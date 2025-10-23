Moringa, ein Superfood, auf das auch prominente Mediziner schwören - glaubt man Videos auf TikTok. Doch die Clips sind fake. Was steckt wirklich in dem angeblichen Wundermittel?

Moringa-Produkte werden häufig mit gesundheitsbezogenen Aussagen beworben, die nicht zulässig sind. Quelle: Imago / imagebroker

Bekannte Ärzte wie Christian Drosten oder Johannes Wimmer werben auf TikTok vermeintlich für das Nahrungsergänzungsmittel Moringa. Doch die Videos sind gefälscht und wurden mit KI manipuliert.

Tatsächlich soll Moringa zu den nährstoffreichsten Pflanzen zählen und gegen einige Krankheiten helfen. So enthalte es etwa 25-mal so viel Eisen wie Spinat, 17-mal mehr Kalzium als Milch, siebenmal mehr Vitamin C als Orangen plus eine Reihe weiterer wertvoller Inhaltsstoffe. So oder ähnlich werden Moringa-Produkte derzeit im Internet angepriesen.

Was ist Moringa?

Moringa oleifera, auch Meerrettichbaum genannt, ist ursprünglich in Nordindien beheimatet. Sein Beiname stammt daher, dass der Baum viele Senfölglykoside enthält. Sie sorgen dafür, dass die Wurzeln nach Meerrettich riechen und die Blätter einen ähnlichen Geschmack haben.

Praktisch alle Pflanzenteile gelten als nahrhaft und gesund. Sie werden getrocknet und als Tee oder Pulver verkauft. In Deutschland sind die Produkte als Nahrungsergänzungsmittel vorwiegend online erhältlich.

Moringa soll bei Krankheiten helfen

Vor allem die Blätter des Moringabaums enthalten viele Antioxidantien, dazu verschiedene Aminosäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren und Mineralstoffe. Mit diesen zahlreichen Inhaltsstoffen soll das Superfood angeblich den Blutdruck senken, gestörte Blutzucker- und Cholesterinwerte regulieren, die Verdauung fördern und sogar gegen Krebs wirken - so die Aussagen der Hersteller. Isabel Kreuznacht, Ökotrophologin von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, warnt davor, darauf zu vertrauen.

Gerade auf Moringa-Produkten ist eine Vielzahl an Aussagen, die gar nicht erlaubt sind. „ Isabel Kreuznacht, Ökotrophologin, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Aussagen, die sich auf die Gesundheit beziehen, sogenannte Health Claims, müssen für Nahrungsergänzungsmittel angemeldet und zugelassen werden. Die Prüfung erfolgt durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Für Moringa gibt es bislang keinen einzigen zugelassenen Health Claim.

Keine sicheren Daten für positive Wirkung von Moringa

Aus tierexperimentellen Untersuchungen gibt es Hinweise, dass verschiedene Inhaltsstoffe aus Moringa positiv auf Entzündungen, Schmerzen, den Blutdruck oder das Immunsystem wirken könnten. Wissenschaftlich fundierte Studien am Menschen fehlen, sodass bislang unklar ist, wie die Stoffe aus der Pflanze im Körper genau wirken. Natürliches Obst und Gemüse enthält ebenfalls viele Antioxidantien.

Lieber selbst etwas kochen mit frischem Obst und Gemüse und nicht zu den Ersatzprodukten greifen. „ Isabel Kreuznacht, Ökotrophologin

Hinzu kommt, dass in Moringa-Produkten bei Kontrollen immer wieder gefährliche Rückstände gefunden wurden, zum Beispiel krebserregende Pestizide oder Salmonellen.

Schwangeren und Stillenden sowie Menschen mit geschwächtem Immunsystem rät Isabel Kreuznacht grundsätzlich von der Einnahme ab. Wer Medikamente einnimmt, sollte die Einnahme von Moringa mit seinem Arzt absprechen, denn Wechselwirkungen sind möglich, etwa bei Blutzucker- und Cholesterinsenkern, Blutverdünnern oder Schilddrüsenhormonen.

Moringa in der Krebstherapie

Immer wieder wird auch propagiert, dass Moringa gegen Krebs helfen könnte. Tatsächlich haben manche Extrakte der Pflanze in Zellkulturen zum Untergang von Tumorzellen beigetragen oder deren Wachstum gehemmt. Belege für eine Wirkung im menschlichen Organismus fehlen jedoch, betont Onkologin Jutta Hübner von der Universität Jena.

Es gibt keine Studie bei Patienten, die irgendeinen Nutzen zeigt. Insofern rate ich Patienten dezidiert davon ab. „ Jutta Hübner, Professorin für Integrative Onkologie, Universität Jena

Zudem können hochdosierte Antioxidantien-Präparate die Wirksamkeit mancher Krebstherapien abschwächen, warnt die Onkologin. Ihrer Ansicht nach gibt es weder für Gesunde noch für Kranke einen Grund, Moringa-Produkte zu verwenden.

