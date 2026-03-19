Schöner, fitter, entspannter - Selbstoptimierung ist im Trend. Viele erhoffen sich dadurch mehr Erfolg oder Anerkennung. Doch wann droht Gefahr für Körper und Psyche?

Nicht immer steht bei der Selbstoptimierung der Wille nach optimaler Gesundheit im Vordergrund. Der Wunsch nach dem perfekten Aussehen kann Körper und Psyche belasten. Quelle: imago/Westend61

Fitness-Tracker, Einschlaf-Apps, Beauty-Tutorials - Selbstoptimierung ist dank digitaler Tools im Alltag allgegenwärtig. Was ständige Verbesserung mit der eigenen Psyche macht, wann sie schaden kann und wo die Risiken für die Gesellschaft liegen, erklärt Soziologin Anja Röcke.

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Was Selbstoptimierung bedeutet

Ob bei der äußeren Erscheinung, mentalen Balance oder persönlichen Lebensführung - Selbstoptimierung meint die "systematische Arbeit am Selbst", so Röcke. Social Media oder kommerzielle Angebote hätten eine neue Dimension erreicht: Aus dem individuellen Ziel entstehe oft eine gesellschaftliche Erwartung.

Denn anders als in der Antike, als spezielle Ernährungsprogramme oder Schönheitspraktiken beispielsweise den Olympioniken vorbehalten waren, sei Selbstoptimierung heute gesellschaftlich breit verankert.

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Selbstoptimierung kann psychisch und körperlich schaden

Ziel der Selbstoptimierung sei das "bestmögliche" Ergebnis - ein Zustand, der eigentlich nie erreicht werden könne, beschreibt Röcke das Dilemma. Optimierung verlange immer weiter nach Optimierung - und genau das könne eine Gefahr für Körper und Psyche bedeuten.

Das kann zu Frust, Unzufriedenheit oder einem gestörten Selbstwertgefühl führen. „ Priv.-Doz. Dr. Anja Röcke, Soziologin

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Risiken der Selbstverbesserung

Auf die Gesundheit oder die persönliche Entwicklung zu achten, sei grundsätzlich sinnvoll, betont die Soziologin. Selbstoptimierung werde allerdings problematisch, wenn sie zum Selbstzweck werde. Oder die Unzufriedenheit trotz aller Mühe wachse und in psychische Belastung umschlage.

Röcke warnt vor körperlichen Folgen durch falsche oder überdosierte Nahrungsergänzungsmittel. Besonders gefährlich seien jedoch die unerwarteten Komplikationen nach Schönheitsoperationen. Davon seien mehrheitlich Frauen betroffen.

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Warum Selbstoptimierung boomt

Idealisierte Körper- und Lebensstile in sozialen Medien oder Werbung wirken laut Röcke als starke Treiber. Selbstoptimierung im Gesundheits- und Schönheitssektor wie beim "Looks-" oder "Sleepmaxxing" oder angeblich unkomplizierten Schönheitsoperationen erweckt den Eindruck: Selbstoptimierung ist leicht - und notwendig. Dahinter stünden häufig wirtschaftliche Interessen, so Röcke, schließlich sei der Markt für Fitness-, Beauty- oder Gesundheitsprodukte milliardenschwer.

Ein anderes Motiv für Selbstoptimierung sei der Wunsch nach Anerkennung. Die Fremdwahrnehmung werde so zum zentralen Bestandteil des eigenen Selbstwerts. Likes, Kommentare und Vergleiche mit dem sozialen Umfeld erhöhen dann den Druck, sich zu verbessern.

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Gesellschaftliche Folgen durch Selbstoptimierung

Für die Gesellschaft befürchtet Röcke zudem strukturelle Risiken. Selbstoptimierung fördere die "Individualisierung von Verantwortung": Die Verantwortung für Gesundheit und Selbstfürsorge liege dann ausschließlich beim Einzelnen. Gleichzeitig würden sich Maßstäbe verschieben: Wenn "optimal" das "neue Normal" sei, erhöhe das den Druck auf Menschen, die diesen Ansprüchen nicht genügen wollten oder könnten, erläutert Röcke.

Selbstoptimierung könne zudem bestehende soziale Ungleichheiten verstärken. Studien zeigen, dass "Menschen mit höherer Bildung länger und gesünder leben", so Röcke. Wer also mehr Geld und Zeit in seine Optimierung stecken könne, verbessere seinen Status.

Die soziale Schere kann noch weiter auseinander gehen. „ Priv.-Doz. Dr. Anja Röcke, Gastprofessorin Sciences Po, Paris

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Wege aus der Selbstoptimierungsspirale

Um sich dem Druck der Selbstoptimierung zu entziehen, helfe es, sich gut über wirtschaftliche Zusammenhänge zu informieren, erklärt Anja Röcke. "Wer verdient daran, dass ich mich verbessern will?"

Auch die Überprüfung der eigenen Motivation sei wichtig. Manchmal sei das Engagement im gesellschaftlichen, politischen oder privaten Umfeld erfüllender als der Blick in den Spiegel oder auf den Fitness-Tracker.

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Cornelia Petereit ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".