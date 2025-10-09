  3. Merkliste
Netzhautablösung: Sehprobleme erkennen und schnell behandeln

Notfall im Auge:Wenn sich die Netzhaut ablöst

von Gunnar Fischer
|

Lichtblitze, Schlieren oder plötzlich auftretende schwarze Punkte im Sehfeld können Vorboten einer Netzhautablösung sein. Wer diese Warnzeichen ignoriert, riskiert zu erblinden.

Nahaufnahme von Auge und Gesicht eines Mannes

Wer Symptome einer Netzhautablösung bemerkt, sollte sofort den Augenarzt aufsuchen, um bleibende Sehschäden zu verhindern.

Quelle: Imago / Westend61

Eine Netzhautablösung im Auge ist ein Notfall, der sofort versorgt werden muss. Unbehandelt droht sonst der Verlust des Augenlichts. In den häufigsten Fällen beginnt eine Netzhautablösung mit einem kleinen Loch oder Riss am Randbereich, der sogenannten Peripherie der Netzhaut.

Typische erste Warnhinweise sind schwarze kleine Punkte im Gesichtsfeld oder auch Lichtblitze. Werden kreisförmige dunkle Schatten wahrgenommen, deutet das bereits auf ein fortgeschritteneres Stadium der Ablösung hin. Generell verläuft eine Netzhautablösung schmerzfrei, was die Augenerkrankung besonders tückisch macht.

Aufbau Auge

Der Aufbau des Auges: von der durchsichtigen Hornhaut bis zur Netzhaut.

09.06.2020 | 0:31 min

Bei Netzhautablösung droht Sehverlust

Bei der Netzhaut handelt es sich um die lichtempfindliche Schicht im Augenhintergrund, die für das Sehen verantwortlich ist. Kommt es zu einer Ablösung, trennt sich die Netzhaut von der darunterliegenden Gewebeschicht.

Zwischen den beiden Schichten sammelt sich Flüssigkeit, wodurch sich die Netzhaut wölbt. Frank Holz, Direktor der Augenklinik am Universitätsklinikum Bonn, kennt die dramatische Folge: den Funktionsausfall im abgelösten Areal.

Werden die lichtempfindlichen Zellen im Auge nicht mehr ernährt, gehen sie zugrunde. Damit erlischt die Sehfunktion.

Prof. Dr. Frank Holz, Augenarzt

Anfangs treten bei einer Netzhautablösung die Sehstörungen nur im Randbereich des Auges auf. Die zentrale Sehschärfe bleibt zunächst erhalten. Erreicht der Riss jedoch die Makula, den Punkt des schärfsten Sehens, lässt die Sehkraft deutlich nach. Es drohen irreversible Sehschäden bis hin zur Erblindung.

Vermessung der Hornhaut

Bei einem Keratokonus verformt sich die Hornhaut und wird immer dünner. Dadurch lässt die Sehkraft immer mehr nach. Was man dagegen tun kann.

11.06.2024 | 5:09 min

Ursache: Glaskörper zieht an der Netzhaut

Eine Netzhautablösung tritt auf, wenn der Glaskörper schrumpft und Zug auf die Netzhaut ausübt. In der Regel sind altersbedingte Veränderungen im Glaskörper dafür verantwortlich.

Der Schrumpfungsprozess kann zur Folge haben, dass der Glaskörper so stark an der Netzhaut zieht, dass sie schließlich reißt. Auch schwere Entzündungen an der Netzhaut, Augenverletzungen oder Tumorerkrankungen können zu einer Netzhautablösung führen.

Verschiedene Formen der Netzhautablösung

Risikofaktoren für Netzhautablösung

Zu den größten Risikofaktoren zählen Alter und Kurzsichtigkeit. Bei stark Kurzsichtigen seien die Augäpfel besonders lang, erklärt Holz. Dadurch werde die Netzhaut stark auseinandergezogen und gerate schnell unter Spannung. Das führe zu dünneren Stellen, die leichter einreißen könnten, so der Augenarzt.

Zudem sind entzündliche Prozesse sowie Tumore im Auge oder ein Diabetes mellitus mit einem höheren Risiko für eine Netzhautablösung verbunden. Auch nach einer Operation an der Augenlinse (Kataraktoperation) ist die Wahrscheinlichkeit erhöht.

Hoher UV-Index

Bei einer Routinekontrolle erhält Jana Teich die Diagnose Bindehautmelanom, ein seltener, bösartiger Tumor im Auge. Waum sie schnell behandelt werden musste.

07.07.2025 | 5:07 min

Wie eine Netzhautablösung behandelt wird

Je nach Lage und Ausprägung der Netzhautläsion gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Kleine Risse und Löcher können häufig mittels Laser oder Kältesonde repariert und die Netzhaut mit ihrer Unterlage (Aderhaut) wieder verbunden werden. Wichtige Voraussetzung: Es darf noch keine Flüssigkeit unter die Netzhaut eingedrungen sein.

Bei einer Ablösung ist meist eine Operation notwendig. Sie kann in Vollnarkose oder unter örtlicher Betäubung durchgeführt werden. "Am häufigsten ist es nötig, den Glaskörper zu entfernen. Er ist der Übeltäter, der Risse verursacht", sagt Holz.

Operative Verfahren bei Netzhautablösung

Gute Prognose bei rechtzeitiger Behandlung

Je früher eine Netzhautablösung erkannt und behandelt wird, desto besser sind die Chancen, das Sehvermögen zu erhalten.

Durch eine rechtzeitige OP können wir vermeiden, dass die Makula, die Stelle des schärfsten Sehens, in Mitleidenschaft gezogen wird.

Prof. Dr. Frank Holz, Augenarzt

Für die Prognose spielen Dauer, Ausprägung und Lokalisation der Netzhautablösung eine entscheidende Rolle. Eine mögliche Komplikation ist die erneute Ablösung der operierten Netzhaut, was einen weiteren Eingriff erfordert. Die Wahrscheinlichkeit einer Netzhautablösung auch im anderen Auge liegt bei bis zu 20 Prozent. Daher sind regelmäßige Kontrollen beim Augenarzt wichtig.

Neun menschliche Augen in der Nahaufnahme.

Ein Glaukom ist die zweithäufigste Erblindungsursache weltweit. Untersuchungen zur Früherkennung sollen der Vorsorge dienen. Über ihren Sinn wird diskutiert.

12.03.2024 | 4:14 min

Themen
GesundheitAugenkrankheiten

