winter selbst bei knapp über null Grad draußen bleiben. Die Überwinterung sollte insgesamt sehr kühl, also bei Temperaturen zwischen zwei und fünf Grad, erfolgen. Die pflegeleichten Pflanzen bleiben klein und buschig und sind für begrenzte Stellflächen optimal. Echte Orange Quelle: imago/Rüdiger Wölk (Citrus sinensis)



Die Echte Orange benötigt viel Wärme und Sonne im Sommer und verträgt im Winter keine so niedrigen Temperaturen wie die Zitrone. Die Pflanzen wachsen zu verhältnismäßig großen Bäumen heran, sind auf Dauer also nichts für die Wohnung. Sie sollten sparsam gedüngt werden, stets einen feuchten Ballen haben und im Sommer geschützt unter Bäumen, also nicht im Dauerregen, stehen. Mandarine Quelle: imago/CTK Photo (Citrus reticulata)



Die Mandarine ist im Wuchs kleiner als die Orange, benötigt aber die gleiche Haltung und Pflege wie diese. Pampelmuse Quelle: imago/Westend61 (Citrus maxima)



Die Pflanzen sind kräftig und brauchen viel Platz. Bei einigen Sorten können die Früchte fast fußballgroß werden. Kühle Nächte schaden der Pampelmuse; sie braucht es auch im Winter warm. Grapefruit Quelle: imago/Rüdiger Wölk (Citrus x paradisii)



Die Grapefruit ist eine sehr großfruchtige, stark wachsende Kreuzung und bedarf ähnlicher Pflege wie die Pomeranze. Limette Quelle: imago/Westend61 (Citrus aurantiifolia)



Die Limette braucht viel Wärme und darf auch im Sommer nicht ins Freie. Da Limetten außerdem hohe Luftfeuchtigkeit benötigen, gedeihen sie nicht in Zimmern, sondern nur in warmen Wintergärten. Kaffirlimette Quelle: imago/Leemage (Citrus hystrix)



Die Kaffirlimette gehört wie alle Zitruspflanzen zu den Rautengewächsen. Die Pflanze verträgt keinen hohen pH-Wert im Wasser und darf weder zu feucht noch zu trocken stehen. Dazu sollten die Temperaturen nicht unter zehn Grad sinken und die Pflanze sollte nicht in Zugluft stehen.

Der Artikel wurde erstmals am 24. März 2024 veröffentlicht und am 6. April 2026 aktualisiert.