Wer von Tinnitus betroffen ist, lebt mit unerträglichen Ohrgeräuschen. Das kann so belastend sein, dass Depressionen auftreten. Doch es gibt Therapien und Strategien, die helfen.

Tinnitus ist für Betroffene eine starke Belastung und kann zu Folgeerkrankungen wie Schlafstörungen und Depressionen führen. Quelle: Imago / Zoonar

Pfeifen, Fiepen, Brummen, Rauschen: Jeder achte Deutsche leidet mindestens einmal im Leben an einem Tinnitus. Meist verschwindet das störende Geräusch im Ohr wieder von selbst. Bleibt es jedoch länger als drei Monate bestehen, handelt es sich um einen chronischen Tinnitus, der nur selten wieder abklingt.

Tinnitus entsteht im Gehirn

Mediziner gehen heute davon aus, dass der Dauerton im Gehirn generiert wird. Nahezu alle Tinnitus-Patienten hätten eine Hörstörung, sodass nur wenige oder gar keine Signale vom Ohr ins Hörzentrum des Gehirns gelangen. Und darauf reagiere das Gehirn, erklärt Berthold Langguth, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie an der Universität Regensburg.

Menschen mit Tinnitus haben eine gesteigerte Aktivität in den Gehirnarealen, die für die Tonwahrnehmung zuständig sind. „ Prof. Dr. Berthold Langguth, Leiter Tinnituszentrum Regensburg

Und diese Aktivität nehmen die Patienten letztlich als Geräusch wahr, so Langguth weiter.

Ursachen für Tinnitus

Ein teilweiser oder vollständiger Hörverlust kann durch Lärm, eine Altersschwerhörigkeit oder eine Mittelohrerkrankung ausgelöst werden. Aber auch eine Fehlfunktion im Kiefergelenk, eine Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD), sowie Stress können zu einem Tinnitus führen. Viele Betroffene leiden zusätzlich an einer Hyperakusis, einer Geräuschüberempfindlichkeit.

Folgeerkrankungen durch Tinnitus

Ein Tinnitus könne sich in ganz verschiedenen Tönen und in unterschiedlicher Intensität zeigen, was bei vielen Betroffenen zu großen Belastungen und Folgeerkrankungen führe, weiß Veronika Vielsmeier vom Tinnituszentrum der Universität Regensburg.

Bei Tinnitus-Patienten kommen Begleitsymptome relativ häufig vor, etwa eine Schlafstörung oder eine depressive Symptomatik. „ Prof. Dr. Veronika Vielsmeier, Hals-Nasen-Ohren-Ärztin

Betroffene haben häufig eine geringere Lebensqualität, manche können ihren Alltag kaum noch bewältigen. Im Extremfall kann das zu Berufsunfähigkeit und sozialer Isolation führen.

So wird ein Tinnitus diagnostiziert Zunächst wird eine ausführliche Befragung des Patienten zu seinen Beschwerden sowie eine klinische und audiologische Untersuchung durchgeführt. Oft sind orthopädische und zahnärztliche Untersuchungen sinnvoll, da Muskelverspannungen und Fehlstellungen des Kiefers einen Tinnitus auslösen können.



Bei Verdacht auf Verletzungen, Entzündungen oder Erkrankungen im Innenohr geben bildgebende Untersuchungen wie eine Computer- und Magnetresonanztomografie (CT, MRT) Aufschluss. Mit einem Funktions-MRT (fMRT) können zudem Hirnaktivitäten dargestellt werden, die bei Tinnitus-Patienten verändert sind.

Viele Therapien bei Tinnitus versprechen mehr als sie halten

Gegen Tinnitus werden viele Therapien angeboten. Sie reichen von Nahrungsergänzungsmitteln über Akupunktur, Homöopathie bis zu Eigenbluttherapie. Einige Patienten berichten nach solchen Therapien vom Abklingen ihres Ohrgeräuschs. Man sollte aber von einem Einzelfall keine Rückschlüsse auf die Allgemeinheit ziehen, rät HNO-Ärztin Vielsmeier.

Ein Therapiekonzept für Tinnitus-Patienten, das immer bei allen funktioniert, gibt es leider nicht. „ Prof. Veronika Vielsmeier, Tinnituszentrum Regensburg

Hält ein Tinnitus an, lassen sich Betroffene oft auf alternative Therapieangebote ein. Doch hier ist Vorsicht geboten. Solche Therapien seien meist teuer, es gebe keine wissenschaftlichen Belege für ihre Wirksamkeit und sie bringen meist nicht den gewünschten Erfolg, weiß Vielsmeier.

Tinnitus ist mit kognitiver Verhaltenstherapie gut behandelbar

Chronischer Tinnitus ist nicht heilbar, doch es gibt wirksame Therapieansätze, die es den Betroffenen ermöglichen, mit ihrem Tinnitus besser umzugehen.

Viele Patienten befinden sich in einem Teufelskreis, weil der Tinnitus zu negativen Gefühlen führt und damit zu einer negativen Erwartungshaltung, was wiederum die Wahrnehmung negativ beeinflusst.

Laut aktueller Leitlinie ist die kognitive Verhaltenstherapie bei chronischem Tinnitus das Mittel der Wahl. Die Patienten lernen ihre negativen Gefühle und Gedanken zu kontrollieren und durch positives Denken und Handeln zu ersetzen. Entspannungsmaßnahmen und Stressreduktion spielen dabei eine wichtige Rolle.

Weitere Behandlungsmöglichkeiten

Transkranielle Magnetstimulation Studien zeigen, dass die transkranielle Magnetstimulation (TMS) mäßig positive Effekte erzielen und die Symptome lindern kann. Es handelt sich um eine nicht invasive Therapieform, bei der mittels elektromagnetischen Impulsen die Aktivität von Gehirnzellen im Hörzentrum unterdrückt wird. Die Kosten werden von den gesetzlichen Krankenkassen in der Regel nicht übernommen. Hörhilfen und Hörtraining Geht der Tinnitus mit einem Hörverlust einher, sollten Patienten ein Hörgerät erhalten, was sich positiv auf den Tinnitus auswirken kann. Im Rahmen einer Hörtherapie kann die Hörwahrnehmung so trainiert werden, dass der Tinnitus weniger stark wahrgenommen wird. Rauschgenerator oder Noiser Tinnitus-Noiser oder Tinnitus-Masker sind eine Art von Hörgeräten, über die der Betroffene Geräusche hört, die den Tinnitus überlagern oder in ein Geräuschbett sezten. Dadurch soll der Tinnitus weniger wahrgenommen werden. Allerdings empfinden viele die künstlich erzeugten Geräusche als störend. Tinnitus-App Ärzte können bei Tinnitus eine sogenannte Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) verschreiben. Die Kosten werden von den Krankenkassen übernommen. Derzeit sind zwei Tinnitus-Apps verfügbar. Sie bieten Anleitungen zu Übungen der kognitiven Verhaltenstherapie und zur Entspannung und können die Wartezeit auf einen Therapieplatz überbrücken.

Wie ein Tinnitus verläuft, können auch Experten nicht voraussagen. Mit der richtigen Therapie kann Betroffenen jedoch geholfen werden, den Tinnitus zu akzeptieren und bestenfalls zu ignorieren.

