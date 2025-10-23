Nahrungsergänzungsmittel im Check:Moringa: Superfood oder überflüssiges Supplement?
von Anja Braunwarth
Moringa, ein Superfood, auf das auch prominente Mediziner schwören - glaubt man Videos auf TikTok. Doch die Clips sind fake. Was steckt wirklich in dem angeblichen Wundermittel?
Bekannte Ärzte wie Christian Drosten oder Johannes Wimmer werben auf TikTok vermeintlich für das Nahrungsergänzungsmittel Moringa. Doch die Videos sind gefälscht und wurden mit KI manipuliert.
Tatsächlich soll Moringa zu den nährstoffreichsten Pflanzen zählen und gegen einige Krankheiten helfen. So enthalte es etwa 25-mal so viel Eisen wie Spinat, 17-mal mehr Kalzium als Milch, siebenmal mehr Vitamin C als Orangen plus eine Reihe weiterer wertvoller Inhaltsstoffe. So oder ähnlich werden Moringa-Produkte derzeit im Internet angepriesen.
Was ist Moringa?
Moringa oleifera, auch Meerrettichbaum genannt, ist ursprünglich in Nordindien beheimatet. Sein Beiname stammt daher, dass der Baum viele Senfölglykoside enthält. Sie sorgen dafür, dass die Wurzeln nach Meerrettich riechen und die Blätter einen ähnlichen Geschmack haben.
Praktisch alle Pflanzenteile gelten als nahrhaft und gesund. Sie werden getrocknet und als Tee oder Pulver verkauft. In Deutschland sind die Produkte als Nahrungsergänzungsmittel vorwiegend online erhältlich.
Moringa soll bei Krankheiten helfen
Vor allem die Blätter des Moringabaums enthalten viele Antioxidantien, dazu verschiedene Aminosäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren und Mineralstoffe. Mit diesen zahlreichen Inhaltsstoffen soll das Superfood angeblich den Blutdruck senken, gestörte Blutzucker- und Cholesterinwerte regulieren, die Verdauung fördern und sogar gegen Krebs wirken - so die Aussagen der Hersteller. Isabel Kreuznacht, Ökotrophologin von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, warnt davor, darauf zu vertrauen.
Aussagen, die sich auf die Gesundheit beziehen, sogenannte Health Claims, müssen für Nahrungsergänzungsmittel angemeldet und zugelassen werden. Die Prüfung erfolgt durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Für Moringa gibt es bislang keinen einzigen zugelassenen Health Claim.
Keine sicheren Daten für positive Wirkung von Moringa
Aus tierexperimentellen Untersuchungen gibt es Hinweise, dass verschiedene Inhaltsstoffe aus Moringa positiv auf Entzündungen, Schmerzen, den Blutdruck oder das Immunsystem wirken könnten. Wissenschaftlich fundierte Studien am Menschen fehlen, sodass bislang unklar ist, wie die Stoffe aus der Pflanze im Körper genau wirken. Natürliches Obst und Gemüse enthält ebenfalls viele Antioxidantien.
Hinzu kommt, dass in Moringa-Produkten bei Kontrollen immer wieder gefährliche Rückstände gefunden wurden, zum Beispiel krebserregende Pestizide oder Salmonellen.
Schwangeren und Stillenden sowie Menschen mit geschwächtem Immunsystem rät Isabel Kreuznacht grundsätzlich von der Einnahme ab. Wer Medikamente einnimmt, sollte die Einnahme von Moringa mit seinem Arzt absprechen, denn Wechselwirkungen sind möglich, etwa bei Blutzucker- und Cholesterinsenkern, Blutverdünnern oder Schilddrüsenhormonen.
Moringa in der Krebstherapie
Immer wieder wird auch propagiert, dass Moringa gegen Krebs helfen könnte. Tatsächlich haben manche Extrakte der Pflanze in Zellkulturen zum Untergang von Tumorzellen beigetragen oder deren Wachstum gehemmt. Belege für eine Wirkung im menschlichen Organismus fehlen jedoch, betont Onkologin Jutta Hübner von der Universität Jena.
Zudem können hochdosierte Antioxidantien-Präparate die Wirksamkeit mancher Krebstherapien abschwächen, warnt die Onkologin. Ihrer Ansicht nach gibt es weder für Gesunde noch für Kranke einen Grund, Moringa-Produkte zu verwenden.
Nahrungsergänzungsmittel-Trend:Mikronährstoffe: Sinnvoll oder Hype?
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Thema Nahrungsergänzungsmittel
Essenziell, überdosiert toxisch:Wofür wir Selen brauchen und wann es schadetvon Silke Potthoffmit Video
Kapseln mit Betacarotin im Check:Liefern Bräunungskapseln gesunde Bräune von innen?von Julia Tschakertmit Video
Hype um Nahrungsergänzungsmittel:Was die Einnahme von Kreatin wirklich bringtvon Markus Böhlemit Video
Wundermittel oder Hype?:Wann wir Magnesium zusätzlich brauchenvon Luisa Luckhaupt
Weitere Ratgeber-Themen
Elstar, Boskop, Jonagold und Co.:Äpfel: Das heimische Superfoodvon Ebba Petzschemit Video
Vorsorge bei Unwetter:So schützen Sie Ihr Zuhause vor Starkregenvon Jenna Busannymit Video
Raumgestaltung per App:Schöner wohnen mithilfe von KI - Klappt das?von Kai Witvrouwenmit Video
In den Kühlschrank oder nicht?:So bleibt Brot länger frischvon Tabea Mirbachmit Video