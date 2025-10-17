Kapseln mit Betacarotin im Check:Liefern Bräunungskapseln gesunde Bräune von innen?
von Julia Tschakert
Als Vorbereitung für den Urlaub oder für braune Haut im Winter: In den sozialen Medien werden derzeit Bräunungskapseln oder -tropfen gehypt. Doch wie unbedenklich sind sie?
Bräune verbinden die meisten von uns mit Urlaub und Erholung. Doch weil zu viel Sonne der Haut schaden kann und auch Solarien für viele keine Alternative mehr sind, wird im Netz die knackige Bräune von innen angepriesen in Form von Kapseln, Tropfen oder Gummibärchen. In diesen steckt hauptsächlich Betacarotin, ein Stoff, den viele mit Karotten verbinden, oft hoch dosiert.
Betacarotin: Auf die Dosis kommt es an
Tatsächlich führt die Einnahme dieser Bräunungsprodukte zu einer Tönung der Haut, allerdings geht die eher in Richtung Orange. Wann und wie schnell sie sich einstellt, ist individuell unterschiedlich und hängt vom Produkt ab. Erste Ergebnisse können bereits nach zwei Wochen sichtbar sein. Für langfristige Effekte müssen die Produkte regelmäßig eingenommen werden. Doch Betacarotin sollte man nicht ohne Bedacht zu sich nehmen.
Höchstmengenempfehlung häufig überschritten
Die Konzentrationen von Betacarotin in Bräunungskapseln und -tropfen sind unterschiedlich hoch. Die vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfohlene Höchstmengenempfehlung für Nahrungsergänzungsmittel liegt bei 3,5 Milligramm Betacarotin pro Tag. Viele Bräunungskapseln übersteigen diesen Wert um ein Vielfaches.
Laut Europäischer Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) gilt nur eine tägliche Aufnahme von bis zu 15 Milligramm Betacarotin aus Zusatzstoffen, Farbstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln zusammen als unbedenklich.
Betacarotin ist ein Pflanzenfarbstoff, ein sogenanntes Carotinoid, das in Gemüse und Obst natürlicherweise vorkommt, im Verbund mit anderen Carotinoiden. Die Bräunungsprodukte zur Einnahme hingegen enthalten meist isoliertes Betacarotin, das aus Karottenextrakt, aus Algen oder auch genetisch veränderten Mikroorganismen hergestellt wird. Betacarotin ist eine Vorstufe von Vitamin A, ein sogenanntes Provitamin, das vom Körper in Vitamin A umgewandelt wird.
Gesundheitliche Risiken von Bräunungskapseln
Betacarotin steckt auch in Lebensmitteln wie Säften, Butter oder Süßigkeiten, zu erkennen an der Kennzeichnung E160a. In einer EU-Verordnung ist zwar geregelt, dass Betacarotin generell eingesetzt werden darf, so Angela Clausen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (NRW). Doch sie kritisiert:
Das bedeutet, Betacarotin darf Nahrungsergänzungsmitteln wie Bräunungskapseln oder -tropfen quasi unbegrenzt beigemischt werden. Und genau das birgt gesundheitliche Risiken, vor allem für Raucher, wenn sie hochdosierte Bräunungskapseln oder -tropfen über längere Zeit einnehmen.
Studien haben gezeigt, dass sich bei Rauchern die antioxidative Wirkung von Betacarotin umkehrt. Das kann nicht nur negative Auswirkungen auf deren Herz-Kreislauf-System haben, auch die Lungenkrebsrate ist bei Rauchern angestiegen, wenn sie regelmäßig höhere Mengen zu sich genommen hatten. Warnhinweise sind nicht verpflichtend und nicht auf allen Produkten zu finden.
Kein Nachweis von Wirkung und Sicherheit
Der Nachweis von Wirkung und Sicherheit wie bei Arzneimitteln müsse bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht erbracht werden, so Verbraucherschützerin Angela Clausen. Sie würde sich wünschen, dass es auch eine Verantwortung der Portale gäbe.
Das gelte auch für die Behauptungen von Influencerinnen und Influencern, dass die Einnahme von Betacarotin-Produkten vor gefährlicher UV-Strahlung schütze, was nicht zutreffe. Arzt und Medizinjournalist Christoph Specht bestätigt: "Ein zusätzlicher Sonnenschutz wie Sonnencreme ist wichtig."
Nach Erkenntnissen von EFSA bietet Betacarotin der Haut keinen Schutz vor UV-Strahlung beziehungsweise Sonne. Kleineren Studien zufolge hatte eine Färbung der Haut durch Bräunungskapseln oder Bräungstropfen nur einen sehr geringen Lichtschutz-Effekt. Dafür müsste man aber mindestens 20 Milligramm pro Tag einnehmen und das mehr als zehn Wochen lang. Das wiederum würde weit über der vom Bundesinstitut für Risikobewertung empfohlenen Tagesdosis liegen.
Lebensmittel, die viel Betacarotin enthalten
Wer eine leichte Tönung der Haut erreichen will, dem empfiehlt Ökotrophologin Clausen natürliche Lebensmittel, die reich an Betacarotin sind, wie Möhren, Spinat, Grünkohl oder auch Aprikosen. Ihr Fazit zu Bräunungskapseln und Co.: "Ich würde nicht grundsätzlich davon abraten, solche Produkte zu benutzen, aber man sollte sich an die Höchstmengenempfehlungen des Bundesinstituts für Risikobewertung halten."
Julia Tschakert ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
