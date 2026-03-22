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Ratgeber

Die Hecke im Garten: Tipps zu Schnitt, Pflanzung und Kauf

Die Hecke als lebender Zaun:So pflanzen Sie die passende Hecke für Ihren Garten

von Elmar Mai

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Hecken sind mehr als nur Sichtschutz: Sie schaffen Struktur und Lebensraum. Doch nicht jede Hecke ist für jeden Zweck geeignet. Noch ist Pflanzzeit und gute Planung ist wichtig.

Anja Koenzen und Nadine Krüger stehen vor Hecken und präsentieren diese

Hecken schützen vor Wind, filtern Feinstaub und können noch viel mehr: Garten-Expertin Anja Koenzen erklärt, welche Hecken-Arten sich für welchen Garten eignen.

26.02.2026 | 10:02 min

Hecken gelten als klassisches Kulturelement, da sie seit Jahrhunderten gezielt vom Menschen für die unterschiedlichsten Zwecke angelegt und genutzt werden. Eine Hecke verleiht dem Garten Charakter, sorgt für Privatsphäre, mindert gleichzeitig Lärm und beeinflusst die Windverhältnisse positiv, was das Kleinklima im Garten verbessert. Zudem bietet sie Vögeln und Insekten wertvollen Lebensraum und hält unerwünschte Eindringlinge fern.

Während Hecken im Garten eher praktische und gestalterische Aufgaben erfüllen, wird ihnen in der freien Natur eine weitere Rolle zuteil: Als Feldhecken schützen sie wirksam vor Witterungseinflüssen und Bodenerosion. Gleichzeitig sind sie für Tiere von großer Bedeutung: Sie dienen als Orientierungshilfen, bieten Verstecke sowie Orte zum Nisten und Brüten und stellen wichtige Nahrungsquellen.

Animierte Zeichnung; Heckenbegrenzung

Zum Schutz, als Verzierung oder als Zaun: Hecken haben eine lange Tradition und werden vielseitig verwendet.

01.05.2025 | 1:09 min

Arten von Hecken

Worauf sollte man beim Hecken-Kauf achten

Heutzutage werden Pflanzen üblicherweise in Plastiktöpfen, sogenannten Containern, gehandelt. Das ist die sicherste, aber auch teuerste Variante. Der Vorteil: Sie sind leicht zu transportieren und können bis zum Pflanzen problemlos gehalten werden.

Heckenpflanzen wie Thuja, Scheinzypressen oder Eiben aber werden oft als Ballenware gehandelt. Hier wird die Pflanze mit Erdballen ausgegraben und der Ballen mit Sackleinen stabilisiert. Das Sackleinen kann mitgepflanzt werden, muss aber vor dem Verfüllen des Pflanzlochs oben geöffnet werden.

Biene in der Hecke

Ob Büsche, Hecken oder Sträucher - sie alle sind bewohnt. In Gartenhecken nisten im Schutz der dichten Äste Vögel und die Blüten der Hecke locken Insekten an.

01.05.2025 | 1:03 min

Die preiswerteste Variante ist wurzelnackte Ware. Sie gibt es von Herbst bis ins zeitige Frühjahr. Hier werden die Pflanzen ausgegraben und die Erde wird abgeschüttelt. Sie müssen sofort gepflanzt werden.

Der ideale Zeitpunkt zum Pflanzen einer Hecke

Hecken kann man das ganze Jahr über pflanzen. Allerdings sollte die heiße und trockene Jahreszeit gemieden werden.

Wurzelnackte Pflanzen müssen schnellstens gepflanzt werden, die Wurzeln dürfen nicht austrocknen. Zur Überbrückung werden sie in Erde lose eingeschlagen und feucht gehalten. Beim Pflanzen beschädigte Wurzeln wegschneiden und sehr gut angießen. Zum Pflanzen genügt ein schmaler Graben.

hecke wird geschnitten

Jung und Alt zeigen bei der "Hedgelaying Competition" auf der Isle of Wight, wie gut sie die Tradition der manuellen Heckenlegung beherrschen. Das hat auch ökologische Vorteile.

17.03.2025 | 2:03 min

Pflanzabstände sind arten- oder sortenabhängig und müssen beim Händler erfragt werden. Immer ein Exemplar mehr kaufen als die Meterzahl es errechnet. Containerware kann bei feuchtem Wetter ganzjährig gepflanzt werden, außer bei Frost. Ansonsten ist der Spätwinter die beste Pflanzzeit.

Wildhecken werden deutlich weniger geschnitten und lockerer gepflanzt. Das soll dem natürlichen Wuchs entgegenkommen.

Wildblumenwiese statt Rasen

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16.04.2025 | 5:50 min

Tipps zum Heckenschnitt

Nach dem Pflanzen ist ein Pflanzschnitt erforderlich, bei dem die Sträucher beherzt gekürzt werden, um von unten her dicht zu wachsen. So wird der Grundstein für eine formschöne Hecke gelegt. Direkt nach dem Pflanzen gut angießen. Gedüngt wird erst bei erkennbar einsetzendem Wachstum.

Außerhalb der Brutzeit der Vögel ist ein- bis zweimal im Jahr ein Rückschnitt erforderlich, damit die Hecke dicht bleibt. Der Rückschnitt hängt von vielen Faktoren ab, also von der jeweiligen Art oder Sorte und von angestrebten Endform. Aus Artenschutzgründen ist der radikale Rückschnitt oder das Entfernen von Hecken vom 1. März bis 30. September bundesweit gesetzlich verboten. Nur schonende Form- oder Pflegeschnitte sind in dieser Zeit erlaubt, sofern keine Vögel brüten. Bußgelder bei Verstößen können je nach Bundesland variieren.

Elmar Mai ist Garten-Experte in der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

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Themen
Garten & BalkonPflanzen und Blumen

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