Hörschäden vermeiden:Kopfhörer ohne Gesundheitsrisiko nutzen
Ob beim Sport, Pendeln oder zum Entspannen zu Hause: Kopfhörer sind im Trend. Doch ständiger Gebrauch kann die Gesundheit belasten. Wie man die Ohren schützt und Risiken vermeidet.
Kopfhörer sind für viele zum ständigen Alltagsbegleiter geworden. Dass sie auch zu Hause gerne genutzt werden, zeigte kürzlich eine Umfrage für den Burda-Verlag: 26 Prozent der Befragten benutzen regelmäßig Kopfhörer, wenn sie zu Hause Videos schauen, weitere 30 Prozent gelegentlich.
Es ist ein Kopfhörer-Boom zu beobachten: Denn auch für Musik, Podcasts oder Telefonate kommen Kopfhörer häufig zum Einsatz. Zu den Gründen für die vermehrte Nutzung zählen die moderne Kopfhörer-Technik, das große Medienangebot und die bessere Tonqualität. Aber ist das gesund für unsere Ohren?
Falsche Kopfhörernutzung: Das kann passieren
Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO gefährden vor allem junge Menschen ihre Gesundheit, indem sie zu laut und zu lange mit Kopfhörern hören. Auch HNO-Arzt Tilman Krieger warnt:
Denn laute und lange Beschallung könne die Sinneszellen im Innenohr irreparabel schädigen, so Krieger weiter. Die Schäden könnten sich über die Lebenszeit unbemerkt summieren - bis zur Schwerhörigkeit. Einige Betroffene würden auch ein Dröhnen, Rauschen oder Sausen im Ohr (Tinnitus) bemerken.
Kopfhörer: Worauf man achten sollte
Dabei sind Hörschäden durch Kopfhörergebrauch vermeidbar. Die WHO empfiehlt die sogenannte 60/60-Regel: Nicht lauter als 60 Prozent der maximalen Lautstärke hören und nicht länger als 60 Minuten am Stück. Dann eine Pause einlegen.
Wer mit 80 Dezibel hört - so laut wie viele Staubsauger, sollte das außerdem nicht länger als 40 Stunden pro Woche tun, um Hörschäden zu vermeiden.
Kinder und hörempfindliche Menschen sollten laut WHO eine Lautstärke von maximal 75 Dezibel für 40 Wochenstunden nicht überschreiten. HNO-Arzt Tilman Krieger rät zu noch mehr Zurückhaltung.
Kinder müssten noch lernen, Umgebungsgeräusche aktiv auszublenden, um sich auf Aktivitäten zu konzentrieren. Der natürliche Lernprozess werde beim Hören mit Kopfhörern beeinträchtigt.
Für jeden Zweck den richtigen Kopfhörer
Es gibt verschiedene Arten von Kopfhörern. Experten empfehlen, sich beraten zu lassen und diese vor dem Kauf anzuprobieren.
Kopfhörer-Arten
So kontrollieren Sie die Lautstärke
Wer Kopfhörer mit mobilen Abspielgeräten wie Smartphones oder Tablets nutzt, sollte nach einer EU-Richtlinie bei längerem Hören über 85 Dezibel eine Warnung erhalten. In der Praxis klappt das aber nicht immer.
Über die Einstellungen der Geräte kann man die maximale Lautstärke oft auch selbst begrenzen. Zwei Beispiele:
- Bei iOS-Geräten: In die Einstellungen gehen, auf "Haptik und Töne" tippen, "Kopfhörersicherheit" auswählen und dann auf "Laute Geräusche reduzieren" gehen und die Dezibel einstellen
- Bei Android-Geräten: In die Einstellungen gehen, "Ton" und danach "Lautstärke" auswählen, auf "Beschränkung der Medienlautstärke" tippen (ohne Dezibel-Anzeige)
Eine weitere Option, die Lautstärke zu messen oder zu begrenzen, sind Apps. Oft lässt sich das auch über die zum Kopfhörer gehörenden Apps steuern.
Sonderfall: In-Ear-Kopfhörer
In-Ear-Kopfhörer bergen noch ein weiteres Risiko: Beim häufigen Tragen der kleinen Ohrstöpsel kann sich vermehrt Ohrenschmalz bilden. Auf Dauer kann ein Pfropf entstehen, der die Gehörgänge verschließt.
Studien zeigen ein leicht erhöhtes Infektionsrisiko. Bei ersten Anzeichen, etwa Schmerzen, sollte ein HNO-Arzt aufgesucht werden.
HNO-Ärzte raten, den Gehörgang nicht selbst mit Wattestäbchen zu säubern. Wer häufig In-Ear-Kopfhörer trägt und vermehrt Ohrenschmalz bildet, kann dieses auch regelmäßig beim Facharzt entfernen lassen.
Weitere Kopfhörer-Risiken
Fazit: Das Begrenzen der Lautstärke, regelmäßige Hörpausen und Hygiene sind entscheidend, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
Wer bereits eine Hörminderung vermutet, Schmerzen oder ein Ohrengeräusch hat, sollte einen Arzt aufsuchen, um eine Verschlimmerung der Symptome zu verhindern.
